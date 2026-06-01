Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League

Οι ισχυροί

Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, γνωρίζει αφενός πως χρειάζεται να είναι αλάνθαστος για να βρεθεί στη league phase και αφετέρου πωςΤο Τριφύλλι είναι δεδομένα στους ισχυρούς και αυτή τη στιγμή ξέρει τους 24 πιθανούς του αντιπάλους, με τους υπόλοιπους 19 να προέρχονται από ζευγάρια του 1ου προκριματικού γύρου είτε του Conference, είτε του Europa League - με τους έξι ηττημένους να συνεχίζουν στον 2ο της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.Στους ισχυρούς βρίσκονται ομάδες όπως οι Μπράγκα, Άγιαξ, Κοπεγχάγη, Γάνδη, Ραπίντ Βιέννης, Λουντογκόρετς, Στεάουα Βουκουρεστίου, ΑΕΚ Λάρνακας και Μπασακσεχίρ, που δεν δύνανται να βρεθούν στο διάβα των Πρασίνων. Από την άλλοι, στους σίγουρους πιθανούς ανβτιπάλους εντοπίζονται κάποια αξιόλογα ονόματα όπως η Μάδεργουελ, η Γκέτεμποργκ και η Χάποελ Τελ Αβίβ, ωστόσο από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν, στα χαρτιά πάντα, βαριά χαρτιά.ΜπράγκαΆγιαξΚοπεγχάγηΓάνδηΡαπίντ ΒιέννηςΠαναθηναϊκόςΛουντογκόρετςΣτεάουα ΒουκουρεστίουΡάκοφ