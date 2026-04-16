Επιμένει η σκόνη αλλά πέφτει η θερμοκρασία, η αναλυτική πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης επηρεάζουν κυρίως δυτική Ελλάδα και νησιά - Τοπικές λασποβροχές σήμερα, υποχώρηση του φαινομένου από Παρασκευή και πιο καθαρή ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο
Πέμπτη σήμερα και η χώρα εξακολουθεί να επηρεάζεται από αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια. Το φαινόμενο θα αρχίσει να υποχωρεί από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Παράλληλα σχετικά καλές καιρικές συνθήκες και στη στεριά και στη Θάλασσα θα επικρατήσουν και σήμερα με αποτέλεσμα ο καιρός να μην δημιουργήσει πρόβλημα σε όσους θα βρεθούν στο δρόμο της επιστροφής από το Πάσχα.
Πιο αναλυτικά σήμερα περιμένουμε νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, οι οποίες το μεσημέρι στη βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο και σταδιακά στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα δώσουν τοπικές λασποβροχές.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 22 με 23 βαθμούς στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και τους 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.
Σήμερα το βράδυ όμως ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Ελλάδα και τους 16 με 17 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι και βορειοανατολικοί μέχρι 6 μποφόρ.
Στην Αττική μέχρι το βράδυ όπου θα αρχίσει να βρέχει λίγο δεν προβλέπονται βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Ευβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς.
Αντίθετα στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς.
Την Παρασκευή η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί ενώ οι βροχές θα είναι αρκετές στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
Τέλος το Σάββατο και την Κυριακή εκτός από την περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας δεν θα λείψει και η μεσημεριανή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η ατμόσφαιρα όμως θα είναι πιο καθαρή από τη σκόνη.
