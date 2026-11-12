Νέες απειλές για βόμβες σε σχολεία της Ιταλίας: Έλεγχοι και εκκενώσεις σε Μιλάνο, Παλέρμο, Τορίνο, Γένοβα

Από χακαρισμένο λογαριασμό στις Φιλιππίνες προήλθε το μήνυμα - Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το περιεχόμενο των μηνυμάτων φαίνεται να είναι παρόμοιο με εκείνο της Τετάρτης, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες