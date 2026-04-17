Μυστήριο στις ΗΠΑ με 10 επιστήμονες πυρηνικών και διαστημικών προγραμμάτων που πέθαναν ή εξαφανίστηκαν μέσα σε τρία χρόνια
Ανησυχία και πιέσεις στην Ουάσινγκτον για πιθανή απειλή εθνικής ασφάλειας – «Εύχομαι να είναι τυχαίο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα ανεξήγητα περιστατικά που παρουσιάζουν ομοιότητες μεταξύ τους
Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση θανάτων και εξαφανίσεων επιστημόνων και αξιωματούχων με πρόσβαση σε κρίσιμα πυρηνικά και διαστημικά μυστικά, καθώς από το 2023 έως σήμερα έχουν καταγραφεί δέκα περιστατικά που εξελίχθηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Οι συγκεκριμένες υποθέσεις απασχολούν τις τελευταίες ημέρες την Ουάσινγκτον και θυμίζουν σενάριο συνωμοσιολογικής κινηματογραφικής ταινίας, καθώς οι επιστήμονες και ανώτεροι αξιωματούχοι που εξαφανίστηκαν, δεν άφησαν πίσω τους κανένα ίχνος.
Η δημόσια πίεση αυξάνεται, ενώ την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για πρώτη φορά επί του ζητήματος. «Μόλις βγήκα από σύσκεψη για το θέμα», δήλωσε σε δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ σοβαρή». Όπως πρόσθεσε, «ελπίζω να είναι τυχαίο, αλλά θα γνωρίζουμε μέσα στην επόμενη μιάμιση εβδομάδα. Μερικοί από αυτούς ήταν πολύ σημαντικοί άνθρωποι και θα εξετάσουμε το θέμα στο προσεχές διάστημα».
Οι δηλώσεις του Ρεπουμπλικανού προέδρου έγιναν μία ημέρα μετά την ενημέρωση των δημοσιογράφων από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, η οποία δέχθηκε ερωτήσεις για το κατά πόσο οι υπηρεσίες πληροφοριών διερευνούν πιθανή σύνδεση μεταξύ των περιστατικών. Η ίδια ανέφερε ότι δεν είχε ακόμη συμβουλευτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες, ωστόσο δεσμεύθηκε να το πράξει και να ενημερώσει σχετικά, σημειώνοντας ότι εφόσον επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα, η υπόθεση θα θεωρηθεί άξια διερεύνησης.
Η καθυστερημένη αντίδραση ενίσχυσε την κριτική προς την κυβέρνηση, με επικριτές να κατηγορούν την αμερικανική διοίκηση ότι δεν αντιμετωπίζει με την απαιτούμενη σοβαρότητα μια πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια, η οποία αφορά πρόσωπα με πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν ανταγωνιστικές δυνάμεις των ΗΠΑ, όπως η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τιμ Μπέρτσετ δήλωσε ότι οι πολίτες δεν πρέπει να εμπιστεύονται την κυβέρνηση στο συγκεκριμένο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός εξαφανισμένων επιστημόνων σε τόσο εξειδικευμένους τομείς δεν μπορεί να αποτελεί σύμπτωση.
Η εξαφάνιση του 68χρονου απόστρατου της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν η κορυφή του παγόβουνου
Η υπόθεση απέκτησε ιδιαίτερη δημοσιότητα πριν από περίπου έναν μήνα με την εξαφάνιση του απόστρατου υποστράτηγου της Πολεμικής Αεροπορίας Ουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, ηλικίας 68 ετών. Εθεάθη για τελευταία φορά να αποχωρεί από την κατοικία του στο Νέο Μεξικό, αφήνοντας πίσω το κινητό τηλέφωνο, τις ηλεκτρονικές συσκευές και ακόμη και τα γυαλιά του, παίρνοντας μαζί μόνο ένα πιστόλι. Η σύζυγός του δήλωσε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης «911» ότι φαινόταν να προσπαθεί «να μην εντοπιστεί».
