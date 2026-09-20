Απίστευτο περιστατικό στην Ταϊλάνδη με όχημα συντήρησης χλοοτάπητα να πατάει τον Τάουνσεντ, δείτε βίντεο
SPORTS
Άντρος Τάουνσεντ

Απίστευτο περιστατικό στην Ταϊλάνδη με όχημα συντήρησης χλοοτάπητα να πατάει τον Τάουνσεντ, δείτε βίντεο

Όχημα συντήρησης χλοοτάπητα πάτησε τον Άγγλο πρώην διεθνή, Άντρος Τάουνσεντ πριν την έναρξη αγώνα για το πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης

Απίστευτο περιστατικό στην Ταϊλάνδη με όχημα συντήρησης χλοοτάπητα να πατάει τον Τάουνσεντ, δείτε βίντεο
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Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σε αγώνα πρωταθλήματος της Ταϊλάνδης. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης των ποδοσφαιριστών ένα όχημα με κύλινδρο που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση του χλοοτάπητα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και πάτησε τον Άγγλο πρώην διεθνή, Άντρος Τάουνσεντ.

Ο παίκτης της PT Prachaup επιχειρούσε ένα τακουνάκι στον αέρα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και βρέθηκε στην πορεία του οχήματος που είχε μπει για να πατήσει το χορτάρι και να κάνει συντήρηση του αγωνιστικού χώρου. Κάπως έτσι βρέθηκε κάτω από τον κύλινδρο με το όχημα να σταματάει στο ύψος του ισχίου του παίκτη.

Ευτυχώς δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό ο ποδοσφαιριστής που ελέγχθηκε από το ιατρικό επιτελείο και έπαιξε έστω και για ένα λεπτό στο φινάλε του αγώνα με την Patani την οποία και νίκησε η ομάδα του με σκορ 3-0.
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