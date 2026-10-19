Αρης: Ευτυχισμένος όποιος κερδίζει ακόμα και στη μέτρια βραδιά του

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Στην πράξη, ωστόσο, τους στόχους τους στο τέλος της σεζόν τους πετυχαίνουν και ομάδες που ξέρουν να παίρνουν τους τρεις βαθμούς ακόμη κι όταν δεν σαγηνεύουν με την απόδοσή τους.Αυτό ακριβώς έκανε χθες ο Άρης απέναντι στην Κηφισιά, στη Λεωφόρο: πήρε τη νίκη με γκολ στο φινάλε, σε μια αναμέτρηση στην οποία, βάσει της συνολικής απόδοσης των δύο ομάδων, το δικαιότερο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία.Ο Άρης χθες δημιούργησε λιγότερο σε σύγκριση με προηγούμενα παιχνίδια, όμως ήταν πιο αποτελεσματικός.Στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις του, αμφότερες στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με Ηρακλή (0-0) και Βόλο (3-2), είχε συνολικά 46 τελικές προσπάθειες. Χθες περιορίστηκε στις 10, αλλά αυτές αποδείχθηκαν αρκετές για να σημειώσει δύο τέρματα και να πάρει τη νίκη.Όπως φαίνεται και από τη στατιστική απεικόνιση, η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη, με την Κηφισιά μάλιστα να καταγράφει ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις: η κατοχή ήταν 52%-48%, οι τελικές 13-10, οι επιτυχημένες πάσες 239-217 και οι επαφές στην αντίπαλη περιοχή 18-15.Ωστόσο, ο Άρης πήρε τη νίκη γιατί οι παίκτες του συνέχισαν να ψάχνουν το γκολ, ακόμη κι όταν όλα έδειχναν πως το παιχνίδι θα ολοκληρωνόταν με σκορ 1-1.Η Κηφισιά μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, αλλά οι «κιτρινόμαυροι» ισορρόπησαν μετά το 25λεπτο και προηγήθηκαν με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπρούμα στο 32'. Το πέναλτι εκτελέστηκε δύο φορές, καθώς στην πρώτη προσπάθεια, την οποία απέκρουσε ο Μαρτίνες, ο Αντόνισε είχε πατήσει τη γραμμή της περιοχής και στη συνέχεια, παίρνοντας το ριμπάουντ, απομάκρυνε την μπάλα.Οι «κιτρινόμαυροι» διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, αλλά στο ξεκίνημα της επανάληψης η εικόνα άλλαξε. Οι γηπεδούχοι αύξησαν την πίεσή τους και έφτασαν νωρίς στην ισοφάριση, με το ωραίο γκολ του Σεγκάλ στο 53'.Ο Χιλιανός σούταρε ανενόχλητος, εκμεταλλευόμενος τα πίσω βήματα του Ράτσιτς στο μαρκάρισμά του, την απουσία του Ρίτσαρντς από τη θέση του και τη λανθασμένη τοποθέτηση του Βέλιο.Ακολούθησε παιχνίδι με αρκετά λάθη, χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό και με περιορισμένες ποιοτικές ενέργειες από τις δύο ομάδες.Η είσοδος του Ράφα Μιρ, ωστόσο, έδωσε μεγαλύτερη ένταση στην επίθεση του Άρη και το γκολ της νίκης προήλθε από δική του ενέργεια. Ο Ισπανός κυνήγησε μια φαινομενικά δύσκολη μπαλιά, έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Γκαρέ, με ψύχραιμο τελείωμα, διαμόρφωσε το 1-2 στην εκπνοή.Πρωταγωνιστής, ασφαλώς, ο Γκαρέ, που είχε συμμετοχή και στις δύο καθοριστικές φάσεις. Από δικό του σουτ προέκυψε το πέναλτι και με δικό του γκολ κρίθηκε η αναμέτρηση.