Fox's Peter Doocy asked President Trump directly about the string of MISSING or DEAD scientists who all had access to classified information. pic.twitter.com/QapsujIzmc— TruthWillCome2.0 (@SandyCee2400) April 17, 2026
Ο ΜακΚάσλαντ είχε στο παρελθόν επιβλέψει το Ερευνητικό Εργαστήριο της Πολεμικής Αεροπορίας στη βάση Wright-Patterson, η οποία συνδέεται διαχρονικά με φήμες για έρευνες γύρω από εξωγήινη τεχνολογία μετά το περιστατικό του Ρόσγουελ το 1947. Η εξαφάνισή του τροφοδότησε εικασίες στους κύκλους μελέτης αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων.
Οι προηγούμενες περιπτώσεις και οι ομοιότητες που παρουσίαζαν
Οι συνθήκες της εξαφάνισης του ΜακΚάσλαντ παρουσιάζουν ομοιότητες με άλλες υποθέσεις. Ο Στίβεν Γκαρσία, 48 ετών, συνεργάτης της κυβέρνησης σε εγκατάσταση που παράγει περίπου το 80% των μη πυρηνικών εξαρτημάτων των αμερικανικών πυρηνικών όπλων, εξαφανίστηκε τον Αύγουστο του 2025, εγκαταλείποντας το σπίτι του στο Νέο Μεξικό με μοναδικό αντικείμενο ένα πιστόλι, χωρίς κινητό, πορτοφόλι ή κλειδιά.
Ο Άντονι Τσάβες, 79 ετών, και η Μελίσα Κασιάς, 54 ετών, διοικητική γραμματέας με υψηλό επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας, εργάζονταν στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, έναν από τους σημαντικότερους πυρηνικούς οργανισμούς των ΗΠΑ, και εξαφανίστηκαν το 2025 με παρόμοιο τρόπο, εγκαταλείποντας τα προσωπικά τους αντικείμενα και αποχωρώντας πεζή. Οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει στοιχεία για την τύχη τους έως σήμερα.
Ο κατάλογος των περιστατικών συνεχίζει να διευρύνεται. Η Μόνικα Χασίντο Ρέζα, 60 ετών, επικεφαλής ομάδας στο Jet Propulsion Laboratory της NASA, η οποία συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα υλικών διαστήματος που χρηματοδοτούνταν από τον ΜακΚάσλαντ, εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού με φίλους στην Καλιφόρνια.
Άλλοι επιστήμονες του ίδιου οργανισμού, ο Φρανκ Μέιγουολντ και ο Μάικλ Ντέιβιντ Χικς, ο οποίος συμμετείχε στο πρόγραμμα εκτροπής αστεροειδών DART της NASA, πέθαναν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το 2024 και το 2023 αντίστοιχα. Επιπλέον, ο ερευνητής φαρμακευτικής Τζέισον Τόμας εντοπίστηκε νεκρός στον πυθμένα λίμνης στη Μασαχουσέτη τον Μάρτιο, αφού είχε εξαφανιστεί από τον Δεκέμβριο του 2025.
Δολοφονήθηκαν με βίαιο τρόπο
Τουλάχιστον δύο επιστήμονες έχασαν τη ζωή τους με βίαιο τρόπο: ο αστροφυσικός Καρλ Γκρίλμαϊρ, του οποίου η έρευνα συνδεόταν με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, και ο πυρηνικός φυσικός Νούνο Λουρέιρο, ο οποίος είχε ηγηθεί σημαντικής επιστημονικής προόδου στον τομέα της πυρηνικής σύντηξης, δολοφονήθηκαν με πυροβολισμούς στις κατοικίες τους.
Ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος του FBI Κρις Σουέκερ εκτιμά ότι δεν πρόκειται για υπόθεση απαγωγών από εξωγήινους, αλλά πιθανότατα για σύγχρονη κατασκοπεία, σημειώνοντας ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών ενδέχεται ήδη να διεξάγουν έρευνες με διακριτικό τρόπο. Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις με αυξανόμενη ανησυχία.
