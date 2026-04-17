Ο Βασίλης Χιώτης ανήρτησε το εξώδικο που του έστειλε ο Παναγιώτης Δουδωνής - «Πάει αυτός, το έκαψε το χωραφάκι του...»
Την μήνυση και αγωγή που του έστειλε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, δημοσιοποίησε ο δημοσιογράφος και διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ, Βασίλης Χιώτης. 

Μάλιστα στο σχόλιό του στα social media, ο κ. Χιώτης που κατάγεται από τη Λέσβο όπως και ο Παν. Δουδωνής, έγραψε σκωπτικά: Όπως λέμε και στο νησί μας, «πάει αυτός, το έκαψε το χωραφάκι του»...».

Σχολίασε μάλιστα ειρωνικά δείχνοντας το απόσπασμα του εξώδικου: «Μια ψύχραιμη φωνή στη νέα γενιά των πολιτικών. Χωρίς σύνδρομα καταδίωξης».

 Αμέσως μετά, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε με ανάρτησή του ότι θα καταθέσει και καταγγελία εναντίον του κ. Χιώτη γιατί δημοσιεύοντας την μήνυση και την αγωγή, δεν έκρυψε τη διεύθυνση και το ΑΦΜ του.   

«Κύριε Χιώτη, στη μήνυση και στην αγωγή προσθέστε και μια καταγγελία που θα σας κάνω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ξέρετε, αυτή που απαξιώνατε συστηματικά) για παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με ΑΦΜ και διεύθυνση. Διότι μάλλον έχετε ξεφύγει τελείως από τον πανικό σας» έγραψε ο Παν. Δουδωνής. 

Απαντώντας ο Βασίλης Χιώτης έγραψε σκωπτικά: «Μιας και πηρατε φορα δεν κανετε και μια καταγγελια εναντιον μου στια φιλοζωικες οργανωσεις; Οταν πηγαινα στο δημοτικο, ειχα κυνηγησει μια γατα στο προαυλιο του σχολειου…».


Το χρονικό της κόντρας


Όλα ξεκίνησαν όταν ο διευθυντής του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ Βασίλης Χιώτης είπε στην εκπομπή του ότι ο κ. Δουδωνής πιέζει το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για να αποζημιωθούν οι τοπικοί κτηνοτρόφοι της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό που πλήττει το νησί.

Αντιδρώντας, ο Παν. Δουδωνής έκανε ανάρτηση με την οποία επιτίθεται στον Βασ. Χιώτη τον οποίο κατηγόρησε ότι «εξισώνει τον αγώνα μας και αγώνα μου για να μην καταστραφεί το νησί μας από τον αφθώδη πυρετό με τα παράνομα ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας μιλήσουμε για προπαγάνδα και για τα αίτια της καταστροφής του νησιού μας από την κυβερνητική πλήρη αδιαφορία. Ντροπή!».

Ανταπαντώντας, ο Βασίλης Χιώτης ρώτησε δημοσίως τον κ. Δουδωνή: «Μπορείτε να μας πείτε με ποιον μιλήσατε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τι ακριβώς ζητήσατε; Διότι αν ζητήσατε κάτι που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, τότε αυτό είναι ρουσφέτι με ποινικές συνέπειες...».

Στην νέα απάντησή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε: «Περιμένω τη δημόσια ανασκευή, συγγνώμη και αποκατάσταση της αλήθειας από τον κ Χιώτη, δημοσιογράφο, διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΙ 100.3, διαφορετικά θα τον μηνύσω για συκοφαντική δυσφήμιση και θα του ασκήσω αγωγή για προσβολή προσωπικότητας»
Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης