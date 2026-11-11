Το Ιράν απειλεί με πλήγματα ακόμα και σε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη και «στυλώνει τα πόδια» για το ουράνιο
Το Ιράν απειλεί με πλήγματα ακόμα και σε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη και «στυλώνει τα πόδια» για το ουράνιο
Ο υπεύθυνος Ασφαλείας Μοχσέν Ρεζαΐ προειδοποιεί ότι το Ιράν θα πλήξει αμερικανικές εγκαταστάσεις ακόμη και σε ευρωπαϊκό έδαφος εάν χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις σε βάρος του – «Δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις», λέει, επιμένοντας στους επτά όρους της Τεχεράνης
Με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων ακόμη και στην Ευρώπη απειλεί το Ιράν, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, κλιμακώνοντας τη ρητορική του απέναντι στην Ουάσινγκτον. Την προειδοποίηση διατύπωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, στρατηγός Μοχσέν Ρεζαΐ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να επιτρέψει την απομάκρυνση εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού από την επικράτειά της.
Σε συνέντευξή του στο φιλοϊρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen του Λιβάνου, ο Ρεζαΐ δήλωσε ότι ενδεχόμενη νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση θα προκαλέσει αντίποινα που δεν θα περιοριστούν στις αμερικανικές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής.
«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση, το Ιράν θα στοχοποιήσει όχι μόνο κοντινές βάσεις, αλλά και απομακρυσμένες βάσεις σε περιοχές που δεν έχει πλήξει μέχρι σήμερα», προειδοποίησε, διευκρινίζοντας ότι στο στόχαστρο της Τεχεράνης θα μπορούσαν να βρεθούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, εφόσον αμερικανικά αεροσκάφη απογειωθούν από αυτές για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
«Οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα απαντηθεί επίσης με πλήγματα εναντίον απομακρυσμένων αμερικανικών βάσεων», επανέλαβε ο Ιρανός αξιωματούχος. ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προβάλλεται ως ο εκλεκτός της Ουάσινγκτον για να διαπραγματευτεί με τον Τζέι Ντι Βανς.
Όπως υποστήριξε, το Ιράν «δεν θα επιτρέψει ούτε ένα σωματίδιο εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού να εγκαταλείψει τη χώρα», διαμηνύοντας ότι η Τεχεράνη παραμένει αμετακίνητη στη συγκεκριμένη θέση.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), το Ιράν διέθετε 440,9 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60% όταν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025.
Το συγκεκριμένο επίπεδο εμπλουτισμού είναι πολύ υψηλότερο από εκείνο που απαιτείται για συνήθεις μη στρατιωτικές εφαρμογές της πυρηνικής ενέργειας. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές πόση από την ποσότητα αυτή διασώθηκε μετά τις επιθέσεις.
Το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές χώρες κατηγορούν εδώ και χρόνια την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, κατηγορία την οποία το Ιράν απορρίπτει.
Η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι το πυρηνικό ζήτημα πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιεσδήποτε αρχικές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου.
Τον περασμένο Μάιο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει στο Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την ισραηλινή ηγεσία πως οποιαδήποτε συμφωνία θα περιλαμβάνει όρο για την απομάκρυνση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από το Ιράν.
Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να θεωρήσει τον πόλεμο λήξαντα προτού απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, τερματιστεί η υποστήριξη της Τεχεράνης προς οργανώσεις που το Ισραήλ χαρακτηρίζει τρομοκρατικές και εξαλειφθούν οι δυνατότητες της χώρας στον τομέα των βαλλιστικών πυραύλων.
Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, πρώτο ζήτημα στη διπλωματική ατζέντα της χώρας του είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, με ιδιαίτερη έμφαση στον Λίβανο.
Το Ιράν έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να συναινέσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ προτού ικανοποιηθούν οι επτά όροι του. Μεταξύ των απαιτήσεων που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνονται η άρση του ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η παροχή εγγυήσεων ότι δεν θα υπάρξει νέα στρατιωτική επίθεση.
Σύμφωνα με τον ίδιο, σε αυτήν θα μπορούσαν να συμμετέχουν το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ιράκ και το Ιράν.
Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι κατά τις προηγούμενες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων δεν προκλήθηκαν βλάβες σε πολίτες αραβικών χωρών. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός διατυπώθηκε από τον ίδιο, χωρίς να συνοδεύεται από ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα στοιχεία.
Σε συνέντευξή του στο φιλοϊρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen του Λιβάνου, ο Ρεζαΐ δήλωσε ότι ενδεχόμενη νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση θα προκαλέσει αντίποινα που δεν θα περιοριστούν στις αμερικανικές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής.
