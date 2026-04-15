Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.
Τραμπ: Ανοίγω τα Στενά του Ορμούζ για την Κίνα, ο πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη, δυνατή αγκαλιά
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης ότι προχωρά σε πρωτοβουλία για το «μόνιμο άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή εξυπηρετεί τόσο την Κίνα όσο και τη διεθνή κοινότητα.
Όπως ανέφερε, το Πεκίνο εμφανίζεται ικανοποιημένο από την απόφαση, ενώ σημείωσε ότι η κινεζική πλευρά έχει συμφωνήσει να μην στείλει όπλα στο Ιράν. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι κατά την επόμενη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, σε λίγες εβδομάδες, θα υπάρξει θερμό κλίμα.
«Η Κίνα είναι πολύ ευχαριστημένη που ανοίγω μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ. Το κάνω και για χάρη τους – και για χάρη του κόσμου. Αυτή η κατάσταση δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Έχουν συμφωνήσει να μην στέλνουν όπλα στο Ιράν. Ο Πρόεδρος Σι θα μου δώσει μία μεγάλη, δυνατή αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες» τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται αποτελεσματικά, επισημαίνοντας ότι η διπλωματία αποτελεί προτιμότερη επιλογή από την ένοπλη σύγκρουση, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
«Συνεργαζόμαστε έξυπνα και πολύ καλά! Δεν είναι καλύτερο από τον πόλεμο; Αλλά θυμηθείτε, είμαστε πολύ καλοί στον πόλεμο, αν χρειαστεί - πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο!» κατέληξε στην ανάρτησή του.
