Ο ακροδεξιός Ντε λα Εσπριέγια και ο αριστερός Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών στην Κολομβία, αμφισβητεί το αποτέλεσμα ο Πέτρο

Ο Ιβάν Σεπέδα

Ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Κολομβίας,θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστήστον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, στις 21 Ιουνίου, αφού κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50%, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.Ειδικότερα, με καταμετρημένο το 99,9% των ψήφων, ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια προηγείται με 43,73% έναντι 40,91% που εξασφαλίζει ο Ιβάν Σεπέδα., μορφή της σκληροπυρηνικής δεξιάς, συγκεντρώνει 6,92%, ενώ ο κεντροαριστερός υποψήφιοςεξασφαλίζει 4,25%. Ακολουθούν η(0,95%) και ο(0,87%).Εν τω μεταξύ, ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίαςαμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, υπογραμμίζοντας πως θα περιμένει την επικύρωσή τους από τις δικαστικές αρχές, αφού υποστήριξε πως καταμετρήθηκαν «εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοδέλτια» μη εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.Στο ίδιο πλαίσιο και ο Σεπέδα που απέφυγε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, τονίζοντας σε υποστηρικτές του στην πρωτεύουσα Μπογοτά πως υπάρχουν αναφορές για παρατυπίες σε ορισμένα εκλογικά τμήματα.«Μόνο αφότου οι επιτροπές καταμέτρησης διαλευκάνουν πλήρως αυτά τα θέματα, θα προβούμε σε ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα», είπε.«Δεν θα παραδώσουμε την Κολομβία στον φασισμό», τόνισε ο 63χρονος Σεπέδα, καλώντας τους νέους της χώρας να υποστηρίξουν τον αγώνα του ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών.Ο δικηγόρος και επιχειρηματίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια δεν κατείχε ποτέ αιρετό αξίωμα, αλλά το στυλ και οι πολιτικές του προτάσειςΟ 47χρονος εκατομμυριούχος έχει δεσμευτεί πως θα υιοθετήσει σκληρή γραμμή έναντι των ανταρτών και των συμμοριών, θα κατασκευάσει 10 τεράστιες φυλακές και θα μειώσει τη φτώχεια, προσφέροντας καλύτερη εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και στέγαση στους φτωχότερους.Από την άλλη πλευρά,ο 63χρονος γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, γιος ενός δολοφονημένου κομμουνιστή ηγέτη, έχει υποσχεθεί πως θα επιδιώξει την ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων με τους αντάρτες, μια πολιτική που δεν είχε αποφέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα επί διακυβέρνησης του Πέτρο.