«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση, το Ιράν θα στοχοποιήσει όχι μόνο κοντινές βάσεις, αλλά και απομακρυσμένες βάσεις σε περιοχές που δεν έχει πλήξει μέχρι σήμερα», προειδοποίησε, διευκρινίζοντας ότι στο στόχαστρο της Τεχεράνης θα μπορούσαν να βρεθούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, εφόσον αμερικανικά αεροσκάφη απογειωθούν από αυτές για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
«Οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα απαντηθεί επίσης με πλήγματα εναντίον απομακρυσμένων αμερικανικών βάσεων», επανέλαβε ο Ιρανός αξιωματούχος. ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προβάλλεται ως ο εκλεκτός της Ουάσινγκτον για να διαπραγματευτεί με τον Τζέι Ντι Βανς.
«Δεν θα φύγει ούτε ένα σωματίδιο εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού»Ιδιαίτερα κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Ρεζαΐ και στο ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο μεταφοράς εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού εκτός της χώρας.
Όπως υποστήριξε, το Ιράν «δεν θα επιτρέψει ούτε ένα σωματίδιο εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού να εγκαταλείψει τη χώρα», διαμηνύοντας ότι η Τεχεράνη παραμένει αμετακίνητη στη συγκεκριμένη θέση.
Iran will not move any of its enriched nuclear material out of the country and plans to use it itself, Iran’s Supreme National Security Council secretary Mohsen Rezai told Lebanon’s pro-Hezbollah outlet Al Mayadeen.— Alex kennedy (@Alexkennedy213) November 11, 2026
“We have informed our Russian friends that the enriched… pic.twitter.com/ILY8R7VZXA
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), το Ιράν διέθετε 440,9 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60% όταν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025.
Το συγκεκριμένο επίπεδο εμπλουτισμού είναι πολύ υψηλότερο από εκείνο που απαιτείται για συνήθεις μη στρατιωτικές εφαρμογές της πυρηνικής ενέργειας. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές πόση από την ποσότητα αυτή διασώθηκε μετά τις επιθέσεις.
Το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές χώρες κατηγορούν εδώ και χρόνια την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, κατηγορία την οποία το Ιράν απορρίπτει.
Η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι το πυρηνικό ζήτημα πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιεσδήποτε αρχικές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου.
Τον περασμένο Μάιο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει στο Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την ισραηλινή ηγεσία πως οποιαδήποτε συμφωνία θα περιλαμβάνει όρο για την απομάκρυνση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από το Ιράν.
Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να θεωρήσει τον πόλεμο λήξαντα προτού απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, τερματιστεί η υποστήριξη της Τεχεράνης προς οργανώσεις που το Ισραήλ χαρακτηρίζει τρομοκρατικές και εξαλειφθούν οι δυνατότητες της χώρας στον τομέα των βαλλιστικών πυραύλων.
«Δεν διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ» – Οι επτά όροι της ΤεχεράνηςΑναφερόμενος στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ρεζαΐ υποστήριξε ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη έχει ήδη παρουσιάσει επτά προϋποθέσεις στην Ουάσινγκτον και αναμένει την αμερικανική απάντηση.
Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, πρώτο ζήτημα στη διπλωματική ατζέντα της χώρας του είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, με ιδιαίτερη έμφαση στον Λίβανο.
The Secretary of Iran's Supreme National Security Council, General Mohsen Rezai, told to al Mayadeen— EZKAFERNO (@Ezkaferno1373) November 11, 2026
- The Americans constantly talk about negotiating with us and about meetings that have been held or will be held in Qatar, but all of this is lies and fabrications. pic.twitter.com/BkZ7tEexg2
Το Ιράν έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να συναινέσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ προτού ικανοποιηθούν οι επτά όροι του. Μεταξύ των απαιτήσεων που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνονται η άρση του ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η παροχή εγγυήσεων ότι δεν θα υπάρξει νέα στρατιωτική επίθεση.
Πρόταση για ένωση των χωρών του ΚόλπουΟ Ρεζαΐ αναφέρθηκε επίσης στις περιφερειακές επιδιώξεις της Τεχεράνης, δηλώνοντας ότι το Ιράν είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη δημιουργία μιας ένωσης των χωρών του Κόλπου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, σε αυτήν θα μπορούσαν να συμμετέχουν το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ιράκ και το Ιράν.
Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι κατά τις προηγούμενες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων δεν προκλήθηκαν βλάβες σε πολίτες αραβικών χωρών. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός διατυπώθηκε από τον ίδιο, χωρίς να συνοδεύεται από ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα στοιχεία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα