«Έλα κορίτσι μου»: Το ανατριχιαστικό βίντεο με 18χρονη να αναζητά 16χρονη ερωτική αντίζηλό της πριν τη σκοτώσει με κουζινομάχαιρο στη Βρετανία

Τις αρχές ενημέρωσε ο παππούς της Κέιλα Σμιθ - Η Κλόι Ντράνσφιλντ δέχθηκε τρεις μαχαιριές στην πλάτη και δύο στον λαιμό





Στο βίντεο για το















Όταν ο παππούς της κάλεσε την αστυνομία, 37 λεπτά μετά την δολοφονική επίθεση, οι αστυνομικοί βρήκαν τη Σμιθ και άλλα τρία άτομα να «γελούν και να αστειεύονται», ενώ εισέπνεαν και άλλο υποξείδιο του αζώτου.



Στο δικαστήριο κατατέθηκε ότι τα δύο κορίτσια είχαν συμφωνήσει να καβγαδίσουν για τα μάτια του 18χρονου Μπλέικ Ντάουλινγκ, με τον οποίο είχαν συνάψει σχέση και οι δύο.



Κλείσιμο Η Κέιλα Σμιθ που δικάζεται για τη δολοφονία της 16χρονης Κλόι Ντράνσφιλντ Η 16χρονη Κλόι Ντράνσφιλντ



«Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι επρόκειτο για έναν προσχεδιασμένο καβγά. Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι η Κέιλα Σμιθ ήταν εκείνη που κατάφερε όλα τα χτυπήματα με το μαχαίρι, συμπεριλαμβανομένου του θανατηφόρου. Ο Μπλέικ Ντάουλινγκ διατηρούσε σχέση με το θύμα, την Κλόι, αλλά είχε διατηρήσει σχέση και με την κατηγορούμενη, την Κέιλα Σμιθ. Ο Μπλέικ γνώριζε την εχθρότητα που υπήρχε μεταξύ των δύο κοριτσιών» είπε στη δίκη ο εισαγγελέας Μαρκ ΜακΚόουν KC.



Μόλις 18 λεπτά πριν από τη θανατηφόρα επίθεση, η Σμιθ έστειλε μήνυμα σε έναν φίλο της γράφοντας «θα τη μαχαιρώσω» ενώ φέρεται να καυχήθηκε ότι ήταν καλύτερη στο σεξ και να είπε στην Κλόι: «Θα σε σαπίσω στο ξύλο. Κοίτα τι θα σου κάνω».



Ανατριχίλα προκάλεσε σε δικαστήριο στη Βρετανία το βίντεο με τις κινήσεις της 18χρονης Κέιλα Σμιθ πριν να μαχαιρώσει την 16χρονη Κλόι Ντράνσφιλντ με την οποία είχαν ερωτική αντιζηλία.Στο βίντεο για το έγκλημα που σημειώθηκε στις 28 Μαρτίου φαίνεται η Σμιθ να τριγυρνά φωνάζοντας «έλα κορίτσι μου» ενώ κρατούσε ένα κουζινομάχαιρο με λάμα 20 εκατοστών αναζητώντας την Ντράνσφιλντ.Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο η 16χρονη δέχθηκε τρεις μαχαιριές στην πλάτη και δύο στον λαιμό και αφέθηκε να πεθάνει στον δρόμο. Το πόρισμα της νεκροψίας έδειξε ότι το θανατηφόρο τραύμα από το μαχαίρι ήταν βάθους 13 εκατοστών στην πλάτη της 16χρονης που είχε διαπεράσει τον πνεύμονά της.Όπως είχε γίνει γνωστό, πριν το έγκλημα η Σμιθ είχε εισπνεύσει υποξείδιο του αζώτου από ένα μπαλόνι. Μετά το έγκλημα είχε επιστρέψει στο σπίτι του παππού της στο Λιντς.Όταν ο παππούς της κάλεσε την αστυνομία, 37 λεπτά μετά την δολοφονική επίθεση, οι αστυνομικοί βρήκαν τη Σμιθ και άλλα τρία άτομα να «γελούν και να αστειεύονται», ενώ εισέπνεαν και άλλο υποξείδιο του αζώτου.Στο δικαστήριο κατατέθηκε ότι τα δύο κορίτσια είχαν συμφωνήσει να καβγαδίσουν για τα μάτια του 18χρονου Μπλέικ Ντάουλινγκ, με τον οποίο είχαν συνάψει σχέση και οι δύο.«Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι επρόκειτο για έναν προσχεδιασμένο καβγά. Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι η Κέιλα Σμιθ ήταν εκείνη που κατάφερε όλα τα χτυπήματα με το μαχαίρι, συμπεριλαμβανομένου του θανατηφόρου. Ο Μπλέικ Ντάουλινγκ διατηρούσε σχέση με το θύμα, την Κλόι, αλλά είχε διατηρήσει σχέση και με την κατηγορούμενη, την Κέιλα Σμιθ. Ο Μπλέικ γνώριζε την εχθρότητα που υπήρχε μεταξύ των δύο κοριτσιών» είπε στη δίκη ο εισαγγελέας Μαρκ ΜακΚόουν KC.Μόλις 18 λεπτά πριν από τη θανατηφόρα επίθεση, η Σμιθ έστειλε μήνυμα σε έναν φίλο της γράφοντας «θα τη μαχαιρώσω» ενώ φέρεται να καυχήθηκε ότι ήταν καλύτερη στο σεξ και να είπε στην Κλόι: «Θα σε σαπίσω στο ξύλο. Κοίτα τι θα σου κάνω».

Σε άλλη συνομιλία, την οποία άκουσε φίλη της Κλόι κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης μέσω FaceTime, η Σμιθ φέρεται να απείλησε: «Θα σε μαχαιρώσω στον λαιμό». Τότε η Κλόι φέρεται να της απάντησε: «Δοκίμασε να με μαχαιρώσεις στον λαιμό και θα σου το βγάλω κατευθείαν από το χέρι».



Η Σμιθ έχει παραδεχθεί ότι μαχαίρωσε την Κλόι και της προκάλεσε το θανατηφόρο τραύμα, ωστόσο αρνείται ότι διέπραξε δολοφονία.