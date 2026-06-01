Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ είχε ο πρόεδρος Αλ Σάραα της Συρίας

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάραα είχε την Κυριακή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την υποστήριξη της συριακής οικονομίας και τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως ανακοίνωσε η συριακή προεδρία.Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Άχμεντ αλ Σάραα υπογράμμισε πωςγια την αναζωογόνηση της συριακής οικονομίας και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα του, σύμφωνα με την ανακοίνωση.Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότιπαρά την κατάργηση του «Νόμου του Καίσαρα», ο οποίος επέβαλε σαρωτικά μέτρα σε βάρος φυσικών προσώπων, εταιρειών και ιδρυμάτων που συνδέονταν με τον πρώην πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ.Η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει σαφές πως οι κυρώσεις της θα εξακολουθήσουν να στοχεύουν τον Άσαντ και τους συνεργάτες του, καθώς επίσης όσους κατηγορούνται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διακινητές των εθιστικών διεγερτικών χαπιών Captagon και άλλων παραγόντων που ισχυρίζεται ότι αποσταθεροποιούν την ευρύτερη περιοχή.Οι ΗΠΑ έχουν επίσης δηλώσει ότι εξετάζουν την αφαίρεση της Συρίας από τη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, κάτι που συνεπάγεται περιορισμούς στην αμερικανική βοήθεια, στις εξαγωγές στρατιωτικού υλικού και σε ορισμένες οικονομικές συναλλαγές.Η άρση των περισσότερων αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Δαμασκού θεωρείται ευρέως ως το κλειδί για την επιτυχία της νέας ηγεσίας στη Συρία. Αρκετές σαουδαραβικές εταιρείες σχεδιάζουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ριάντ να στηρίξουν την ανάκαμψη της Συρίας, ενώ άλλα κράτη του Κόλπου έχουν επίσης δεσμευτεί για την παροχή οικονομικής βοήθειας στη Δαμασκό.