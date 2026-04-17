Το ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα της Vodafone συνδυάζει την προστασία με τη συνδεσιμότητα δημιουργώντας ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ουσιαστικά παιδιά και γονείς.
Γκουαρδιόλα: «Τελευταία μας ευκαιρία το ματς με την Άρσεναλ» - «Δεν θα πάμε για την ισοπαλία με τη Σίτι» λέει ο Αρτέτα για το ντέρμπι τίτλου της Premier League
Η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί την Άρσεναλ σε ένα ντέρμπι το οποίο σε μεγάλο βαθμό θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή στην Premier League, καθώς οι Λονδρέζοι βρίσκονται ναι μεν στο +6 από τους «Πολίτες» αλλά έχουν ένα ματς περισσότερο με πέντε αγωνιστικές να απομένουν
Η «μητέρα των μαχών» διεξάγεται την Κυριακή στο Έτιχαντ ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ, σε ένα ματς το οποίο θα κρίνει κατά πολύ και τον πρωταθλητή της Premier League.
Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και είναι στο -6 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ με ένα ματς λιγότερο, αυτό με την Κρίσταλ Πάλας.
Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση νίκης θα είναι στο -3 και παίρνοντας σαν σίγουρη τη νίκη με την Πάλας, θα μιλάμε για μία ισοβαθμία με πρωτοπόρο την Σίτι και τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν.
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δήλωσε στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ότι η ομάδα του θα αντιμετωπίσει τους καλύτερους, τονίζοντας ότι είναι η τελευταία ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τίτλο.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Αν χάσουμε, τελείωσε» δήλωσε ευθαρσώς ο Γκουαρδιόλα. «Πριν από ένα μήνα, καθώς χάναμε βαθμούς, δεν πίστευα ότι θα φτάναμε εδώ.
Είδα όμως το πρόγραμμα και είπα: "ΟΚ, παίζουμε με την Αρσεναλ εντός. Δεν είναι μικρή η διαφορά, αλλά έχουμε μία ευκαιρία". Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε.
Εξαρτάται από τη συμπεριφορά μας. Οι οπαδοί μας έχουν κάνει "sold out" και όλα είναι τέλεια για να παίξουμε αυτόν τον αγώνα» πρόσθεσε ο Καταλανός προπονητής, που στάθηκε ιδιαίτερα στο ψυχολογικό κομμάτι:
«Αν μπορούσαμε να αγοράσουμε αυτοπεποίθηση από το σούπερ μάρκετ, θα την αγοράζαμε αμέσως. Είναι μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους. Είμαστε καλά».
Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν τον περασμένο μήνα στον τελικό του League Cup, με τη Μάντσεστερ Σίτι να επικρατεί 2-0 και να κατακτά το τρόπαιο.
«Αν παίξουμε όπως στο β΄ ημίχρονο (σ.σ. του τελικού) και στα 95 λεπτά και αν παίξουν αυτοί όπως έπαιξαν στο β΄ ημίχρονο, θα νικήσουμε.
Ή μπορεί και όχι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο» υπογράμμισε ο Γκουαρντιόλα, προσθέτοντας ότι περιμένει από τον -άλλοτε συνεργάτη του- Μίκελ Αρτέτα να κάνει κάποιες προσαρμογές.
Σε ερώτηση για το αν η ομάδα του είναι το αουτσάιντερ, ο τεχνικός της Σίτι απάντησε: «Καταλαβαίνω το μήνυμά σας, αλλά ίσως και να μην είμαστε.
Είναι οι καλύτεροι ως τώρα, αλλά θέλουμε να τους κοντράρουμε. Είπα σήμερα στους παίκτες μου ότι είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι και έτσι πρέπει να το προσεγγίσουμε.
Αν τα συναισθήματα σε αποσπάσουν, χάνεις την αυτοσυγκέντρωσή σου».
Από την άλλη ο Αρτέτα, ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη πίεση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, προετοίμασε τους παίκτες του για το πιο δύσκολο ματς στη σεζόν.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Είναι σίγουρα το πιο σημαντικό παιχνίδι, γιατί είναι το επόμενο. Έχουμε κερδίσει το δικαίωμα να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, να είμαστε διεκδικητές.
Δεν θα ξοδέψουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο να παίξουμε για την ισοπαλία. Προετοιμαζόμαστε σε κάθε ματς για να νικήσουμε και αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε» δήλωσε ο προπονητής της Άρσεναλ.
Σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, ο Αρτέτα δεν υπολογίζει σίγουρα τον Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος παραμένει εκτός από τον τελικό του League Cup με τη Σίτι, πριν περίπου ένα μήνα, και τον Μίκελ Μερίνο, που έχει τεθεί νοκ-άουτ για τη σεζόν από τον Φεβρουάριο.
Οι Μάρτιν Όντεγκααρντ, Γιούριεν Τίμπερ και Ρικάρντο Καλαφιόρι δίνουν μάχη με το χρόνο για να προλάβουν το ντέρμπι, ενώ ο Ισπανός τεχνικός εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για τον Νόνι Μαντουέκε, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον προημιτελικό του Champions League με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας:
«Ο Μαντουέκε είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει με πόνους. Ελπίζω να είναι διαθέσιμος, αλλά θα πρέπει να δούμε αν είναι σε θέση να προπονηθεί».
"Ruben is not ready still and Nico is fine" 🗣️— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 17, 2026
Pep Guardiola confirms Ruben Dias will not be ready for Man City's game against Arsenal but reveals Nico O'Reilly is "fine". pic.twitter.com/xooRHHkMHk
🗣️ ''Fire. I'm on fire. I'm dreaming so much, I have done so much to be in this position.''— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 14, 2026
Mikel Arteta on the emotions he's feeling ahead of Arsenal's quarter-final second leg against Sporting CP. pic.twitter.com/yZbZrewNRq
