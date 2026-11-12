BofA για ΜΕΤΚΑ: Αποτίμηση έως €2,06 δισ. φέρνει η είσοδος στο Χρηματιστήριο – Εσοδα έως €265 εκατ. για τη METLEN
BofA για ΜΕΤΚΑ: Αποτίμηση έως €2,06 δισ. φέρνει η είσοδος στο Χρηματιστήριο – Εσοδα έως €265 εκατ. για τη METLEN
Η BofA διατηρεί τη σύσταση buy για τη METLEN με τιμή στόχο 54 ευρώ - Έμφαση δίνεται στο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της ΜΕΤΚΑ
Η σχεδιαζόμενη εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί ευκαιρία ώστε η αξία του κλάδου Υποδομών & Παραχωρήσεων της METLEN να καταστεί πιο ορατή στην αγορά, όπως αναφέρει η Bank of America.
Αναλυτικότερα:
• Δυνητική αποτίμηση €1,46–2,06 δισ.: Σύμφωνα με τα σενάρια της BofA, η μετοχική αξία της ΜΕΤΚΑ μετά την άντληση κεφαλαίων (post-money) εκτιμάται περίπου στα €1,46–2,06 δισ., μέγεθος σημαντικό σε σχέση με τη χρηματιστηριακή αξία της METLEN, ύψους €6,4 δισ.
• Πιθανά έσοδα €115–265 εκατ. για τη METLEN: Ενδεχόμενη δευτερογενής διάθεση μετοχών θα μπορούσε να αποφέρει στη METLEN περίπου €115–265 εκατ., ενώ η METLEN αναμένεται να διατηρήσει τον έλεγχο της ΜΕΤΚΑ μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.
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Αναλυτικότερα:
• Δυνητική αποτίμηση €1,46–2,06 δισ.: Σύμφωνα με τα σενάρια της BofA, η μετοχική αξία της ΜΕΤΚΑ μετά την άντληση κεφαλαίων (post-money) εκτιμάται περίπου στα €1,46–2,06 δισ., μέγεθος σημαντικό σε σχέση με τη χρηματιστηριακή αξία της METLEN, ύψους €6,4 δισ.
• Πιθανά έσοδα €115–265 εκατ. για τη METLEN: Ενδεχόμενη δευτερογενής διάθεση μετοχών θα μπορούσε να αποφέρει στη METLEN περίπου €115–265 εκατ., ενώ η METLEN αναμένεται να διατηρήσει τον έλεγχο της ΜΕΤΚΑ μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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