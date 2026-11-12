Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός έδωσε οδηγία για νέο πλαίσιο μοριοδότησης υποψηφίων στις πανελλαδικές, τα δύο κριτήρια που ζητήθηκαν

«Το σχέδιο δεν θα αφορά μόνο τους αθλητές. Όταν υπάρξει σχέδιο θα προβλέπονται ρητώς μεταβατικές διατάξεις για τα παιδιά που ετοιμάζονται τώρα για πανελλαδικές» διευκρίνισε ο κ. Μαρινάκης