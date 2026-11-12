Ο Χουάνγκ είχε σχέση και με την Κίμπερλι Πάουελ, παντρεμένη αντιπρόεδρο της Nvidia - Στο τραπέζι η απομάκρυνσή του
Ο Χουάνγκ είχε σχέση και με την Κίμπερλι Πάουελ, παντρεμένη αντιπρόεδρο της Nvidia - Στο τραπέζι η απομάκρυνσή του
Η 48χρονη Κίμπερλι Πάουελ συνεργάζεται επί 18 χρόνια με τον CEO της Nvidia – Οι τρυφερές στιγμές σε ξενοδοχείο, η καριέρα της και η ακύρωση εμφάνισης μετά τις αποκαλύψεις
Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων για την προσωπική ζωή του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, βρίσκεται πλέον και η 48χρονη Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρος του τομέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της εταιρείας, η οποία, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα των New York Times την Τετάρτη, φέρεται να είχε εξωσυζυγική σχέση με τον 63χρονο επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού.
Η εφημερίδα, επικαλούμενη πέντε πηγές από το εσωτερικό της Nvidia, αναφέρει ότι οι δύο τους καταγράφηκαν σε βίντεο να ερωτοτροπούν σε ξενοδοχείο του Σαν Χοσέ, στην Καλιφόρνια, κατά τη διάρκεια συνεδρίου της εταιρείας τον περασμένο Μάρτιο. Η Πάουελ είναι επίσης παντρεμένη, ενώ στην επαγγελματική ιεραρχία της Nvidia είναι άμεσα υφισταμένη του Χουάνγκ.
Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον Χουάνγκ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο εσωτερικής έρευνας της Nvidia σχετικά με το ενδεχόμενο να αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών. Η έρευνα συνδέεται με την ερωτική σχέση που είχε με την Άλις Χουάνγκ, στελέχους του τεχνολογικού κλάδου, για την οποία αμερικανικές υπηρεσίες έχουν εκφράσει υποψίες ότι ενδέχεται να είχε στρατολογηθεί από την κινεζική κυβέρνηση. Ο ίδιος ο επικεφαλής της Nvidia παραδέχθηκε την Κυριακή, σε μήνυμα προς τους εργαζομένους, ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του.
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia εξετάζει πλέον ακόμη και την απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της εταιρείας, εν μέσω των αποκαλύψεων για τις δύο φερόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις του και της έρευνας για πιθανή εμπλοκή ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.
Σύμφωνα με το Business Insider, η Κίμπερλι Πάουελ δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος της Nvidia. Με περισσότερα από 18 χρόνια παρουσίας στην εταιρεία, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επέκτασή της στον τομέα της υγείας, συμβάλλοντας στην αξιοποίηση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για την ιατρική έρευνα, τη διάγνωση ασθενειών και την ανάπτυξη φαρμάκων.
Η 48χρονη είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Βοστώνης και ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία το 1999 ως μηχανικός υλικού υπολογιστών (hardware engineer). Στη συνέχεια εργάστηκε στον τομέα ανάπτυξης προϊόντων μιας νεοφυούς εταιρείας ηλεκτρονικών συστημάτων, προτού βρεθεί στον δρόμο της Nvidia.
Η πρώτη επαφή της με την εταιρεία έγινε όταν επιχείρησε να ενημερωθεί για τις δυνατότητες των επεξεργαστών της. Όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της στο podcast Lifers τον περασμένο Αύγουστο, η Nvidia επικοινώνησε ξανά μαζί της όταν διαπίστωσε ότι οι τεχνολογίες της θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης.
Η Πάουελ προσλήφθηκε το 2008, αναλαμβάνοντας αρχικά την επιχειρηματική ανάπτυξη στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης και της υγείας. Αποστολή της ήταν η προώθηση των τεχνολογικών πλατφορμών της Nvidia, η αναζήτηση νέων αγορών και η οικοδόμηση στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστήμια και μεγάλες εταιρείες του τομέα υγείας. Μιλώντας για την πρόσληψή της, είχε χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη επαγγελματική ευκαιρία «όνειρο που έγινε πραγματικότητα».
Η επαγγελματική εξέλιξη της Πάουελ υπήρξε σταθερή. Το 2016 προήχθη σε ανώτερη διευθύντρια (senior director), αναλαμβάνοντας την ηγεσία ομάδας επιχειρηματικής ανάπτυξης με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Έναν χρόνο αργότερα, το 2017, ανέλαβε τη θέση της αντιπροέδρου του τομέα υγείας της Nvidia, την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα.
Η εφημερίδα, επικαλούμενη πέντε πηγές από το εσωτερικό της Nvidia, αναφέρει ότι οι δύο τους καταγράφηκαν σε βίντεο να ερωτοτροπούν σε ξενοδοχείο του Σαν Χοσέ, στην Καλιφόρνια, κατά τη διάρκεια συνεδρίου της εταιρείας τον περασμένο Μάρτιο. Η Πάουελ είναι επίσης παντρεμένη, ενώ στην επαγγελματική ιεραρχία της Nvidia είναι άμεσα υφισταμένη του Χουάνγκ.
Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον Χουάνγκ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο εσωτερικής έρευνας της Nvidia σχετικά με το ενδεχόμενο να αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών. Η έρευνα συνδέεται με την ερωτική σχέση που είχε με την Άλις Χουάνγκ, στελέχους του τεχνολογικού κλάδου, για την οποία αμερικανικές υπηρεσίες έχουν εκφράσει υποψίες ότι ενδέχεται να είχε στρατολογηθεί από την κινεζική κυβέρνηση. Ο ίδιος ο επικεφαλής της Nvidia παραδέχθηκε την Κυριακή, σε μήνυμα προς τους εργαζομένους, ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του.
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia εξετάζει πλέον ακόμη και την απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της εταιρείας, εν μέσω των αποκαλύψεων για τις δύο φερόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις του και της έρευνας για πιθανή εμπλοκή ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.
Walk the #BIO2026 show floor with Kimberly Powell, NVIDIA VP of Healthcare, as she shares what’s exciting about the latest BioNeMo toolkit announcement.— NVIDIA (@nvidia) June 25, 2026
BioNeMo is helping bring AI-driven biology and drug discovery closer to the next experiment, with tools for researchers and… pic.twitter.com/miKWx9VYd1
Ποια είναι η Κίμπερλι Πάουελ
Σύμφωνα με το Business Insider, η Κίμπερλι Πάουελ δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος της Nvidia. Με περισσότερα από 18 χρόνια παρουσίας στην εταιρεία, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επέκτασή της στον τομέα της υγείας, συμβάλλοντας στην αξιοποίηση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για την ιατρική έρευνα, τη διάγνωση ασθενειών και την ανάπτυξη φαρμάκων.
Η 48χρονη είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Βοστώνης και ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία το 1999 ως μηχανικός υλικού υπολογιστών (hardware engineer). Στη συνέχεια εργάστηκε στον τομέα ανάπτυξης προϊόντων μιας νεοφυούς εταιρείας ηλεκτρονικών συστημάτων, προτού βρεθεί στον δρόμο της Nvidia.
Η πρώτη επαφή της με την εταιρεία έγινε όταν επιχείρησε να ενημερωθεί για τις δυνατότητες των επεξεργαστών της. Όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της στο podcast Lifers τον περασμένο Αύγουστο, η Nvidia επικοινώνησε ξανά μαζί της όταν διαπίστωσε ότι οι τεχνολογίες της θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης.
Η Πάουελ προσλήφθηκε το 2008, αναλαμβάνοντας αρχικά την επιχειρηματική ανάπτυξη στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης και της υγείας. Αποστολή της ήταν η προώθηση των τεχνολογικών πλατφορμών της Nvidia, η αναζήτηση νέων αγορών και η οικοδόμηση στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστήμια και μεγάλες εταιρείες του τομέα υγείας. Μιλώντας για την πρόσληψή της, είχε χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη επαγγελματική ευκαιρία «όνειρο που έγινε πραγματικότητα».
Η επαγγελματική εξέλιξη της Πάουελ υπήρξε σταθερή. Το 2016 προήχθη σε ανώτερη διευθύντρια (senior director), αναλαμβάνοντας την ηγεσία ομάδας επιχειρηματικής ανάπτυξης με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Έναν χρόνο αργότερα, το 2017, ανέλαβε τη θέση της αντιπροέδρου του τομέα υγείας της Nvidia, την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με το εταιρικό βιογραφικό της, οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν τόσο τις τεχνολογίες υλικού όσο και τις εφαρμογές λογισμικού που αναπτύσσει η Nvidia για τον χώρο της υγείας. Πρόκειται για ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, από την ιατρική απεικόνιση και τις βιοεπιστήμες μέχρι την ανακάλυψη νέων φαρμάκων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. «Πρακτικά ζω και αναπνέω για τον τομέα της υγείας. Επομένως, μιλάω συνεχώς γι' αυτόν», είχε δηλώσει το 2025 στο Business Insider, περιγράφοντας τη σημασία που έχει αποκτήσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην επαγγελματική της ζωή.
Η Πάουελ και ο Τζένσεν Χουάνγκ συνεργάζονται από το 2008, έχοντας συμπληρώσει περισσότερα από 18 χρόνια κοινής επαγγελματικής παρουσίας στη Nvidia. Ο Χουάνγκ, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία το 1993 και παραμένει επικεφαλής της, είχε από νωρίς αναγνωρίσει τις δυνατότητες αξιοποίησης των προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων στην ιατρική.
Σε συνέντευξή της στο podcast Lifers τον περασμένο Αύγουστο, η Πάουελ είχε αναφερθεί με ιδιαίτερα θετικά λόγια στο ενδιαφέρον του για τον συγκεκριμένο τομέα. «Ο Τζένσεν ενδιαφέρεται με πάθος για τον κλάδο της υγείας εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια», είχε αναφέρει, εξηγώντας ότι το ενδιαφέρον του ενισχύθηκε όταν γνώρισε ερευνητές που φιλοδοξούσαν να επιτύχουν σημαντικά αποτελέσματα στην ιατρική και αναζητούσαν τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία.
Η σχέση των δύο στελεχών βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο δημοσιευμάτων, καθώς, σύμφωνα με τους New York Times, υπήρξε καταγραφή τους σε βίντεο κατά τη διάρκεια συνεδρίου της Nvidia τον Μάρτιο. Το γεγονός ότι η Πάουελ είναι άμεσα υφισταμένη του Χουάνγκ στην εταιρική ιεραρχία προσδίδει στην υπόθεση και διάσταση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς εγείρονται ερωτήματα σχετικά με ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων.
Ο κώδικας δεοντολογίας της Nvidia, ο οποίος αρχίζει με επιστολή του ίδιου του Χουάνγκ, περιλαμβάνει τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των καταστάσεων που ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων. Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται ότι η εταιρεία διερευνά άμεσα τις αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά.
Μετά τις αποκαλύψεις, η Πάουελ φέρεται να ακύρωσε προγραμματισμένη δημόσια εμφάνισή της. Η δημοσιογράφος του CNN Μεγκ Τίρελ γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι επρόκειτο να συντονίσει το πρωί της Πέμπτης συζήτηση σε συνέδριο με τη συμμετοχή της αντιπροέδρου της Nvidia, ωστόσο ενημερώθηκε ότι εκείνη ακύρωσε τη συμμετοχή της.
Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεδριάζει και ετοιμάζεται να απομακρύνει τον Χουάνγκ, όπως μετέδωσαν χθες, Τετάρτη, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Η μετοχή της Nvidia σημείωσε πτώση σχεδόν 8% χθες στο χρηματιστήριο, αφού η αμερικανική εφημερίδα έγραψε πρώτη ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξετάζει την απομάκρυνση του επικεφαλής της. Αν οι απώλειές της συνεχιστούν, η Nvidia θα έχει χάσει περίπου 600 δισεκ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, αφότου το διοικητικό της συμβούλιο ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα σχετικά με τη σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος.
Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου σηματοδοτεί μια απότομη στροφή σε σχέση με την Κυριακή, όταν είχε ανακοινώσει ότι εμπιστεύεται τον Τζένσεν Χουάνγκ και την ομάδα του.
Σύμφωνα με το καταστατικό της Nvidia, ο Χουάνγκ μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του «με ή χωρίς αιτιολογία», εφόσον συμφωνήσει η πλειοψηφία των 11 μελών του διοικητικού συμβουλίου. Όμως η πιθανή αποχώρηση του Χουάνγκ θα αφήσει ένα κενό ηγεσίας στην Nvidia, της οποίας είναι συνιδρυτής. Εξάλλου δεν υπάρχει κάποιος προφανής διάδοχος του 63χρονου, στον οποίο ανήκει περίπου το 3,6% των μετοχών της εταιρείας. Ο Χουάνγκ διαθέτει επίσης δεκάδες άμεσα υφισταμένους, γεγονός που υπογραμμίζει τον αυστηρό έλεγχο που ασκεί στην εταιρεία.
Το Bloomberg μετέδωσε την Τετάρτη, επικαλούμενο πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεργάζεται με εξωτερική εταιρεία για τον εντοπισμό πιθανών διαδόχων του.
Το βίντεο στο ξενοδοχείο και ο κώδικας δεοντολογίας της Nvidia
Η Πάουελ και ο Τζένσεν Χουάνγκ συνεργάζονται από το 2008, έχοντας συμπληρώσει περισσότερα από 18 χρόνια κοινής επαγγελματικής παρουσίας στη Nvidia. Ο Χουάνγκ, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία το 1993 και παραμένει επικεφαλής της, είχε από νωρίς αναγνωρίσει τις δυνατότητες αξιοποίησης των προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων στην ιατρική.
Σε συνέντευξή της στο podcast Lifers τον περασμένο Αύγουστο, η Πάουελ είχε αναφερθεί με ιδιαίτερα θετικά λόγια στο ενδιαφέρον του για τον συγκεκριμένο τομέα. «Ο Τζένσεν ενδιαφέρεται με πάθος για τον κλάδο της υγείας εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια», είχε αναφέρει, εξηγώντας ότι το ενδιαφέρον του ενισχύθηκε όταν γνώρισε ερευνητές που φιλοδοξούσαν να επιτύχουν σημαντικά αποτελέσματα στην ιατρική και αναζητούσαν τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία.
Η σχέση των δύο στελεχών βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο δημοσιευμάτων, καθώς, σύμφωνα με τους New York Times, υπήρξε καταγραφή τους σε βίντεο κατά τη διάρκεια συνεδρίου της Nvidia τον Μάρτιο. Το γεγονός ότι η Πάουελ είναι άμεσα υφισταμένη του Χουάνγκ στην εταιρική ιεραρχία προσδίδει στην υπόθεση και διάσταση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς εγείρονται ερωτήματα σχετικά με ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων.
Ο κώδικας δεοντολογίας της Nvidia, ο οποίος αρχίζει με επιστολή του ίδιου του Χουάνγκ, περιλαμβάνει τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των καταστάσεων που ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων. Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται ότι η εταιρεία διερευνά άμεσα τις αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά.
Μετά τις αποκαλύψεις, η Πάουελ φέρεται να ακύρωσε προγραμματισμένη δημόσια εμφάνισή της. Η δημοσιογράφος του CNN Μεγκ Τίρελ γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι επρόκειτο να συντονίσει το πρωί της Πέμπτης συζήτηση σε συνέδριο με τη συμμετοχή της αντιπροέδρου της Nvidia, ωστόσο ενημερώθηκε ότι εκείνη ακύρωσε τη συμμετοχή της.
Το διοικητικό συμβούλιο ετοιμάζεται να απομακρύνει τον Χουάνγκ
Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεδριάζει και ετοιμάζεται να απομακρύνει τον Χουάνγκ, όπως μετέδωσαν χθες, Τετάρτη, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Η μετοχή της Nvidia σημείωσε πτώση σχεδόν 8% χθες στο χρηματιστήριο, αφού η αμερικανική εφημερίδα έγραψε πρώτη ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξετάζει την απομάκρυνση του επικεφαλής της. Αν οι απώλειές της συνεχιστούν, η Nvidia θα έχει χάσει περίπου 600 δισεκ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, αφότου το διοικητικό της συμβούλιο ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα σχετικά με τη σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος.
Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου σηματοδοτεί μια απότομη στροφή σε σχέση με την Κυριακή, όταν είχε ανακοινώσει ότι εμπιστεύεται τον Τζένσεν Χουάνγκ και την ομάδα του.
Σύμφωνα με το καταστατικό της Nvidia, ο Χουάνγκ μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του «με ή χωρίς αιτιολογία», εφόσον συμφωνήσει η πλειοψηφία των 11 μελών του διοικητικού συμβουλίου. Όμως η πιθανή αποχώρηση του Χουάνγκ θα αφήσει ένα κενό ηγεσίας στην Nvidia, της οποίας είναι συνιδρυτής. Εξάλλου δεν υπάρχει κάποιος προφανής διάδοχος του 63χρονου, στον οποίο ανήκει περίπου το 3,6% των μετοχών της εταιρείας. Ο Χουάνγκ διαθέτει επίσης δεκάδες άμεσα υφισταμένους, γεγονός που υπογραμμίζει τον αυστηρό έλεγχο που ασκεί στην εταιρεία.
Το Bloomberg μετέδωσε την Τετάρτη, επικαλούμενο πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεργάζεται με εξωτερική εταιρεία για τον εντοπισμό πιθανών διαδόχων του.
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