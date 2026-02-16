Tώρα, εκτός από θλιβερό, γίνεται και επικίνδυνο για τον Παναθηναϊκό

Αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός αγωνιζόταν εναντίον μιας ομάδας που παλεύει για την αποφυγή του υποβιβασμού. Επαιζε εντός έδρας. Και είχε απέναντί του έναν προπονητή ο οποίος καθόταν στον πάγκο της ΑΕΛ για όγδοο ματς. Δεν είχε απέναντί του ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε τον ΠΑΟΚ. Δεν αγωνιζόταν ούτε στο Φάληρο ούτε στην Τούμπα. Και δεν είχε απέναντί του προπονητές με διετία (Μεντιλίμπαρ) ή με πενταετία (Λουτσέσκου) στην ίδια ομάδα. Ισα – ίσα!Είχε να αντιμετωπίσει μια ομάδα που έκανε οκτώ μεταγραφές και είχε πέντε παίκτες του Ιανουαρίου στην ενδεκάδα της! Κι όμως, αυτή η ομάδα όχι μόνο πήρε σχετικά εύκολα την ισοπαλία, όχι μόνο είχε καλύτερο πλάνο και ήταν πιο ορθολογικά στημένη στο γήπεδο για 65 λεπτά, αλλά θα μπορούσε και να είχε φύγει με νίκη από τη Λεωφόρο, αν οι παίκτες της πίστευαν περισσότερο στις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους.Είχε πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός, σωστά το υπογράμμισε στις δηλώσεις του ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος πλέον μετά τα ματς παίζει φουλ άμυνα στα λόγια. Σε κάποιες από τις προτάσεις του με… περιγραφή του αγώνα του στυλ: «Στο πρώτο ημίχρονο προσπαθήσαμε, αλλά δεν δημιουργήσαμε, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι, σε ένα παιχνίδι Δεχτήκαμε ένα γκολ από αντεπίθεση, προσπαθήσαμε, ισοφαρίσαμε, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη». Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις με απλές διαπιστώσεις του τύπου: «Είναι θέμα ακρίβειας και πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο δικό μας επιθετικό τρίτο. Να μην αφήνουμε τον αντίπαλο να βγάζει αντεπιθέσεις. Το θέμα είναι να τελειώνουμε καλύτερα τις φάσεις». Να’ χαμε να λέγαμε δηλαδή…Ο Ισπανός επέλεξε και πάλι διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, διότι θέλει να παίζει με περισσότερη «ασφάλεια» στα μετόπισθεν και επειδή θεωρεί ότι με τους παίκτες που διαθέτει είναι πιο εύκολη η ανάπτυξη από τις πτέρυγες. Δεν είναι παράλογο στα ντέρμπι. Παράλογο είναι στα παιχνίδια στα οποία θα έχει κατοχή μπάλας 70% (όπως χθες), αλλά θα του λείπει ένας χαφ ή ένας επιπλέον επιθετικός, ώστε να πολλαπλασιαστούν οι πιθανότητες για έναν συνδυασμό της προκοπής. Παράλογο είναι να βάζει τον Σαντίνο και τον Ταμπόρδα ξαφνικά από το… «μηδέν» βασικούς σε κάθε ματς! Με αποτέλεσμα χθες να είναι τελείως… «σβηστοί». Παράλογο είναι να μην κάνει ούτε μία αλλαγή στο 46’, όταν στο α’ ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έχει μηδέν τελικές προσπάθειες. Παράλογο είναι να κάνει αλλαγές, αλλά να διατηρεί το 3-4-3 με τον εξτρέμ Ζαρουρί που έχει το γκολ σε θέση full back αριστερά και τον σέντερ φορ Πάντοβιτς σε θέση αριστερού εξτρέμ, αφήνοντας τον επίσης γκολτζή Παντελίδη (πρώτο Ελληνα σκόρερ του πρωταθλήματος όταν τον πήρε ο Παναθηναίκός από την Κηφισιά), 95 λεπτά στον πάγκο.Θα μπορούσαμε να γράψουμε άλλες… 1000 λέξεις για τα παράλογα του Μπενίτεθ, αλλά πλέον το θέμα δεν είναι ο Ισπανός κόουτς, αλλά τι θα κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος, ο Φράνκο Μπαλντίνι και ο Στέφανος Κοτσόλης (διότι ο Μιγκέλ Ανχελ Κορόνα δεν θα κάνει τίποτα…). Διότι η ατμόσφαιρα χθες στη Λεωφόρο δεν μύριζε μόνο μιζέρια, αλλά και μπαρούτι. Με τις αποδοκιμασίες εναντίον Μπακασέτα, Μπενίτεθ και αρκετών άλλων παικτών, το πράγμα αρχίζει και γίνεται για τον Παναθηναϊκό εκτός από θλιβερό στο γήπεδο και επικίνδυνο!Όταν στην κερκίδα, τη στιγμή που ακούγεται το όνομα του αρχηγού της ομάδας ως σκόρερ στην ισοφάριση της ομάδας, ακούγονται ταυτόχρονα αποδοκιμασίες και χειροκροτήματα, το πράγμα είναι ήδη επικίνδυνο! Ο Μπενίτεθ που ζητάει χρόνο για το πρότζεκτ είχε χρόνο και τον πέταξε: 3,5 μήνες, 25 ματς. Είχε την πολυτέλεια των μεταγραφών για να πάρει όσους παίκτες ήθελε σε όποιες θέσεις ζητούσε. Με μετά από τον πρώτο μήνα, όταν γρήγορα εξατμίστηκε η αύρα του σπουδαίου και διάσημου στα αποδυτήρια, ο Παναθηναϊκός ούτε θετικά αποτελέσματα πήρε, ούτε αγωνιστική πρόοδο έδειξε.Μοναδικό του «σωσίβιο» προς το παρόν είναι η Ευρώπη, όπου ο Παναθηναϊκός επί Ράφα έχει υποστεί μόνο μία ήττα και έχει καταθέσει ταυτότητα ανταγωνιστική, με αρκετούς κοινούς παρονομαστές στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Στην Ευρώπη θα έχει μόνο Τεττέη, Αντίνο, Ερνάντεθ από τις μεταγραφές: δική του ήταν η επιλογή. Και βάσει των σημερινών δεδομένων μόνο αν τα καταφέρει στο Europa League θα μπορέσει να διεκδικήσει την παραμονή του και την επόμενη σεζόν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Διότι ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, «αυτό» που βλέπουμε στα ματς του πρωταθλήματος από τους Πράσινους, δεν πρόκειται να αλλάξει μέχρι το τέλος του.