Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League
Οι «Πράσινοι» έχουν εικόνα των πιθανών τους αντιπάλων στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League
Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, γνωρίζει αφενός πως χρειάζεται να είναι αλάνθαστος για να βρεθεί στη league phase και αφετέρου πως οι πιθανοί του αντίπαλοι είναι... δεκάδες!
Το Τριφύλλι είναι δεδομένα στους ισχυρούς και αυτή τη στιγμή ξέρει τους 24 πιθανούς του αντιπάλους, με τους υπόλοιπους 19 να προέρχονται από ζευγάρια του 1ου προκριματικού γύρου είτε του Conference, είτε του Europa League - με τους έξι ηττημένους να συνεχίζουν στον 2ο της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.
Στους ισχυρούς βρίσκονται ομάδες όπως οι Μπράγκα, Άγιαξ, Κοπεγχάγη, Γάνδη, Ραπίντ Βιέννης, Λουντογκόρετς, Στεάουα Βουκουρεστίου, ΑΕΚ Λάρνακας και Μπασακσεχίρ, που δεν δύνανται να βρεθούν στο διάβα των Πρασίνων. Από την άλλοι, στους σίγουρους πιθανούς ανβτιπάλους εντοπίζονται κάποια αξιόλογα ονόματα όπως η Μάδεργουελ, η Γκέτεμποργκ και η Χάποελ Τελ Αβίβ, ωστόσο από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν, στα χαρτιά πάντα, βαριά χαρτιά.
Οι ισχυροίΜπράγκα
Άγιαξ
Κοπεγχάγη
Γάνδη
Ραπίντ Βιέννης
Παναθηναϊκός
Λουντογκόρετς
Στεάουα Βουκουρεστίου
Ράκοφ
Παρτίζαν
Λουγκάνο
ΑΕΚ Λάρνακας
Μπασακσεχίρ
Ριέκα
Κλουζ
Ελσίνκι
Ζρίνσκι
Νικητής ζευγαριού RFS
Νικητής ζευγαριού Αστάνα
Μπραν
Νικητής ζευγαριού Ζάλγκιρις
Νικητής ζευγαριού Σκεντίγια
Νόα
Σπαρτάκ Τρνάβα
Νικητής ζευγαριού Μπαλκάνι
Νικητής ζευγαριού Πιούνικ Ερεβάν
Χράντετς Κράλοβε
Νικητής ζευγαριού Λίνφιλντ
Αούστρια Βιέννης
Κατοβίτσε
Νικητής ζευγαριού Χάμρουν Σπάρτανς
Βαντούζ
Νόρντζελαντ
Τομπόλ
Νικητής ζευγαριού Μιλσάμι
Νικητής ζευγαριού Λεβάντια Ταλίν
Νικητής ζευγαριού Πάιντε Λινάμεσκοντ
Απόλλων Λεμεσού
Χιμπέρνιαν
ΗΒ
Σιόν
Νικητής ζευγαριού Ντιφερντάνζ
Νικητής ζευγαριού Ντινάμο Μινσκ
Πανεβέζις
Νικητής ζευγαριού Νέφτσι Μπακού
Μάδεργουελ
Νικητής ζευγαριού Βίκινγκουρ
Νικητής ζευγαριού Λα Φιορίτα
Ντουνάισκα Στρέντα
ΓΚΑΪΣ
Γκέτεμποργκ
Βαραζντίν
Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ
Νικητής ζευγαριού Ντέτσιτς
Νικητής ζευγαριού Ντίλα Γκόρι
Ηττημένος ζευγαριού Ζίλινα
Ηττημένος ζευγαριού Βοϊβοντίνα
Νικητής ζευγαριού ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ
Χάποελ Τελ Αβίβ
Πάξι
Ντέμπρετσεν
Πολισία Ζίτομιρ
Τσερκάσι
Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο
Ηττημένος ζευγαριού Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ
Νικητής ζευγαριού Σαράγεβο
Νικητής ζευγαριού Ατλέτικ Κλουμπ Ντ' Εσκάλδες
Νικητής ζευγαριού Σεντ Τζόζεφ'ς
Νικητής ζευγαριού Ντινάμο Τιφλίδας
Νικητής ζευγαριού Αλασκέρτ
Κόπερ
Μπράβο
Ηττημένος ζευγαριού Αλουμίνι
Τουράν Τοβούζ
Ζιμπρού Κισινάου
Νικητής ζευγαριού Τορπέντο Κουτάισι
Βαλούρ
Άουντα
ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Σέλμπουρν
Ηττημένος ζευγαριού Ντέρι
Ηττημένος ζευγαριού Βέστρι
Ντουκατζίνι
Βαλέτα
Κολερέιν
Οι ανίσχυροιΝικητής ζευγαριού Βλάζνια
