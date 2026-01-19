Όταν Ιανουάριο πας πρώτος με πρωταγωνιστή Χατσίδη

Κλείσιμο

Όταν λοιπόν σε αυτό το χρονικό σημείο της αγωνιστικής περιόδου είσαι:- Πρώτος στο πρωτάθλημα και τέλος πάντων ένας ξεκάθαρος διεκδικητής του, η ομάδα που έχει πείσει την κοινή γνώμη για την τακτική και τη νοοτροπία της- Μέσα στα ημιτελικά κυπέλλου έχοντας αποκλείσει σε μονό ματς τον Ολυμπιακό με ένα καθαρό κι εύκολο 2-0 μέσα στην έδρα του- Κοντά σε ευρωπαϊκή πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League- Η ελληνική ομάδα που παίζει τόσο οργανωμένο και ποιοτικό και συνδυαστικό ποδόσφαιρο, πείθοντας με τις νίκες στα ντέρμπι το φίλαθλο κοινό…σε αυτή την περίπτωση ως ΠΑΟΚ μπορεί και πρέπει να είσαι απόλυτα ικανοποιημένος. Λίγα πράγματα παραπάνω μπορούσε να κάνει ο Δικέφαλος μέχρι τώρα στη σεζόν. Θα ήταν τέλεια αν δεν είχε φέρει 2-3 άδικες ισοπαλίες σε πρωτάθλημα και Europa League. Αυτά…Μετά τον θρίαμβο στο κύπελλο, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να αντιμετωπίσει τον δυνατό και φορμαρισμένο ΟΦΗ χωρίς τον Κωνσταντέλια, τον Ζίβκοβιτς, τον Οζντόεφ, να ξεκουράσει τον Μπάμπα, με την ομάδα να έχει «μπλέξει» με ιώσεις, να χάνει με τραυματισμό τον Μεϊτέ και το μυαλό να είναι λίγο και στην Μπέτις. Ο Λουτσέσκου αποφάσισε σε ένα τέτοιο ματς να παίξει -από το πουθενά- με τον Χατσίδη εξτρέμ και ο νεαρός ήταν ο πολυτιμότερος του γηπέδου! Τρία γκολ πέτυχε ο ΠΑΟΚ και ο ταχυδυναμικός μεσοεπιθετικός ήταν μέσα και στα τρία, τα οποία ουσιαστικά δημιούργησε! Είναι μία τεράστια επιτυχία για τον ΠΑΟΚ σε ένα τόσο προχωρημένο και κρίσιμο σημείο της περιόδου, να φθάνει το rotation του στον 22ο ή 24ο παίκτη του, αυτός να είναι 19χρονος με 200 λεπτά συμμετοχής σε όλη τη χρονιά και να δίνει με την εμφάνισή του, τόση ποιότητα και τόσα γκολ στους συμπαίκτες και στην ομάδα!Δείτε πώς σκόραρε και χθες η ομάδα του Λουτσέσκου. Θαυμάστε συνδυαστικό ποδόσφαιρο και σωστή ανάπτυξη από πίσω, απέναντι σε αντίπαλο που έχει πείσει για τις ανασταλτικές του δυνατότητες. Όλα αυτά σε περίοδο συνεχόμενων κρίσιμων αγώνων, αλλά και ιώσεων για πάνω από εφτά-οκτώ παίκτες τις τελευταίες δέκα μέρες!Μάχη δίνει ο ΠΑΟΚ για να πρωταγωνιστεί παντού, ξέρει καλά ότι οι δυσκολίες παραμένουν μεγάλες, στη διαχείρισή όλων των καταστάσεων παίρνει υψηλό βαθμό και από σήμερα μπαίνει στο γήπεδο ενόψει ενός ακόμη τελικού την Πέμπτη κόντρα στη Μπέτις. Με τέτοια ομαδικότητα, τέτοιο πνεύμα και νοοτροπία, όλα είναι πιθανά!