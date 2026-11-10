Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Europa League: Πρώτος σε ασίστ ο Νίκος Αθανασίου
Europa League: Πρώτος σε ασίστ ο Νίκος Αθανασίου
Ο μπακ του ΟΦΗ μαζί με άλλους τέσσερις ποδοσφαιριστές έχουν από τρεις ασίστ μετά από 4 αγώνες στη League Phase
Πρώτος σε ασίστ στο Europa League είναι ο Νίκος Αθανασίου του ΟΦΗ.
Ο διεθνής μπακ που παίζει στον ΟΦΗ αλλά ανήκει στον Ολυμπιακού έχει 3 ασίστ μετά από 4 αγώνες στη League Phase του Europa League.
O Νίκος Αθανασίου έχει παίξει 360 λεπτά στα 4 ματς του ΟΦΗ με Χοφενχάιμ, Ρεν, Λεβερκούζεν και Χαποέλ Μπερ Σεβά.
Oι τρεις ασίστ έχουν δοθεί στα παιχνίδια με την Μπερ Σεβά (2) και τη Ρεν.
Τρεις ασίστ έχουν και οι Βάσκεζ της Τορένσε, Ζαχαρίασεν της Φερεντσβάρος, Ογιαρθάμπαλ της Ρεάλ Σοσιεδάδ και Ολαϊτάν της Μπεσίκτας,
Ο διεθνής μπακ που παίζει στον ΟΦΗ αλλά ανήκει στον Ολυμπιακού έχει 3 ασίστ μετά από 4 αγώνες στη League Phase του Europa League.
O Νίκος Αθανασίου έχει παίξει 360 λεπτά στα 4 ματς του ΟΦΗ με Χοφενχάιμ, Ρεν, Λεβερκούζεν και Χαποέλ Μπερ Σεβά.
Oι τρεις ασίστ έχουν δοθεί στα παιχνίδια με την Μπερ Σεβά (2) και τη Ρεν.
Τρεις ασίστ έχουν και οι Βάσκεζ της Τορένσε, Ζαχαρίασεν της Φερεντσβάρος, Ογιαρθάμπαλ της Ρεάλ Σοσιεδάδ και Ολαϊτάν της Μπεσίκτας,
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