Τρεις έρευνες για την υπόθεση Μαζωνάκη: Οι έλεγχοι των ιατρείων, το ζευγάρι των γιατρών και τα οικονομικά τους - Ο ρόλος του υπνοθεραπευτή





Στο επίκεντρο παραμένουν τα όσα συνέβησαν τις κρίσιμες στιγμές πριν από τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, με τον ανακριτή να αναζητά απαντήσεις μέσα από καταθέσεις, μαρτυρίες και στοιχεία του ιατρικού φακέλου. Την ίδια στιγμή, ο εισαγγελέας ανοίγει ένα ακόμη μέτωπο: Ποιος είχε την αρμοδιότητα να ελέγξει το ιατρείο των δύο κατηγορούμενων και τι ακριβώς διαπιστώθηκε από τους ελέγχους, εφόσον αυτοί έγιναν; Στο κάδρο μπαίνει πλέον και το οικονομικό σκέλος, καθώς ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεψαχνίζουν τα οικονομικά του ζεύγους των γιατρών.





Oι ευθύνες Αμέσως μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών, ο προϊστάμενος της Eισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδης Κορέας έδωσε εντολή για την έναρξη κατεπείγουσας ποινικής έρευνας, στο «επίκεντρο» της οποίας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο ασκήθηκε (ή δεν ασκήθηκε) ο προβλεπόμενος έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η εισαγγελική έρευνα είναι συγκεκριμένα: Ποιος είχε την αρμοδιότητα να ελέγξει το ιατρείο των κατηγορούμενων; Πότε πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι; Τι διαπιστώθηκε; Υπήρξαν καταγγελίες; Και, κυρίως, τι ενέργειες έγιναν μετά από κάθε έλεγχο;







Παράβαση καθήκοντος Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη κίνηση του εισαγγελέα θα είναι να καλέσει ως μάρτυρα στο γραφείο του έναν εκπρόσωπο του ΙΣΑ. Το πρώτο ερώτημα στο οποίο ο συγκεκριμένος μάρτυρας θα κληθεί να απαντήσει είναι εάν πράγματι ο Σύλλογος είχε δεχθεί καταγγελίες για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου και εάν ναι με ποιον τρόπο τις διερεύνησε; Ακόμη, ο εκπρόσωπος του ΙΣΑ θα ερωτηθεί από τον εισαγγελέα και για το εάν ο Σύλλογος είχε λάβει γνώση καταγγελιών ή αναφορών και για άλλα αντίστοιχα ιατρεία, καθώς και για τις ενέργειές του σε κάθε περίπτωση. Το αδίκημα που ο εισαγγελέας διερευνά είναι αυτό της παράβασης καθήκοντος.

Από την πλευρά του, πάντως, ο ΙΣΑ απορρίπτει κατηγορηματικά ότι χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.



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Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής Καρδιά της έρευνας αποτελεί, ωστόσο, η ανακριτική διαδικασία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν ολοκληρώνεται με την προφυλάκιση των δύο γιατρών. Αντίθετα, τώρα η έρευνα αυτή αρχίζει να περνά στο επόμενο και κρίσιμο στάδιό της, ήτοι τη διασταύρωση όλων των στοιχείων που συγκεντρώνονται με τις εκδοχές που έδωσαν οι κατηγορούμενοι.



Μεταξύ άλλων, στα χέρια του 32ου τακτικού ανακριτή βρίσκεται η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., στην οποία περιλαμβάνονται τα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο των κατηγορούμενων, τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κατασχέθηκαν. Ιδιαίτερη βαρύτητα για την ανακριτική έρευνα έχουν τα δεδομένα που καταγράφηκαν από το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Το ηλεκτρονικό ιστορικό του μηχανήματος έχει αποτυπώσει τη λειτουργία του λεπτό προς λεπτό εκείνες τις κρίσιμες ώρες και είναι αυτό που έδωσε στις Αρχές ένα αντικειμενικό χρονικό αποτύπωμα της διαδικασίας.



