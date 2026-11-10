Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Νεκρή αρκούδα σε τροχαίο στην Κοζάνη
Νεκρή αρκούδα σε τροχαίο στην Κοζάνη
Το ζώο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Αρκούδα σκοτώθηκε σε τροχαίο, όταν την παρέσυρε ΙΧ αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Κοζάνης-Σιάτιστας, στη διασταύρωση της Καλαμιάς.
Η καφέ αρκούδα παρασύρθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από διερχόμενο όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, η αρκούδα εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στο οδόστρωμα από διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι ειδοποίησαν τον Αρκτούρο.
Να σημειωθεί πως γύρω από το ζώο βρέθηκαν διάσπαρτα πλαστικά κομμάτια, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονται από το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο.
Ο οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο το αυτοκίνητο φέρει υλικές ζημιές.
Η καφέ αρκούδα παρασύρθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από διερχόμενο όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, η αρκούδα εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στο οδόστρωμα από διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι ειδοποίησαν τον Αρκτούρο.
Να σημειωθεί πως γύρω από το ζώο βρέθηκαν διάσπαρτα πλαστικά κομμάτια, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονται από το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο.
Ο οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο το αυτοκίνητο φέρει υλικές ζημιές.
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