Αρης: Με Μανού μεσοεπιθετικά είναι «top class» αλλά καίγεται για στόπερ

Δεν θέλει και πολύ να την πατήσεις σε παιχνίδι Κυπέλλου, στα μέσα Αυγούστου, κόντρα σε υποδεέστερο αντίπαλο, κατώτερης κατηγορίας, παιχνίδι το οποίο γίνεται υπό συνθήκες καύσωνα και σε κάκιστο αγωνιστικό χώρο





Ο Άρης απέφυγε την… μπανανόφλουδα στο γήπεδο του Μακεδονικού κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας, παρά το γεγονός πως –πέραν όλων των προαναφερθέντων δυσκολιών– είχε εναντίον του όλες τις διαιτητικές αποφάσεις του Κατοίκου και των βοηθών του, Μπουξμπάουμ και Κολλιάκου.







Αλήθεια τώρα, στην ΕΠΟ και στην ΚΕΔ πιστεύουν πως με τέτοιου τύπου διαιτησίες είναι εφικτό να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού προς τους Ελληνες διαιτητές;



Γελάω.







Εάν είχε μετρήσει το καθαρό γκολ του Μιρ, τα πράγματα θα είχαν απλοποιηθεί από το πρώτο ημίχρονο.



Το θετικό είναι πως οι ποδοσφαιριστές δεν έχασαν το μυαλό τους μετά από αυτή τη διαιτητική απόφαση.



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Μετά το 0-1 το άγχος έφυγε και για περίπου 20 λεπτά ο Άρης απέδωσε καλό ποδόσφαιρο.



Με το αυτογκόλ του Αναστασόπουλου στο 66’ η σεμνή τελετή έλαβε τέλος και το ματς ουσιαστικά έσβησε.



Για ένα ακόμη παιχνίδι, κορυφαίος για τον Άρη ήταν ο Μπενχαμίν Γκαρέ. Μπορεί να μην σκόραρε, αλλά είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ και ήταν ο κινητήριος μοχλός της ομάδας επιθετικά.

Η Λάτσιο, για παράδειγμα, προχθές ηττήθηκε στο «Ολίμπικο» από τη Μάντοβα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Copa Italia.Ο Άρης απέφυγε την… μπανανόφλουδα στο γήπεδο του Μακεδονικού κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας, παρά το γεγονός πως –πέραν όλων των προαναφερθέντων δυσκολιών– είχε εναντίον του όλες τις διαιτητικές αποφάσεις του Κατοίκου και των βοηθών του, Μπουξμπάουμ και Κολλιάκου.Αποκορύφωμα το γκολ του Ράφα Μιρ, το οποίο ακύρωσαν στο πρώτο ημίχρονο, με τον Ισπανό επιθετικό να καλύπτεται τουλάχιστον ένα μέτρο από τον τελευταίο αμυντικό της Καρδίτσας.Αλήθεια τώρα, στην ΕΠΟ και στην ΚΕΔ πιστεύουν πως με τέτοιου τύπου διαιτησίες είναι εφικτό να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού προς τους Ελληνες διαιτητές;Γελάω.Για να επανέλθω στα του αγώνα, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου προσπάθησε από την αρχή να κάνει το παιχνίδι της, ωστόσο οι παίκτες χρειάστηκαν αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες της αναμέτρησης.Εάν είχε μετρήσει το καθαρό γκολ του Μιρ, τα πράγματα θα είχαν απλοποιηθεί από το πρώτο ημίχρονο.Το θετικό είναι πως οι ποδοσφαιριστές δεν έχασαν το μυαλό τους μετά από αυτή τη διαιτητική απόφαση.Με την είσοδο του Αλφαρέλα στην επανάληψη, οι «κιτρινόμαυροι» έγιναν άμεσα πιο επικίνδυνοι και πιο δημιουργικοί επιθετικά και με το γκολ του Φαντιγκά στο 49’ έλυσαν τον γόρδιο δεσμό της άμυνας της Αναγέννησης.Μετά το 0-1 το άγχος έφυγε και για περίπου 20 λεπτά ο Άρης απέδωσε καλό ποδόσφαιρο.Με το αυτογκόλ του Αναστασόπουλου στο 66’ η σεμνή τελετή έλαβε τέλος και το ματς ουσιαστικά έσβησε.Για ένα ακόμη παιχνίδι, κορυφαίος για τον Άρη ήταν ο Μπενχαμίν Γκαρέ. Μπορεί να μην σκόραρε, αλλά είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ και ήταν ο κινητήριος μοχλός της ομάδας επιθετικά.

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο Μιχάλης Βοριαζίδης, που δείχνει να έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πέρσι. Ο 21χρονος μέσος είχε αρκετές σωστές αποφάσεις χθες, με κορυφαία την πάσα-τακουνάκι στον Γκαρέ στο πρώτο γκολ.



Ο Ράτσιτς δείχνει πως είναι ο «captain» που έλειπε από τον Άρη τα –πολλά– τελευταία χρόνια. Χθες οι διαιτητές του στέρησαν την εξαιρετική ασίστ που σέρβιρε στον Μιρ στο ακυρωθέν γκολ.



Εν κατακλείδι, ο Άρης έκανε τη δουλειά, προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου και τώρα τρέχει για να κλείσει τις τρύπες που υπάρχουν στο ρόστερ του ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος.



Σήμερα επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Μάνου Γκαρσία, ο οποίος μαζί με τους Γκαρέ, Καντεβέρε και Ράφα Μιρ θα συνθέσουν μια επιθετική τετράδα «top class» για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος. Ως εναλλακτικές υπάρχουν οι Κουαμέ, Αλφαρέλα, Παλάσιος, Γιαννιώτας, Μπουσαΐντ, Μορόν, Δώνης και Ντιαλό, με το ενδεχόμενο κάποιοι να αποχωρήσουν να παραμένει ανοιχτό.



Στον άξονα, με Ράτσιτς, Ντέλε Μπασίρου, Χόνγκλα, Βοριαζίδη και Γαλανόπουλο, είναι γεμάτος.



Ο Πορτογάλος Ρικάρντο Βέλιο, βάσει βιογραφικού, φαίνεται πως είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας που έχει έρθει στην ομάδα τα τελευταία χρόνια, οπότε και κάτω από τα γκολπόστ είναι κομπλέ.



Στους ακραίους μπακ, με την έλευση των Ζερεμί Πετρίς και Ομάρ Ρίτσαρντς, υπάρχει μια σχετική πληρότητα, αλλά πρέπει να γίνει μία ακόμη κίνηση.



Στους στόπερ καίγεται για παίκτες. Η περίπτωση του Μακούν, που πληρούσε όλες τις προδιαγραφές, φαίνεται να ναυαγεί, καθώς στο κόλπο της απόκτησής του από τη Λέφσκι Σόφιας έχουν μπει η Τραμπζονσπόρ και άλλες ομάδες από την Τουρκία.



Στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, όπως φαίνεται, ο Γρηγορίου θα πορευτεί με τους Φαμπιάνο και Γένσεν ως μοναδικούς διαθέσιμους στόπερ.



Εάν αντέξουν οι δυο τους τις πρώτες αγωνιστικές, ο Άρης θα μπορέσει να ατενίσει το μέλλον με αισιοδοξία.

18.08.2026, 14:41