Δείτε βίντεο: Ρομπότ... μπασκετμπολίστας με ύψος 2,19 που βασίζεται αποκλειστικά στην τεχνητή νοημοσύνη εντυπωσίασε στο παρκέ
Η Toyota αποκάλυψε τον «CUE7», τη νέα γενιά του... ρομποτικού της μπασκετμπολίστα - Άπαντες σχολίασαν τη φυσική του κίνηση, τον καλό χειρισμό της μπάλας, αλλά και την αυξημένη ευστοχία του στα σουτ
Η τεχνητή νοημοσύνη περνά πλέον και στο παρκέ, με την Toyota να παρουσιάζει τον νέο της... ρομποτικό μπασκετμπολίστα με ύψος 2,19 μέτρα.
Πρόκειται για το «CUE7», ένα ανθρωποειδές ρομπότ που εντυπωσίασε με το «καλημέρα» με την ακρίβεια, τη σταθερότητα και την ομαλότητα των κινήσεών του. Το νέο μοντέλο παρουσιάστηκε σε δοκιμαστική επίδειξη στην Toyota Arena Tokyo στην Ιαπωνία και θα κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο ημίχρονο αγώνα της B.League, αναδεικνύοντας την πρόοδο της ρομποτικής τεχνολογίας.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Toyota παρουσίασε σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του project CUE, αφού το «CUE7» εμφανίζει πιο φυσική κίνηση, καλύτερο χειρισμό της μπάλας και αυξημένη ευστοχία στα σουτ.
Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας ανθρωποειδών ρομπότ της εταιρείας, Tomohiro Nomi, σημείωσε ότι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών AI επέτρεψε τον πλήρη επανασχεδιασμό του συστήματος, ξεπερνώντας περιορισμούς προηγούμενων μοντέλων και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες εφαρμογές της ρομποτικής.
Όπως είπε, η εκπαίδευση βασίζεται σε προσομοιώσεις φυσικής, όπου εκατοντάδες ή και χιλιάδες εικονικά μοντέλα «μαθαίνουν» κινήσεις, συμπυκνώνοντας περίπου έναν χρόνο ανθρώπινης εκμάθησης σε μόλις ένα λεπτό. «Με αυτή την τεχνολογία, το CUE μπορεί πλέον να εκτελεί σύνθετες κινήσεις που δεν ήταν εφικτές στο παρελθόν», ανέφερε.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα