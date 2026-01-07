Το πιο βασικό για τον ΠΑΟΚ ότι και πάλι έπαιξε μπαλάρα

Κλείσιμο

Όταν όμως πρόκειται για κανονικό ποδόσφαιρο και πιο βαθιά ανάλυση, σημασία έχει και η εικόνα…Σε μία τέτοια κατάσταση καταγράφουμε τα δεδομένα μέσα από τα οποία έγινε το ματς και μετά πάμε σε πιο εξειδικευμένες παραμέτρους. Το… να παίζεις σωστά ή καλά ή ωραία και να μην κερδίζεις, είναι πρόβλημα. Άρα για τον ΠΑΟΚ που έχει μεγάλους στόχους το πιο σημαντικό γεγονός της βραδιάς είναι η πρόκριση! Αυτή όμως για το σύνολο του Λουτσέσκου ήρθε στα πέναλτι, άρα σε διαδικασία όπου το ποδόσφαιρο αυτό καθ’ αυτό και η δουλειά-προετοιμασία, έρχεται σε δεύτερη μοίρα.Από τη μία λοιπόν το 90λεπτο καθαρού ποδοσφαίρου και από την άλλη μία έξτρα διαδικασία πέναλτι! Ο ΠΑΟΚ τα πήγε εξαιρετικά στο πρώτο διάστημα και τέλεια στο δεύτερο, παρά το ότι τα πέναλτι ξεκίνησαν στην Τούμπα μέσα σε μία παγωμάρα… Οι γηπεδούχοι δεν κέρδισαν στη κανονική διάρκεια και όλος ο κόσμος ανησύχησε ότι στην πιο… τυχερή διαδικασία, μπορεί να έρχονταν ο αποκλεισμός.«Με αφορμή τα νοκ άουτ ματς, είπα τις τελευταίες μέρες στους ποδοσφαιριστές να εκτελούν στο τέλος της προπόνησης πέναλτι. Όταν ήρθε η ώρα μόνοι τους αποφάσισαν ποιοι θα πάνε και με ποια σειρά. Είναι λάθος ο προπονητής να πιέζει ή να αποφασίζει όταν κάποιος μπορεί να μην αισθάνεται καλά». Αυτό είπε ο Λουτσέσκου για τη δική του τακτική προετοιμασίας που δικαιώθηκε 100%. Ο ΠΑΟΚ εκτέλεσε έξι πέναλτι (δύο φορές ο Μιχαηλίδης) και τα έβαλε όλα απέναντι σε έναν καλό τερματοφύλακα που είχε και παράδοση, ενώ επιλέγοντας να εκτελεί πρώτος, έδωσε και το βάρος της δεύτερης εκτέλεσης στον Ατρόμητο! Όλα τέλεια λοιπόν….Μέσα στο κανονικό ποδόσφαιρο τι έγινε όμως; Εκεί κρίνονται τα περισσότερα με τον ΠΑΟΚ να δείχνει και πάλι ότι οι ομάδες δεν αγοράζονται, αλλά χτίζονται. Με πλάνο, γνώση, επένδυση στις ακαδημίες και καλή διαχείριση σε όλες τις καταστάσεις.Ο ΠΑΟΚ με το πολύ ωραίο κυριαρχικό και συνδυαστικό του παιχνίδι έφθασε στο σημείο να δημιουργήσει 20 τελικές προσπάθειες, μεταξύ των οποίων πέντε ή έξι τεράστιες-μοναδικές ευκαιρίες! Τρεις ο Ντέλιας μόνος του, από μία ο Οζντόεφ (δεν ήταν οφσάιντ) ο Τάισον και ο Γιακουμάκης! Όλα αυτά τα έκανε ο Δικέφαλος χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα με τις τρεις τελικές του αντιπάλου!Όλα τα παραπάνω ο ΠΑΟΚ τα πέτυχε μετρώντας οκτώ απουσίες παικτών που θα μπορούσαν να παίξουν χθες. Πιο μεγάλες οι ξαφνικές δύο των Μύθου και Τσιφτσή που άλλαξαν σε σημαντικό ποσοστό την ενδεκάδα του Λουτσέσκου που έπρεπε να σκεφτεί και ποιον νεαρό θα βάλει…Με όλους αυτούς τους παράγοντες να επηρεάζουν, ο Λουτσέσκου δικαιώθηκε και πάλι 100% . Πρώτα από τη καταπληκτική δουλειά του που δικαιώνεται εδώ και χρόνια και μετέπειτα από τις ξαφνικές αποφάσεις που έπρεπε να λάβει για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις απουσίες. Όταν όμως έχεις τόσο δουλεμένη ομάδα, όλα αυτά γίνονται πιο απλά! Εννοείται ότι επειδή… έτσι είναι το ποδόσφαιρο (για όποιον το καταλαβαίνει) θα μπορούσε και να αποκλειστεί!Η εικόνα του ΠΑΟΚ λοιπόν μετά από διακοπή και με οκτώ απουσίες που τις τελευταίες μέρες άλλαξαν και τον κορμό της ομάδας η οποία θα έπαιζε (απίθανό για Λουτσέσκου να βάζει σε νοκ άουτ ματς πρωτοεμφανιζόμενους παίκτες όπως ο Μοναστηρλής και ο Γερεμέγεφ) δικαιώθηκε στο 100% και αυτό είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα της βραδιάς, γιατί αυτή είναι η βάση του ΠΑΟΚ!Όλα τα άλλα έπονται, μαζί και η μοναδική ιστορία του Δημήτρη Μοναστηρλή ο οποίος έκανε εντελώς ξαφνικά ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα και πρωταγωνίστησε αμέσως σε διαδικασία πέναλτι! Τι σου είναι το ποδόσφαιρο…Ακολουθεί ο Γερεμέγεφ που ως παίκτης περιοχής πρέπει να αλλάξει στυλ, να βγει απέξω, για να υπηρετήσει το σχέδιο του ΠΑΟΚ. Χθες τα πήγε πολύ καλά! Μαζί και ο Ζαφείρης που μας έδειξε κάτι απλό: Φυσικά και δεν είναι εύκολο να παίζει -τώρα- ο ΠΑΟΚ καλύτερα με Ζαφείρη στο κέντρο σε σχέση με τους αυτοματισμούς που βγάζει το δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ: «Έρχεται από ένα πιο άμεσο ποδόσφαιρο με πολλές μεταβάσεις μακριά από το δικό μας κυριαρχικό, αλλά έχει τόσο πολλά πλεονεκτήματα και θα προσαρμοστεί…» είπε ο Λουτσέσκου! Και πάλι δίκιο είχε…* Μεταγραφικά ο ΠΑΟΚ έχει τους στόχους του! Δεν θα κάνει μεταγραφές να παίξει το Σάββατο με τον Παναιτωλικό και την άλλη εβδομάδα με τον Ολυμπιακό, αλλά για δύο-τρία χρόνια. Ο οργανισμός δεν επηρεάζεται από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα και στο τέλος θα πάρει εκείνους που θέλει με τους όρους που θέλει.