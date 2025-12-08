Τώρα που ο ΠΑΟΚ αφήνει τον Άρη…

Η διαφορά ομαδικής κλάσης και ποιότητας του ΠΑΟΚ με τον Άρη είναι γνωστή και αυταπόδεικτη από το 32-16 της βαθμολογίας. Αλήθεια όμως είναι ότι και σε άλλες σεζόν ο ΠΑΟΚ ήταν εμφανώς ανώτερος ως ομάδα, αλλά με τον Άρη είχε σοβαρά προβλήματα. Ούτε γκολ δεν είχε βάλει ο Δικέφαλος στο γήπεδό του με τον Άρη εδώ και 2.5 χρόνια! Να είναι φέτος καλύτερος ο Δικέφαλος; Να είναι τόσο κακός ο Άρης; Να ήταν ο ΠΑΟΚ πιο αποφασιστικός μετά και το ματς της Τετάρτης; Όλα μπορεί να ισχύουν για να εξηγήσουν το 3-1 και τη διαφορά εμφάνισης των ομάδων.Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ είναι σύνολο πολλών ετών με αρχές και σωστή νοοτροπία που βγαίνει σε κάθε ματς, ενώ ο Άρης είχε άλλοθι και το έδωσε στους παίκτες του πριν το ματς, αφού πήγε αποφασισμένος στην Τούμπα να τα «ρίξει» όλα στη διαιτησία! Σε αυτό το τετραήμερο αγώνων με τον ΠΑΟΚ οι κίτρινοι είχαν σκοπό να δημιουργήσουν φασαρία και θέματα και εντυπώσεις σε βάρος του διεκδικητή πρωταθλήματος, κάτι που από νωρίς σημειώσαμε και φυσικά σχετίζεται-ικανοποιεί και άλλους... Αποδείχθηκε εξάλλου και χθες το βράδυ ακόμη και στις τηλεοπτικές εκπομπές, αφού όσοι γνωρίζουν το παρασκήνιο έχουν καταλάβει πώς ξεκίνησε ήδη η πιο μεγάλη μάχη που φυσικά ΔΕΝ είναι αυτή του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ…Για το χθεσινό παιχνίδι πρέπει να σημειώσουμε απλά ότι μετά από το 15΄ με 20΄ που ο ΠΑΟΚ έβαλε την μπάλα κάτω και ξεπέρασε τις καθυστερήσεις που ήδη γινόταν, έβγαλε πολλές από τις δικές του ποδοσφαιρικές-συνδυαστικές φάσεις και μετά το 3-1 όπου βρέθηκαν χώροι, έχασε τρεις-τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες για ένα σκορ-ρεκόρ!Πολύ καλή ομάδα, με αρχές που βεβαίως αναδεικνύουν και παίκτες-ηγέτες όπως ο Τάισον με τον Ζίβκοβιτς οι οποίοι αυτό το διάστημα «πετάνε» καταφέρνοντας να καλύψουν και το κενό του Κωνσταντέλια τον τελευταίο μήνα. Ένας ΠΑΟΚ που μπορεί την Τετάρτη να παίζει με «δεύτερη» ενδεκάδα και την Κυριακή να έχει οκτώ αλλαγές διατηρώντας πολύ φρέσκια αλλά και ποιοτική την ομάδα του!Ένας ΠΑΟΚ όμως που έπαθε ζημιά με τον Γιακουμάκη! Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ ο Κρητικός φορ αυτή την περίοδο είναι ο ΜΟΝΟΣ αναντικατάστατος. Αποδείχθηκε στον ΠΑΟΚ πώς όποιος και αν λείψει μπορεί να καλυφθεί! Ακόμη και ο Κωνσταντέλιας χωρίς τον οποίο ο ΠΑΟΚ ήταν καλός και με Λεβαδειακό και με Άρη! Ο Γιακούμακης όμως που έφυγε χθες με ενοχλήσεις ΔΕΝ έχει αντικαταστάτη που μπορεί να πλησιάσει στην προφορά του! Και θλάση να μην έπαθε είναι δύσκολο να παίξει-να επιβαρυνθεί την Πέμπτη στο καθοριστικό ματς με τη Λουντογκόρετς εκτός έδρας, ίσως και την Κυριακή με τον Ατρόμητο. Μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ και να δούμε πώς θα τα καλύψει, αφού το παιχνίδι του Γιακουμάκη και δευτερευόντως τα γκολ του ΔΕΝ μπορεί να το φθάσει άλλος φορ της ομάδας.Όλα καλά για τον ΠΑΟΚ τον κόσμο του που πραγματικά διασκέδασε στο γήπεδο, όλα καλά για την ομάδα, τη φόρμα της και τον ρυθμό της, αλλά αυτό το θέμα Γιακουμάκη είναι πραγματικά… κακό και επικίνδυνο.