Δεκάδες νεκροί από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Σουδάν

Περίπουσκοτώθηκαν στο Σουδάν, σε δύο επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, την Παρασκευή και το Σάββατο, στην περιφέρεια του, ένα από τα βιαιότερα μέτωπα του πολέμου, ανακοίνωσαν σήμερα ένας τοπικός αξιωματούχος και μια οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Το Σάββατο,έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση στο χωριό Καντάμ, στο Δυτικό Κορντοφάν, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Emergency Lawyers, μια ανεξάρτητη ομάδα που καταγράφει τον πόλεμο στο Σουδάν. Τα θύματα προσπαθούσαν να διαφύγουν από ζώνη του Νότιου Κορντοφάν και «αναζητούσαν ασφάλεια» καθώς η βία επεκτείνεται στις περιοχές όπου έχουν καταφύγει οι εκτοπισμένοι. Υπολογίζεται ότι περισσότερα απότα τρία τελευταία χρόνια, αφού ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης.Η ΜΚΟ δεν διευκρίνισε ποια πλευρά ευθύνεται για την επίθεση, αναφέροντας μόνο ότι σημειώθηκε «σε μια ζώνη όπου δεν διεξάγονται στρατιωτικές επιχειρήσεις».Την Παρασκευή, στο Βόρειο Κορντοφάν, από άλλη επίθεση σκοτώθηκανστο χωριό Αλ Μούρα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας τοπικός φύλαρχος, που απέδωσε την επίθεση αυτή στους παραστρατιωτικούς. Η ζώνη αυτή διεκδικείται και από τις δύο πλευρές.Νωρίτερα σήμερα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, υπηρεσία του ΟΗΕ, ανακοίνωσε ότι 160 άνθρωποι μετακινήθηκαν από το χωριό για λόγους ασφαλείας.Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αναχθεί στο σημαντικότερο όπλο της σύγκρουσης αφού και οι δύο πλευρές τα χρησιμοποιούν για πλήγματα σε όλη τη χώρα, κρατώντας τις αποδεκατισμένες δυνάμεις τους μακριά από τα μέτωπα. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο, τουλάχιστονσε τέτοια πλήγματα, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.Ο πόλεμος, που διανύει το τέταρτο έτος του,, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, ενώ ο ΟΗΕ λέει ότι προκάλεσε τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.