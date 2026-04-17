Αν αντέξει αμυντικά, μπορεί να πάρει ένα ντέρμπι που ίσως του αλλάξει τη ζωή στην τελική ευθεία

Δεν είναι εύκολη η «ανάγνωση» αυτού του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Όχι λόγω του Τριφυλλιού. Η αμυντική εξάδα είναι «κλειδωμένη» μαζί με τον αμυντικό μέσο (Λαφόν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ινγκασον, Γεντβάι, Ερνάντεθ, Τσιριβέγια), ο Σάντσες ή ο Μπακασέτας θα παίξει δίπλα στον Ισπανό χαφ, οι Ταμπόρδα – Τετέι έχουν δεδομένη θέση στην ενδεκάδα, Αντίνο και Πελίστρι διεκδικούν μια θέση εξτρέμ, that’s all.Πίσω από την μπάλα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, με περισσότερο pressing όμως συγκριτικά με τα εκτός έδρας ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός αποκλείεται να μπει για να παίξει κυριαρχικά, όπως είχε κάνει στο πρώτο ντέρμπι του επί Ράφα Μπενίτεθ, εναντίον του ΠΑΟΚ (2-1 στη Λεωφόρο). Θα μπει όμως διψασμένος και με δυνατό boost από τους οπαδούς του, συνεπώς μπορεί να του «βγει» δυνατό πρώτο 20λεπτο! Σταθερός στόχος του να προηγηθεί. Διότι αν προηγηθεί, δύσκολα χάνει τη νίκη. Μια απ΄αυτές που έχασε ήταν στο ματς του πρώτου γύροι, με την ισοφάριση του Αγιούμπ Ελ Καμπί στις καθυστερήσεις, αλλά τότε προπονητής δεν ήταν ο Ράφα… Με τον Μπενίτεθ το 0-1 του Ταμπόρδα από το 7’ στο «Γ. Καραϊσκάκης»… έμεινε στο 0-1. Κι από τότε, από τις 8 Φεβρουαρίου, ακολούθησαν 13 παιχνίδια με 3-4-2-1. Ο Μπενίτεθ θα το γυρίσει του χρόνου σε 4-2-3-1 αν παραμείνει στο Τριφύλλι, αλλά έως τότε έχουμε χρόνο μπροστά μας. Ενόψει της Κυριακής το μεγάλο ερωτηματικό είναι ο Ολυμπιακός, όχι οι Πράσινοι.Ποιες αλλαγές θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ είναι άγνωστο, μα το δεδομένο είναι ότι κάτι (και κάποιους…) θα αλλάξει. Ο πρωταθλητής είναι υπό μεγάλη πίεση μετά από την ισοπαλία με την ΑΕΛ και την ήττα από την ΑΕΚ, σαφώς έχει πολύ μεγαλύτερο «πρέπει» από τον Παναθηναϊκό. Κι αυτό το «πρέπει» δεν ξέρεις πώς θα του βγει στο γρασίδι. Σε καλό ή σε κακό; Θα εξαρτηθεί και από τους Πράσινους. Διότι ποδοσφαιρικά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να αλλάξει πολλά σ’ αυτό το χρονικό σημείο της τελικής ευθείας της σεζόν, αλλά ως προς την ψυχο-πνευματική προετοιμασία του μπορεί να βελτιωθεί. Να, είναι, για παράδειγμα, έτοιμος να αντιμετωπίσει όλα τα σενάρια που ενδέχεται να προκύψουν σ’ ένα ντέρμπι, κυρίως τα αρνητικά.Στο τελευταίο ντέρμπι του, στην Τούμπα εναντίον του ελλιπούς και γενικώς ταλαιπωρημένου, ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός έχει δείξει σούπερ έτοιμος για το βασικό σενάριο. Γι’ αυτό που είχε προετοιμαστεί αρχίζοντας το παιχνίδι. Για τα υπόλοιπα, δεν το γνωρίζουμε: δεν τα δοκίμασε ποτέ. Την Κυριακή το πράγμα αλλάζει. Διότι με νίκη ο Παναθηναϊκός ρίχνει τον Ολυμπιακό στα Τάρταρα, μειώνει τη διαφορά στο -5 και έχει μπροστά του εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, στην Τρίτη αγωνιστική που οι Ερυθρόλευκοι ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη. Θα ανοίξει ωραίος δρόμος για τους Πράσινους αν τα καταφέρουν την Κυριακή! Ακόμα πιο ισχυρά κίνητρα για την τρίτη θέση και τα play offs του Europa League, ακόμα καλύτερη ατμόσφαιρα στους οπαδούς τους λόγω και… «αιώνιας» αντιπαράθεσης, μεγαλύτερη συσπείρωση σε αποδυτήρια που είναι μια χαρά παρότι πολλοί γνωρίζουν ότι το μέλλον τους στην ομάδα είναι αβέβαιο ή και ήδη τελειωμένο.Για να τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί όλα τα βασικά συστατικά που είχε στην Τούμπα: καλή αμυντική οργάνωση, αποφυγή ατομικών σφαλμάτων στο μεσοαμυντικό πεδίο, πάθος, συγκέντρωση, σωστές αλληλοκαλύψεις. Θα χρειαστεί, όμως και αρκετά περισσότερα: καλύτερη αξιοποίηση του Τετέι, σωστή υποστήριξη και επιθετικά (όχι μόνο αμυντικά) από τους χαφ του, μεγαλύτερη ένταση και ενέργεια, περισσότερες απειλές από αριστερά με Ερνάντεθ – Κυριακόπουλο και Αντίνο ή Πελίστρι. Ασφαλώς και βοήθεια από τις αλλαγές, από τις οποίες στην Τούμπα πήρε καλά πράγματα στο τελευταίο 20λεπτο, όχι όμως και επαρκή για να πάρει το τρίποντο, μιας και ο Παναθηναϊκός τότε δεν τόλμησε. Την Κυριακή θα τολμήσει.Θα τολμήσει λόγω της αυτοπεποίθησής του απέναντι σε μια ομάδα που δεν τον έχει νικήσει (και όχι απέναντι σε μια ομάδα από την οποία μετρούσε τρεις σερί ήττες χωρίς γκολ (όπως ήταν ο ΠΑΟΚ), λόγω της κερκίδας στη Λεωφόρο, λόγω της πίστης του Τετέι και των έμπειρων παικτών. Αν «αντέξει» πίσω, ο Παναθηναϊκός θα έχει μεγάλες πιθανότητες νίκης, διότι ο Ολυμπιακός αμυντικά δεν είναι αυτό που φαίνεται: έχει πολλά διαφορετικά προβλήματα. Το θέμα, όμως, είναι ότι για να αντέξει αμυντικά, θα πρέπει να αναπνέει και να μην είναι κλεισμένος στο καβούκι του με εννιά παίκτες πίσω από την μπάλα για μεγάλα διαστήματα του ντέρμπι…