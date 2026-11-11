Στράτος Τζώρτζογλου - Μαρία Γεωργιάδου: Δεν γίναμε εχθροί μετά το διαζύγιο αλλά δεν είμαστε και κολλητοί, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός
Στράτος Τζώρτζογλου - Μαρία Γεωργιάδου: Δεν γίναμε εχθροί μετά το διαζύγιο αλλά δεν είμαστε και κολλητοί, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός
Είμαστε δύο άνθρωποι που μοιραστήκαμε κάποια πράγματα, αγαπάμε το παιδί μας και σεβόμαστε τη ζωή και την ατομικότητα ο ένας του άλλου, πρόσθεσε η ηθοποιός
Μία εξομολόγηση για τη σχέση τους μετά το διαζύγιο έκαναν ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Μαρία Γεωργιάδου, σημειώνοντας πως δεν έγιναν ποτέ εχθροί, αλλά ούτε και κολλητοί. Το γεγονός πως υπάρχει αμοιβαιός σεβασμός ανάμεσά τους, ωστόσο, είναι αυτό που τους κρατά ενωμένους, πέρα από το παιδί τους.
Οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι υπήρξαν παντρεμένοι από το 1989 μέχρι το 2004, παραχώρησαν κοινή συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και τόνισαν πως, παρά τον χωρισμό τους, δεν μάλωσαν ποτέ και παραμένουν αγαπημένοι.
Ο Στράτος Τζώρτζογλου απαντώντας για το στοιχείο που τους κρατά συνδεδεμένους μετά το διαζύγιο, είπε: «Έχουμε κοινές ηθικές αξίες. Προτεραιότητά μας πάντα ήταν η αγάπη. Στον έρωτα δεν λειτουργεί το μυαλό αλλά η συναισθηματική νοημοσύνη. Με αυτήν αναπτύσσεται η αρετή της συμπόνιας, της αγάπης, και φεύγει η ιδιοτέλεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι έρωτες είναι καταστροφικοί. Πολλοί ερωτεύονται παράφορα αλλά δεν παντρεύονται κιόλας. Εμείς ξεκινήσαμε από φλογερό έρωτα και τα συνδυάσαμε και τα δύο».
«Ενώ χωρίσαμε, δεν μαλώσαμε ποτέ. Είμαστε δύο άνθρωποι που μοιραστήκαμε κάποια πράγματα, αγαπάμε το παιδί μας και σεβόμαστε τη ζωή και την ατομικότητα ο ένας του άλλου», δήλωσε με τη σειρά της η Μαρία Γεωργιάδου.
Η ηθοποιός, έπειτα, συμπλήρωσε: «Δεν γίναμε εχθροί αλλά δεν είμαστε και κολλητοί. Ο Στράτος δεν είναι ο άνθρωπος που θα πάρω τηλέφωνο να βγούμε έξω. Μπορεί να κάνουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και εκτίμηση. Έπειτα από έναν χωρισμό, οφείλεις να κατανοείς ότι ο άλλος έχει προχωρήσει τη ζωή του και να είσαι εντάξει με αυτό».
Ο Στράτος Τζώρτζογλου, τέλος, επισήμανε πως ποτέ δεν πρόδωσε τη Μαρία Γεωργιάδου και εξομολογήθηκε πως πόνεσε πολύ όταν χώρισαν: «Πιστεύω ότι κανένας δεν γίνεται κολλητός με την πρώην του. Όταν σταματά τα ερωτικό στοιχείο, ποτέ δεν γίνεσαι φίλος με τον άλλον. Με τη Μαρία μιλούσαμε, δεν τσακωθήκαμε, αλλά δεν βγαίναμε πια μαζί. Υπάρχει ακόμη αγάπη. Ποτέ δεν πρόδωσα τη Μαρία. Δεν έφυγα επειδή ερωτεύτηκα μια άλλη γυναίκα. Δεν θα το επέτρεπα στον εαυτό μου. Θυμάμαι μια φορά, σε μια δυνατή εξομολόγησή μου στην εκκλησία, έκλαιγα μπροστά στον σταυρό του Χριστού γιατί χώρισα τη Μαρία. Με πονούσε πάρα πολύ. Αλλά η ανάγκη μου να μην προδώσω σεξουαλικά τον άνθρωπο που λάτρευα και να κάνω διπλή ζωή, με οδήγησε στην απόφασή μου», είπε.
Οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι υπήρξαν παντρεμένοι από το 1989 μέχρι το 2004, παραχώρησαν κοινή συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και τόνισαν πως, παρά τον χωρισμό τους, δεν μάλωσαν ποτέ και παραμένουν αγαπημένοι.
Ο Στράτος Τζώρτζογλου απαντώντας για το στοιχείο που τους κρατά συνδεδεμένους μετά το διαζύγιο, είπε: «Έχουμε κοινές ηθικές αξίες. Προτεραιότητά μας πάντα ήταν η αγάπη. Στον έρωτα δεν λειτουργεί το μυαλό αλλά η συναισθηματική νοημοσύνη. Με αυτήν αναπτύσσεται η αρετή της συμπόνιας, της αγάπης, και φεύγει η ιδιοτέλεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι έρωτες είναι καταστροφικοί. Πολλοί ερωτεύονται παράφορα αλλά δεν παντρεύονται κιόλας. Εμείς ξεκινήσαμε από φλογερό έρωτα και τα συνδυάσαμε και τα δύο».
«Ενώ χωρίσαμε, δεν μαλώσαμε ποτέ. Είμαστε δύο άνθρωποι που μοιραστήκαμε κάποια πράγματα, αγαπάμε το παιδί μας και σεβόμαστε τη ζωή και την ατομικότητα ο ένας του άλλου», δήλωσε με τη σειρά της η Μαρία Γεωργιάδου.
Η ηθοποιός, έπειτα, συμπλήρωσε: «Δεν γίναμε εχθροί αλλά δεν είμαστε και κολλητοί. Ο Στράτος δεν είναι ο άνθρωπος που θα πάρω τηλέφωνο να βγούμε έξω. Μπορεί να κάνουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και εκτίμηση. Έπειτα από έναν χωρισμό, οφείλεις να κατανοείς ότι ο άλλος έχει προχωρήσει τη ζωή του και να είσαι εντάξει με αυτό».
Ο Στράτος Τζώρτζογλου, τέλος, επισήμανε πως ποτέ δεν πρόδωσε τη Μαρία Γεωργιάδου και εξομολογήθηκε πως πόνεσε πολύ όταν χώρισαν: «Πιστεύω ότι κανένας δεν γίνεται κολλητός με την πρώην του. Όταν σταματά τα ερωτικό στοιχείο, ποτέ δεν γίνεσαι φίλος με τον άλλον. Με τη Μαρία μιλούσαμε, δεν τσακωθήκαμε, αλλά δεν βγαίναμε πια μαζί. Υπάρχει ακόμη αγάπη. Ποτέ δεν πρόδωσα τη Μαρία. Δεν έφυγα επειδή ερωτεύτηκα μια άλλη γυναίκα. Δεν θα το επέτρεπα στον εαυτό μου. Θυμάμαι μια φορά, σε μια δυνατή εξομολόγησή μου στην εκκλησία, έκλαιγα μπροστά στον σταυρό του Χριστού γιατί χώρισα τη Μαρία. Με πονούσε πάρα πολύ. Αλλά η ανάγκη μου να μην προδώσω σεξουαλικά τον άνθρωπο που λάτρευα και να κάνω διπλή ζωή, με οδήγησε στην απόφασή μου», είπε.
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