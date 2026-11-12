Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός έδωσε οδηγία για νέο πλαίσιο μοριοδότησης υποψηφίων στις πανελλαδικές, τα δύο κριτήρια που ζητήθηκαν
Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός έδωσε οδηγία για νέο πλαίσιο μοριοδότησης υποψηφίων στις πανελλαδικές, τα δύο κριτήρια που ζητήθηκαν
«Το σχέδιο δεν θα αφορά μόνο τους αθλητές. Όταν υπάρξει σχέδιο θα προβλέπονται ρητώς μεταβατικές διατάξεις για τα παιδιά που ετοιμάζονται τώρα για πανελλαδικές» διευκρίνισε ο κ. Μαρινάκης
Οδηγία για σχέδιο επανεξέτασης του συνολικού πλαισίου μοριοδότησης των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις - και όχι μόνο για αθλητές - έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την υπόθεση του παραιτηθέντος υφυπουργού, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ακόμα πως «όταν υπάρξει σχέδιο θα προβλέπονται ρητώς μεταβατικές διατάξεις για τα παιδιά που ετοιμάζονται τώρα για πανελλαδικές»
Σημειώνεται ότι το υπάρχον πλαίσιο, όπως θύμισε ο κ. Μαρινάκης, «είναι ένας νόμος του 1999 που εφαρμόζεται με αρκετές τροποποιήσεις».
Ειδικά για την παραίτηση Τσαβδαρίδη, ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως «μετά τα όσα έγιναν αν και δεν ετέθη θέμα νομιμότητας, εκρίθη ότι οι εξηγήσεις δεν ήταν επαρκείς. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάτι είναι νόμιμο αλλά δεν είναι ηθικό».
«Γεννώνται ερωτήματα ως προς τον χρόνο που έγινε αυτό και με δεδομένη την ιδιότητα του υπουργού» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Όσον αφορά την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο κυβερνητικό σχήμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «επανέρχεται στη θέση του υφυπουργού με αρμοδιότητα θέματα ψυχικής υγείας ενώ είχε παραιτηθεί μόνος του και ήταν ένας από τους βουλευτές που δικαιώθηκαν ενώ σπιλώθηκαν από την αντιπολίτευση καθώς δεν υπήρξαν ενδείξεις για παραπομπή».
«Σε συνέχεια της επιστροφής του Τάσου Χατζηβασιλείου, επέστρεψε ο κ. Βαρτζόπουλος
και υπάρχει τέτοια πρόθεση και για τους άλλους παραιτηθέντες αν δικαιωθούν» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.
- Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, η οδηγία που δόθηκε στο υπουργείο Παιδείας και τη ΓΓΑ είναι να εφαρμοστούν δύο βασικά κριτήρια:
- - η πραγματική συμμετοχή των αθλητών στους αγώνες
- - τα χρόνια συμμετοχής σε αυτές τις δραστηριότητες
Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ακόμα πως «όταν υπάρξει σχέδιο θα προβλέπονται ρητώς μεταβατικές διατάξεις για τα παιδιά που ετοιμάζονται τώρα για πανελλαδικές»
Σημειώνεται ότι το υπάρχον πλαίσιο, όπως θύμισε ο κ. Μαρινάκης, «είναι ένας νόμος του 1999 που εφαρμόζεται με αρκετές τροποποιήσεις».
Για την παραίτηση Τσαβδαρίδη
Ειδικά για την παραίτηση Τσαβδαρίδη, ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως «μετά τα όσα έγιναν αν και δεν ετέθη θέμα νομιμότητας, εκρίθη ότι οι εξηγήσεις δεν ήταν επαρκείς. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάτι είναι νόμιμο αλλά δεν είναι ηθικό».
«Γεννώνται ερωτήματα ως προς τον χρόνο που έγινε αυτό και με δεδομένη την ιδιότητα του υπουργού» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Για την επιστροφή Βαρτζόπουλου
Όσον αφορά την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο κυβερνητικό σχήμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «επανέρχεται στη θέση του υφυπουργού με αρμοδιότητα θέματα ψυχικής υγείας ενώ είχε παραιτηθεί μόνος του και ήταν ένας από τους βουλευτές που δικαιώθηκαν ενώ σπιλώθηκαν από την αντιπολίτευση καθώς δεν υπήρξαν ενδείξεις για παραπομπή».
«Σε συνέχεια της επιστροφής του Τάσου Χατζηβασιλείου, επέστρεψε ο κ. Βαρτζόπουλος
και υπάρχει τέτοια πρόθεση και για τους άλλους παραιτηθέντες αν δικαιωθούν» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.
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