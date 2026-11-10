Νεκρή αρκούδα σε τροχαίο στην Κοζάνη
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Αρκούδα Τροχαίο Κοζάνη Σιάτιστα

Νεκρή αρκούδα σε τροχαίο στην Κοζάνη

Το ζώο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Νεκρή αρκούδα σε τροχαίο στην Κοζάνη
Αρκούδα σκοτώθηκε σε τροχαίο, όταν την παρέσυρε ΙΧ αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Κοζάνης-Σιάτιστας, στη διασταύρωση της Καλαμιάς.

Η καφέ αρκούδα παρασύρθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από διερχόμενο όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, η αρκούδα εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στο οδόστρωμα από διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι ειδοποίησαν τον Αρκτούρο.

Να σημειωθεί πως γύρω από το ζώο βρέθηκαν διάσπαρτα πλαστικά κομμάτια, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονται από το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο το αυτοκίνητο φέρει υλικές ζημιές.

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