Τρεις διαφορετικές έρευνες, ένας φάκελος και ένα κουβάρι ερωτημάτων που τώρα αρχίζει να ξετυλίγεται. Μετά την προφυλάκιση των γιατρών Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα , η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη περνά σε μια νέα, κρίσιμη φάση, καθώς ανακριτής, εισαγγελέας και Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κινούνται πλέον σε παράλληλες διαδρομές, αναζητώντας απαντήσεις από διαφορετικές πλευρές στην ίδια υπόθεση.Στο επίκεντρο παραμένουν τα όσα συνέβησαν τις κρίσιμες στιγμές πριν από τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, με τον ανακριτή να αναζητά απαντήσεις μέσα από καταθέσεις, μαρτυρίες και στοιχεία του ιατρικού φακέλου. Την ίδια στιγμή, ο εισαγγελέας ανοίγει ένα ακόμη μέτωπο: Ποιος είχε την αρμοδιότητα να ελέγξει το ιατρείο των δύο κατηγορούμενων και τι ακριβώς διαπιστώθηκε από τους ελέγχους, εφόσον αυτοί έγιναν; Στο κάδρο μπαίνει πλέον και το οικονομικό σκέλος, καθώς ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεψαχνίζουν τα οικονομικά του ζεύγους των γιατρών.Αμέσως μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών, ο προϊστάμενος της Eισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδης Κορέας έδωσε εντολή για την έναρξη κατεπείγουσας ποινικής έρευνας, στο «επίκεντρο» της οποίας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο ασκήθηκε (ή δεν ασκήθηκε) ο προβλεπόμενος έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η εισαγγελική έρευνα είναι συγκεκριμένα: Ποιος είχε την αρμοδιότητα να ελέγξει το ιατρείο των κατηγορούμενων; Πότε πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι; Τι διαπιστώθηκε; Υπήρξαν καταγγελίες; Και, κυρίως, τι ενέργειες έγιναν μετά από κάθε έλεγχο;Για τη συγκεκριμένη έρευνα ιδιαίτερη σημασία έχει ο χρόνος. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η Ιωάννα Γάκα είχε αναφερθεί δημόσια στη χρήση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, μεταξύ άλλων, και σε συνέδρια. Ο εισαγγελέας καλείται πλέον να διερευνήσει τι γνώριζαν οι αρμόδιοι φορείς, σε ποιους ελέγχους είχαν προβεί και ποιες ενέργειες ακολούθησαν.Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη κίνηση του εισαγγελέα θα είναι να καλέσει ως μάρτυρα στο γραφείο του έναν εκπρόσωπο του ΙΣΑ. Το πρώτο ερώτημα στο οποίο ο συγκεκριμένος μάρτυρας θα κληθεί να απαντήσει είναι εάν πράγματι ο Σύλλογος είχε δεχθεί καταγγελίες για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου και εάν ναι με ποιον τρόπο τις διερεύνησε; Ακόμη, ο εκπρόσωπος του ΙΣΑ θα ερωτηθεί από τον εισαγγελέα και για το εάν ο Σύλλογος είχε λάβει γνώση καταγγελιών ή αναφορών και για άλλα αντίστοιχα ιατρεία, καθώς και για τις ενέργειές του σε κάθε περίπτωση. Το αδίκημα που ο εισαγγελέας διερευνά είναι αυτό της παράβασης καθήκοντος.Από την πλευρά του, πάντως, ο ΙΣΑ απορρίπτει κατηγορηματικά ότι χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.Καρδιά της έρευνας αποτελεί, ωστόσο, η ανακριτική διαδικασία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν ολοκληρώνεται με την προφυλάκιση των δύο γιατρών. Αντίθετα, τώρα η έρευνα αυτή αρχίζει να περνά στο επόμενο και κρίσιμο στάδιό της, ήτοι τη διασταύρωση όλων των στοιχείων που συγκεντρώνονται με τις εκδοχές που έδωσαν οι κατηγορούμενοι.Μεταξύ άλλων, στα χέρια του 32ου τακτικού ανακριτή βρίσκεται η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., στην οποία περιλαμβάνονται τα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο των κατηγορούμενων, τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κατασχέθηκαν. Ιδιαίτερη βαρύτητα για την ανακριτική έρευνα έχουν τα δεδομένα που καταγράφηκαν από το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Το ηλεκτρονικό ιστορικό του μηχανήματος έχει αποτυπώσει τη λειτουργία του λεπτό προς λεπτό εκείνες τις κρίσιμες ώρες και είναι αυτό που έδωσε στις Αρχές ένα αντικειμενικό χρονικό αποτύπωμα της διαδικασίας.

Στο εξής, και καθώς η έρευνα θα εξελίσσεται, τα ψηφιακά πειστήρια αναμένεται να αντιπαραβάλλονται με τις καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων. Ενας από αυτούς θα περάσει αύριο το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου. Πρόκειται για τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό. Η κατάθεσή του θεωρείται σημαντική, καθώς είναι ο παραλήπτης της φωτογραφίας του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, την οποία του έστειλε η Ιωάννα Γάκα.



Αύριο ένα από τα ερωτήματα που ο ανακριτής αναμένεται να θέσει στον κ. Κομιανό θα αφορά το εάν ήταν εκείνος που σύστησε τη γιατρό στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο ίδιος, πάντως, έχει αναφέρει ότι ο τραγουδιστής επισκεπτόταν επί σειρά ετών το ιατρείο της στην οδό Καρνεάδου. Ο ανακριτής αναμένεται, ωστόσο, να επιμείνει και σε ένα άλλο κρίσιμο ερώτημα: Για ποιον λόγο η γιατρός έστειλε στον υπνοθεραπευτή τη συγκεκριμένη φωτογραφία και τον ενημέρωσε ότι είναι «όλα καλά»; Παράλληλα, ο κ. Κομιανός θα κληθεί να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε όταν, σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί από τη γιατρό πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. «Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου. Ετσι νομίζω. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Ενας γιατρός θα το πει, αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Οχι εγώ. Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.



Ψευδής κατάθεση Πάντως, η ανάκριση δεν αποκλείεται να επιστρέψει σε πρόσωπα που έχουν ήδη καταθέσει όπως είναι για παράδειγμα οι εργαζόμενες στο ιατρείο, οι αρχικές καταθέσεις των οποίων δεν είναι απολύτως ταυτόσημες. Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις κυρίως ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο και ως προς τον χρόνο έναρξης της πλασμαφαίρεσης και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα. Το βέβαιο είναι ότι εφόσον προκύψουν στοιχεία για ψευδή κατάθεση τότε θα απαγγελθούν και οι σχετικές κατηγορίες.



Ανοίγουν λογαριασμοί Και ενώ εισαγγελέας και ανακριτής αναζητούν απαντήσεις για το τι συνέβη και για το αν υπήρξαν παραλείψεις στον έλεγχο του ιατρείου, ένα τρίτο μέτωπο ανοίγει από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Με εντολή του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά αυτοτελής οικονομική έρευνα για τους δύο γιατρούς. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα εισοδήματα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί, τα περιουσιακά στοιχεία και συνολικά η οικονομική δραστηριότητα των δύο κατηγορούμενων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.