Μυστήριο στις ΗΠΑ με 10 επιστήμονες πυρηνικών και διαστημικών προγραμμάτων που πέθαναν ή εξαφανίστηκαν μέσα σε τρία χρόνια

Fox's Peter Doocy asked President Trump directly about the string of MISSING or DEAD scientists who all had access to classified information. pic.twitter.com/QapsujIzmc — TruthWillCome2.0 (@SandyCee2400) April 17, 2026

Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση θανάτων και εξαφανίσεων επιστημόνων και αξιωματούχων με πρόσβαση σε κρίσιμα πυρηνικά και διαστημικά μυστικά, καθώς από τοέως σήμερα έχουν καταγραφεί δέκα περιστατικά που εξελίχθηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.Οι συγκεκριμένες υποθέσεις απασχολούν τις τελευταίες ημέρες την Ουάσινγκτον και θυμίζουν, καθώς οι επιστήμονες και ανώτεροι αξιωματούχοι που εξαφανίστηκαν, δεν άφησαν πίσω τους κανένα ίχνος.Η δημόσια πίεση αυξάνεται, ενώ την Πέμπτη οτοποθετήθηκε για πρώτη φορά επί του ζητήματος. «Μόλις βγήκα από σύσκεψη για το θέμα», δήλωσε σε δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ σοβαρή». Όπως πρόσθεσε, «ελπίζω να είναι τυχαίο, αλλά θα γνωρίζουμε μέσα στην επόμενη μιάμιση εβδομάδα. Μερικοί από αυτούς ήταν πολύ σημαντικοί άνθρωποι και θα εξετάσουμε το θέμα στο προσεχές διάστημα».Οι δηλώσεις του Ρεπουμπλικανού προέδρου έγιναν μία ημέρα μετά την ενημέρωση των δημοσιογράφων από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκουη οποία δέχθηκε ερωτήσεις για το κατά πόσο οι υπηρεσίες πληροφοριών διερευνούν πιθανή σύνδεση μεταξύ των περιστατικών. Η ίδια ανέφερε ότι δεν είχε ακόμη συμβουλευτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες, ωστόσο δεσμεύθηκε να το πράξει και να ενημερώσει σχετικά, σημειώνοντας ότι εφόσον επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα, η υπόθεση θα θεωρηθεί άξια διερεύνησης.Η καθυστερημένη αντίδραση ενίσχυσε την κριτική προς την κυβέρνηση, με επικριτές να κατηγορούν την αμερικανική διοίκηση ότι δεν αντιμετωπίζει με την απαιτούμενη σοβαρότητα μια πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια, η οποία αφορά πρόσωπα με πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν ανταγωνιστικές δυνάμεις των ΗΠΑ, όπως η, ηκαι το. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτήςδήλωσε ότι οι πολίτες δεν πρέπει να εμπιστεύονται την κυβέρνηση στο συγκεκριμένο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός εξαφανισμένων επιστημόνων σε τόσο εξειδικευμένους τομείς δεν μπορεί να αποτελεί σύμπτωση.Η υπόθεση απέκτησε ιδιαίτερη δημοσιότητα πριν από περίπου έναν μήνα με την εξαφάνιση του απόστρατου υποστράτηγου της Πολεμικής Αεροπορίας, ηλικίας 68 ετών. Εθεάθη για τελευταία φορά να αποχωρεί από την κατοικία του στο Νέο Μεξικό, αφήνοντας πίσω το κινητό τηλέφωνο, τις ηλεκτρονικές συσκευές και ακόμη και τα γυαλιά του, παίρνοντας μαζί μόνο ένα πιστόλι. Η σύζυγός του δήλωσε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης «911» ότι φαινόταν να προσπαθεί «να μην εντοπιστεί».