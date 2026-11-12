Σε διεθνή ύδατα εισήλθε το Abeille Marengo, τα σενάρια της «υποδοχής» του από την Τουρκία
Σε διεθνή ύδατα εισήλθε το Abeille Marengo, τα σενάρια της «υποδοχής» του από την Τουρκία
Στο Πεντάγωνο παρακολουθούν την πορεία του παραμένοντας σε διακριτική απόσταση
Σε διεθνή ύδατα εισήλθε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης το ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo, σηματοδοτώντας την έναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών βαθμονόμησης.
Το ερευνητικό σκάφος, το οποίο έχει ναυλωθεί από τη γαλλική εταιρία NEXANS, ολοκλήρωσε τις εργασίες για τη διακρίβωση των μηχανημάτων του, προκειμένου να ελέγξει τις τιμές που καταγράφονται από τα ερευνητικά του όργανα, εκκινώντας τώρα τις έρευνές του.
Υπό αυτό το πρίσμα, Αθήνα και Λευκωσία έχουν ήδη εκδώσει τις σχετικές άδειες, ενώ έχουν απαντήσει σχεδόν ακαριαία στην προσπάθεια της Τουρκίας να εκπέμψει εικόνα δικαιοδοσίας στην περιοχή, με την Κυπριακή Δημοκρατία να εκδίδει χθες και αυτήν από την πλευρά της αντι-Navtex.
Σημειωτέον ότι η Τουρκία επιχείρησε χθες με διαρροές στον Τύπο να πείσει πως έδωσε την συγκατάθεσή της για τις εργασίες του ερευνητικού σκάφους, ώστε να... αποτρέψει νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι η Άγκυρα δεν έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, όπως διαφάνηκε από την κίνησή της να εκδώσει αντι-Navtex έπειτα από τις αδειοδοτήσεις Ελλάδας και Κύπρου, αποτυπώνει την απόπειρά της να τοποθετηθεί στο κάδρο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
Η πάγια αυτή πρακτική, της «αναγνώρισης» ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε από περαιτέρω κίνηση κλιμάκωσης της Άγκυρας, ενώ οι διαδικασίες πόντισης του καλωδίου της οπτικής ίνας ολοκληρώνονται κανονικά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μετά από δεκαπενθήμερη παράταση.
Σε κάθε περίπτωση, στο Πεντάγωνο παρακολουθούν την πορεία του ερευνητικού σκάφους παραμένοντας σε διακριτική απόσταση, ενώ πολεμικά πλοία ως «σκοπούντα πλοία», δηλαδή σε άμεση ετοιμότητα απόπλου, βρίσκονται στα πλαίσια της δραστηριότητας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού σε διάφορα σημεία του Αιγαίου.
Το ερευνητικό σκάφος, το οποίο έχει ναυλωθεί από τη γαλλική εταιρία NEXANS, ολοκλήρωσε τις εργασίες για τη διακρίβωση των μηχανημάτων του, προκειμένου να ελέγξει τις τιμές που καταγράφονται από τα ερευνητικά του όργανα, εκκινώντας τώρα τις έρευνές του.
Υπό αυτό το πρίσμα, Αθήνα και Λευκωσία έχουν ήδη εκδώσει τις σχετικές άδειες, ενώ έχουν απαντήσει σχεδόν ακαριαία στην προσπάθεια της Τουρκίας να εκπέμψει εικόνα δικαιοδοσίας στην περιοχή, με την Κυπριακή Δημοκρατία να εκδίδει χθες και αυτήν από την πλευρά της αντι-Navtex.
Αντίδραση και από την ΚύπροΕιδικότερα, στην κυπριακή NAVTEX αναφέρεται, επίσης, ότι «οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα διεξαχθούν από το πλοίο V/B ABEILLE MARENGO εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν εγκριθεί με την άδεια 05/2026 της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν ανακοινωθεί μέσω της ναυτικής αγγελίας NW 345/26 του JRCC Λάρνακας / CYPRUS RADIO / 5BA». «Ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος σταθμός στην περιοχή ευθύνης NAVTEX της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το JRCC Λάρνακας / CYPRUS RADIO / 5BA» ξεκαθαρίζει η Λευκωσία προσθέτοντας ότι η σημερινή αναγγελία έχει ισχύ μέχρι τις 20 Μαρτίου 2027.
Σημειωτέον ότι η Τουρκία επιχείρησε χθες με διαρροές στον Τύπο να πείσει πως έδωσε την συγκατάθεσή της για τις εργασίες του ερευνητικού σκάφους, ώστε να... αποτρέψει νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι η Άγκυρα δεν έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, όπως διαφάνηκε από την κίνησή της να εκδώσει αντι-Navtex έπειτα από τις αδειοδοτήσεις Ελλάδας και Κύπρου, αποτυπώνει την απόπειρά της να τοποθετηθεί στο κάδρο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
Το τεστ της οπτικής ίναςΣτην κατεύθυνση αυτή, δεν αποκλείεται η σημερινή είσοδος του ερευνητικού σκάφους σε διεθνή ύδατα να συνοδευθεί από φραστική όχληση, (hailing) του ερευνητικού σκάφους από κάποιο τουρκικό, όπως συνέβη στην περίπτωση του εμπορικού πλοίου που πόντιζε οπτική ίνα στο Αιγαίο τον περασμένο Γενάρη και παρά το γεγονός ότι η Αθήνα είχε εκδώσει σχετική Navtex.
Η πάγια αυτή πρακτική, της «αναγνώρισης» ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε από περαιτέρω κίνηση κλιμάκωσης της Άγκυρας, ενώ οι διαδικασίες πόντισης του καλωδίου της οπτικής ίνας ολοκληρώνονται κανονικά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μετά από δεκαπενθήμερη παράταση.
Σε κάθε περίπτωση, στο Πεντάγωνο παρακολουθούν την πορεία του ερευνητικού σκάφους παραμένοντας σε διακριτική απόσταση, ενώ πολεμικά πλοία ως «σκοπούντα πλοία», δηλαδή σε άμεση ετοιμότητα απόπλου, βρίσκονται στα πλαίσια της δραστηριότητας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού σε διάφορα σημεία του Αιγαίου.
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