Η μυσταγωγία του Παλέ και η υπόσχεση του Ράτσιτς

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Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, νεόκοπος ακόμη γαρ στην τελετουργία που λαμβάνει χώρα κάθε φορά που αγωνίζεται ο Άρης στο «Nick Galis Hall», προσπάθησε στις συνεντεύξεις που έχει δώσει το τελευταίο διάστημα να περιγράψει αυτήν την κατάσταση:«Είναι και αυτό το… πέπλο που πλανάται σε αυτό το γήπεδο. Αυτός ο κόσμος χρειάζεται κάτι. Μου αρέσει πολύ να είμαι μέλος ομάδων που θέλουν να κάνουν πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ».Αυτό το… πέπλο που λέει ο Θανάσης παρέσυρε και τον Θοδωρή Παπαλουκά, ο οποίος παρακολούθησε διά ζώσης το χθεσινό παιχνίδι και συνελήφθη από τον τηλεοπτικό φακό να απολαμβάνει την ατμόσφαιρα, αλλά και τις μπασκετικές ικανότητες του «παιχταρά», όπως τον αποκάλεσε, Ρόμπινσον-Ερλ.Όσον αφορά το παιχνίδι, ο Άρης κέρδισε την ιταλική ομάδα με 88-68, έκανε το 3/3 στο EuroCup και επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο.Το τελικό +20, πάντως, ενδεχομένως να μην αποτυπώνει τη δυσκολία της αναμέτρησης, καθώς η Ντερτόνα έδειξε ανταγωνιστική στη 2η και την 3η περίοδο.Ο Άρης ξεκίνησε εντυπωσιακά (31-21), έχασε όμως τον ρυθμό του στο 2ο δεκάλεπτο, όταν οι Ιταλοί βρήκαν λύσεις απέναντι στην άμυνά του και επέστρεψαν στο παιχνίδι.Η εικόνα άρχισε να διαφοροποιείται στο δεύτερο ημίχρονο.Η ομάδα του Σπανούλη ανέβασε κατακόρυφα την αμυντική της ένταση, πίεσε περισσότερο την μπάλα, έκλεισε τους διαδρόμους προς το καλάθι και περιόρισε την Ντερτόνα σε μόλις 24 πόντους, υποχρεώνοντάς την ταυτόχρονα σε 15 λάθη.Στο 68-64, ο Άρης έτρεξε ένα επιμέρους 20-4, με τον Μόργκαν να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του.Ο Αμερικανός πέτυχε 8 από τους 23 πόντους του στην τελευταία περίοδο, ενώ ο εξαιρετικός, για μία ακόμη φορά, Ρόμπινσον-Ερλ πρόσθεσε 19 πόντους και 9 ριμπάουντ στον φετινό του απολογισμό με τους «κιτρινόμαυρους».Οι 21 ασίστ, τα 11 εύστοχα τρίποντα και κυρίως η αμυντική συμπεριφορά του δεύτερου ημιχρόνου ήταν τα στοιχεία που έδωσαν τη νίκη στον Άρη και διαμόρφωσαν το +20 στο τελικό σκορ.Στο «Nick Galis Hall» χθες βρέθηκαν και αρκετοί παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας: ο Γιαννιώτας, ο Διούδης και ο Βοριαζίδης από τον ελληνικό κορμό και ο «captain» Ράτσιτς από τους ξένους.