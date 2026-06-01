Διπλό πανελλήνιο ρεκόρ από την Ελένη Ιακωβάκη στα 400 μ. εμπόδια Κ20 και Κ18, δεύτερη στην Ευρώπη

Μόλις στη δεύτερη κούρσα της καριέρας της στα 400 μ. εμπόδια, η Ελένη Ιακωβάκη κατάφερε να πετύχει δύο πανελλήνια ρεκόρ στις κατηγορία Κ18 και Κ20, στη διάρκεια των αγώνων Βενιζέλεια – Χανιά, στο στάδιο «Έλενα Βενιζέλου».Η νεαρή τερμάτισε σε 57.57, σε μια υποδειγματική για την εμπειρία της κούρσα, στη διάρκεια της οποίας όχι μόνο δεν έχασε τον ρυθμό της, αλλά εκμεταλλεύτηκε και το λάθος της Λάουρα Ζενέγια στο τελευταίο εμπόδιο. Η αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20, που ήταν 58.48 και ανήκε στη Δήμητρα Γναφάκη από τις 21 Ιουνίου 2016, καθώς και το 59.01 της Άννας Χατζηπουργάνη από τις 8 Σεπτεμβρίου 2020.Η Ιακωβάκη κατέχει τη δεύτερη επίδοση στην Ευρώπη και στις δύο ηλικιακές κατηγορίες και είναι υποψήφια για διάκριση τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ριέτι όσο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20. Χαρακτηριστικό της εξαιρετικής κατάστασης της νεαρής αθλήτριας είναι πως έχει εξασφαλίσει το όριο συμμετοχής σε τρία αγωνίσματα (200 μ., 400 μ. και 400 μ. με εμπόδια) και στις δύο διοργανώσεις.Τη δεύτερη θέση στο αγώνισμα κατέλαβε η Λάουρα Ζενέγια με 57.94 και την τρίτη η Ελημπιώνα Ζενέγια με 59.30.