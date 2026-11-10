Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Νίκος Καρβέλας: Μουσική αντεπίθεση με σύγχρονο ρεμπέτικο - Αυτό είναι το νέο του τραγούδι
Νίκος Καρβέλας: Μουσική αντεπίθεση με σύγχρονο ρεμπέτικο - Αυτό είναι το νέο του τραγούδι
Κυκλοφόρησε σήμερα το νέο τραγούδι του «Καλημέρα», από το επερχόμενο προσωπικό άλμπουμ του
Με όπλο του το…μπουζούκι κάνει τη μουσική του αντεπίθεση ο Νίκος Καρβέλας μετά την πρόσφατη, ολική ρήξη του με την Άννα Βίσση. Ενώ όλοι περίμεναν ποια θα είναι η νέα φωνή στην οποία θα δώσει τα τραγούδια του, εκείνος επέλεξε τελικά τον εαυτό του.
Σήμερα κυκλοφόρησε από Panik Records ένα καινούργιο τραγούδι, σε μουσική, στίχους και ερμηνεία του ίδιου. Έχει τίτλο «Καλημέρα» και είναι ένα σύγχρονο ρεμπέτικο, ένα είδος με το οποίο ο συνθέτης δεν είχε καταπιαστεί στο παρελθόν, γι’ αυτό και αποτελεί έκπληξη.
«Όλοι είμαστε τρελοί/απ’ το βράδυ ως το πρωί/ βολοδέρνουμε σαν φύλο στον αέρα/ στο τραπέζι μας καημοί/δάκρυα κι αναστεναγμοί/ να μη λείψουν σε κανέναν ούτε μια μέρα/ Καλημέρα σου καρδιά μου/ Καλημέρα...» λένε οι στίχοι του ρεφρέν.
Το κομμάτι αυτό δίνει μια πρώτη γεύση από το νέο, επερχόμενο άλμπουμ του Νίκου Καρβέλα ο οποίος έχει να κυκλοφορήσει προσωπικό δίσκο από το 2006.
Σήμερα κυκλοφόρησε από Panik Records ένα καινούργιο τραγούδι, σε μουσική, στίχους και ερμηνεία του ίδιου. Έχει τίτλο «Καλημέρα» και είναι ένα σύγχρονο ρεμπέτικο, ένα είδος με το οποίο ο συνθέτης δεν είχε καταπιαστεί στο παρελθόν, γι’ αυτό και αποτελεί έκπληξη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Όλοι είμαστε τρελοί/απ’ το βράδυ ως το πρωί/ βολοδέρνουμε σαν φύλο στον αέρα/ στο τραπέζι μας καημοί/δάκρυα κι αναστεναγμοί/ να μη λείψουν σε κανέναν ούτε μια μέρα/ Καλημέρα σου καρδιά μου/ Καλημέρα...» λένε οι στίχοι του ρεφρέν.
Το κομμάτι αυτό δίνει μια πρώτη γεύση από το νέο, επερχόμενο άλμπουμ του Νίκου Καρβέλα ο οποίος έχει να κυκλοφορήσει προσωπικό δίσκο από το 2006.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα