Γιώργος Θεοφάνους: Η Μαρινέλλα ήταν η άλλη μου μαμά, ήταν στην οικογένειά μου
Είχαμε ζήσει πάρα πολλά, δήλωσε ο συνθέτης για την αείμνηστη ερμηνεύτρια
Όσα σήμαινε για εκείνον η Μαρινέλλα ανέδειξε ο Γιώργος Θεοφάνους. Ο συνθέτης αποκάλεσε την αείμνηστη ερμηνεύτρια την «άλλη μαμά του», τονίζοντας ότι ανήκε στην οικογένειά του. Αναφερόμενος στο δέσιμο που είχε μαζί της, εκμυστηρεύτηκε ότι δεν έχει μπορέσει να σβήσει από το κινητό του τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Παρασκευή 17 Απριλίου, ο Γιώργος Θεοφάνους δήλωσε για τη Μαρινέλλα: «Μιλάς για την άλλη μου μαμά τώρα εμένα, τη Μαρινέλλα. Την έχω στο τηλέφωνό μου ακόμα στο “Μ”… στο “μαμά”. Και τα μηνύματα τα κρατάω. Δεν μπορώ να τα σβήσω. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Είναι μέσα στην οικογένειά μου, έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα με τη Μαρινέλλα. Στήριξε την Κύπρο μας τόσο πολύ. Έχει πει πράγματα, τα οποία μπορεί να μην έγιναν μεγάλες επιτυχίες, αλλά ήταν σταθμοί».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 07:10
Συνεχίζοντας, ο συνθέτης στάθηκε συγκεκριμένα στη συνεργασία τους για το τραγούδι «Ξύπνα Γληόρη», αποκαλύπτοντας την ιστορία πίσω από τη δημιουργία του και αναφέροντας ότι η Μαρινέλλα έμαθε την κυπριακή διάλεκτο για να το ερμηνεύσει σωστά.
«Ο πατέρας μου μεγάλωσε στο σπίτι ενός εθνικού μας ήρωα, του Γρηγόρη Αυξεντίου. Η μάνα του Γρηγόρη για τον επικήδειο που του διάβασε έγραψε ένα ποίημα η ίδια. Επειδή ήμουν πολύ κοντά με την οικογένειά του, έφτασε στα χέρια μου αυτό το ποίημα. Το μελοποίησα και το είπε η Μαρινέλλα στο Ηρώδειο κάποια στιγμή. Αυτό θα μείνει για πάντα. Έκατσε και έμαθε κυπριακή διάλεκτο, ήθελε να γνωρίσει αυτή την ιστορία. Όλα αφιλοκερδώς. Έχει κάνει πολλά πράγματα», περιέγραψε.
