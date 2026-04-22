H κρίση στις αεροπορικές εταιρίες αρχίζει να απειλεί τον τουρισμό

Η ελληνική οικονομία είναι ασφαλής όσον αφορά τη δημοσιονομική θέση της, αλλά δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τον τουρισμό, ο οποίος τον επόμενο μήνα μπαίνει στη θερινή περίοδο.Σήμερα είναι μια κρίσιμη ημέρα γιατί περιμένουμε πως η Κομισιόν θα προτείνει μέτρα για τη βελτιστοποίηση της διανομής αεροπορικών καυσίμων μεταξύ των κρατών-μελών. Η κρίση στα jet fuel, λόγω της εκρηκτικής αύξησης στο κόστος της κηροζίνης υποχρεώνει ήδη τις αεροπορικές εταιρίες να αναπροσαρμόσουν την πολιτική τους. Οι αεροπορικές εταιρίες ξεκίνησαν φέτος τον χρόνο υπολογίζοντας, ότι διεθνώς θα έχουν αύξηση στην επιβατική κίνηση έως και 6%. Ήδη τώρα προβλέπουν μείωση 3%.Οι επιβάτες αεροπορικών εταιρειών τους επόμενους μήνες φαίνεται πως εκτός από ακριβότερα εισιτήρια θα ταλαιπωρηθούν και περισσότερο, καθώς οι εταιρίες αποσύρουν αεροπλάνα και ακυρώνουν δρομολόγια, για να αντιμετωπίσουν την κρίση στα jet fuel. Η KLM ανακοίνωσε πως ακυρώνει 80 πτήσεις. Εasy Jet και Ryanair λένε, ότι τα αποθέματα καυσίμων που έχουν επαρκούν ως τα μέσα Μαΐου.Η Delta Air Lines δηλώνει πως θα επανεξετάσει πτήσεις με οριακή κίνηση, ενώ United Airlines και Cathay Pacific Airways έχουν ήδη περικόψει δρομολόγια. Η Lufthansa πριν λίγες ημέρες έκλεισε τη CityLine και απέσυρε 27 αεροσκάφη. Η Qantas Airways μείωσε τις πτήσεις προς τις ΗΠΑ καθώς και εσωτερικά δρομολόγια.Στο μεταξύ ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, σε χθεσινές του δηλώσεις αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είπε ότι «προκαλεί τη χειρότερη ενεργειακή κρίση, που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο κόσμος».Σύμφωνα με το Bloomberg η Κομισιόν σχεδιάζει με τα μέτρα για το jet fuel να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην ισχύουσα νομοθεσία, όσον αφορά διαχείριση χρονοθυρίδων στα αεροδρόμια, τις ακυρώσεις πτήσεων σε περίπτωση ελλείψεων καυσίμων, δυνατότητα στα αεροσκάφη να φορτώνουν επιπλέον καύσιμο στο αεροδρόμιο αναχώρησης και άλλα. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, το 40% των αναγκών στην ΕΕ εισάγεται και το μισό από αυτό περνά από τα Στενά του Ορμούζ.Ο Επίτροπος Μεταφορών Α. Τζιτζικώστας είπε χθες, ότι αν η κρίση του jet fuel οδηγήσει σε ελλείψεις στην ΕΕ, τότε θα ζητηθεί από τα κράτη μέλη να μοιραστούν τα αποθέματα τους. Κατά το Bloomberg, η ΕΕ έχει αποθέματα, για να καλύψει τον Απρίλιο.Με αυτήν την κατάσταση όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά και οι προβλέψεις προφανώς αδύνατες. Δεν χρειάζεται σοφία, ότι χωρίς αεροπλάνα η χώρα μας δεν έχει τουρίστες ή σε ένα πιο ήπιο σενάριο, με λιγότερες πτήσεις θα έχουμε λιγότερους τουρίστες. Για αυτό, μας αφορά άμεσα να ανοίξουν στη ναυσιπλοΐα τα Στενά του Ορμούζ και να ομαλοποιηθεί ο ενεργειακός εφοδιασμός.