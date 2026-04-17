Γεωργιάδης: Διαψεύδω μετά βδελυγμίας ότι οι γιατροί στην Κεφαλονιά δεν ήταν στη θέση τους για την 19χρονη Μυρτώ, καταθέτω μήνυση σε χρήστη του TikTok που είπε ότι τη «δολοφονήσαμε»
Γεωργιάδης: Διαψεύδω μετά βδελυγμίας ότι οι γιατροί στην Κεφαλονιά δεν ήταν στη θέση τους για την 19χρονη Μυρτώ, καταθέτω μήνυση σε χρήστη του TikTok που είπε ότι τη «δολοφονήσαμε»
«Μην υβρίζετε το ΕΣΥ για πολιτικούς σκοπούς» είπε ο υπουργός Υγείας
Οργισμένος για τους ισχυρισμούς ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς δεν ήταν στη θέση τους όταν διακομίστηκε η 19χρονη Μυρτώ εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Γνωστοποίησε, μάλιστα, ότι καταθέτει μήνυση σε χρήστη του TikTok που υποστήριξε ότι οι γιατροί και ο υπουργός Υγείας «δολοφόνησαν» την άτυχη 19χρονη.
«Διαψεύδω μετά βδελυγμίας τις ψεύτικες κατηγορίες κατά των γιατρών της Κεφαλονιάς ότι δεν ήταν στη βάρδια όταν έφτασε εκεί η 19χρονη Μυρτώ. Δεν δέχομαι τις ύβρεις τις κατηγορίες και τις απειλές κατά των γιατρών. Ήταν απολύτως στη θέση τους, το κορίτσι έλαβε άμεσα ανάνηψη, βρέθηκε γιατρός και αναισθησιολόγος, τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Δυστυχώς, όταν έφτασε στο νοσοκομείο το κορίτσι ήταν σχεδόν νεκρό. Οι γιατροί ήταν στο καθήκον τους και πρόσφεραν όσα μπορούσε να προσφέρει η ιατρική επιστήμη» είπε στο ΣΚΑΪ ο κ. Γεωργιάδης.
«Μην υβρίζετε το ΕΣΥ για πολιτικούς σκοπούς. Το ΕΣΥ ανήκει σε όλο τον λαό και όχι στον Γεωργιάδη, τον Μητσοτάκη ή τη ΝΔ. Δεν μπορεί για επικοινωνιακούς και πολιτικούς λόγους να στοχοποιούμε το ΕΣΥ» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.
Όπως είπε, επίσης, «καταθέτω μήνυση σε λογαριασμό στο TikTok που λέει ότι εγώ και οι γιατροί "σκοτώσαμε το κορίτσι". Δεν γίνεται αυτό ανεκτό στην Ελλάδα. Εγώ είμαι πολιτικός, οι γιατροί δεν χρωστάνε τίποτα σε αυτό».
Γνωστοποίησε, μάλιστα, ότι καταθέτει μήνυση σε χρήστη του TikTok που υποστήριξε ότι οι γιατροί και ο υπουργός Υγείας «δολοφόνησαν» την άτυχη 19χρονη.
«Διαψεύδω μετά βδελυγμίας τις ψεύτικες κατηγορίες κατά των γιατρών της Κεφαλονιάς ότι δεν ήταν στη βάρδια όταν έφτασε εκεί η 19χρονη Μυρτώ. Δεν δέχομαι τις ύβρεις τις κατηγορίες και τις απειλές κατά των γιατρών. Ήταν απολύτως στη θέση τους, το κορίτσι έλαβε άμεσα ανάνηψη, βρέθηκε γιατρός και αναισθησιολόγος, τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Δυστυχώς, όταν έφτασε στο νοσοκομείο το κορίτσι ήταν σχεδόν νεκρό. Οι γιατροί ήταν στο καθήκον τους και πρόσφεραν όσα μπορούσε να προσφέρει η ιατρική επιστήμη» είπε στο ΣΚΑΪ ο κ. Γεωργιάδης.
«Μην υβρίζετε το ΕΣΥ για πολιτικούς σκοπούς. Το ΕΣΥ ανήκει σε όλο τον λαό και όχι στον Γεωργιάδη, τον Μητσοτάκη ή τη ΝΔ. Δεν μπορεί για επικοινωνιακούς και πολιτικούς λόγους να στοχοποιούμε το ΕΣΥ» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.
Όπως είπε, επίσης, «καταθέτω μήνυση σε λογαριασμό στο TikTok που λέει ότι εγώ και οι γιατροί "σκοτώσαμε το κορίτσι". Δεν γίνεται αυτό ανεκτό στην Ελλάδα. Εγώ είμαι πολιτικός, οι γιατροί δεν χρωστάνε τίποτα σε αυτό».
