Παρελθόν από τη Λίβερπουλ ο Κονατέ
Η ομάδα και ο 25χρονος στόπερ συζήτησαν το ενδεχόμενο ανανέωσης της συνεργασίας τους, αλλά δεν βρέθηκε κοινό σημείο επαφής
Παρελθόν από τη Λίβερπουλ αποτελεί ο Ιμπραχίμα Κονατέ, καθώς οι «ρεντς» ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό, μετά τη λήξη του συμβολαίου του.
Ο 25χρονος στόπερ μετακόμισε στο «Άνφιλντ» το καλοκαίρι του 2021 από τη Λειψία και έκτοτε κατέγραψε 183 συμμετοχές και επτά γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας βασικό μέλος της αμυντικής γραμμής της αγγλικής ομάδας.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Μέρσεϊσαϊντ πανηγύρισε την κατάκτηση της Premier League, του FA Cup, του League Cup και του Community Shield, συμβάλλοντας στις επιτυχίες του συλλόγου τα τελευταία χρόνια.
Παρότι οι δύο πλευρές συζήτησαν το ενδεχόμενο ανανέωσης της συνεργασίας τους, δεν βρέθηκε κοινό σημείο επαφής και ο Κονατέ αποχωρεί ως ελεύθερος. Δημοσιεύματα από το εξωτερικό συνδέουν ήδη το όνομά του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία φέρεται να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του.
