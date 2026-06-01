Παρελθόν από τη Λίβερπουλ ο Κονατέ
SPORTS
Λίβερπουλ Ιμπραχίμα Κονατέ

Παρελθόν από τη Λίβερπουλ ο Κονατέ

Η ομάδα και ο 25χρονος στόπερ συζήτησαν το ενδεχόμενο ανανέωσης της συνεργασίας τους, αλλά δεν βρέθηκε κοινό σημείο επαφής

Παρελθόν από τη Λίβερπουλ ο Κονατέ
Παρελθόν από τη Λίβερπουλ αποτελεί ο Ιμπραχίμα Κονατέ, καθώς οι «ρεντς» ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό, μετά τη λήξη του συμβολαίου του.

Ο 25χρονος στόπερ μετακόμισε στο «Άνφιλντ» το καλοκαίρι του 2021 από τη Λειψία και έκτοτε κατέγραψε 183 συμμετοχές και επτά γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας βασικό μέλος της αμυντικής γραμμής της αγγλικής ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Μέρσεϊσαϊντ πανηγύρισε την κατάκτηση της Premier League, του FA Cup, του League Cup και του Community Shield, συμβάλλοντας στις επιτυχίες του συλλόγου τα τελευταία χρόνια.

Παρότι οι δύο πλευρές συζήτησαν το ενδεχόμενο ανανέωσης της συνεργασίας τους, δεν βρέθηκε κοινό σημείο επαφής και ο Κονατέ αποχωρεί ως ελεύθερος. Δημοσιεύματα από το εξωτερικό συνδέουν ήδη το όνομά του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία φέρεται να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης