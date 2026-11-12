Νέες απειλές για βόμβες σε σχολεία της Ιταλίας: Έλεγχοι και εκκενώσεις σε Μιλάνο, Παλέρμο, Τορίνο, Γένοβα
Νέες απειλές για βόμβες σε σχολεία της Ιταλίας: Έλεγχοι και εκκενώσεις σε Μιλάνο, Παλέρμο, Τορίνο, Γένοβα
Από χακαρισμένο λογαριασμό στις Φιλιππίνες προήλθε το μήνυμα - Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το περιεχόμενο των μηνυμάτων φαίνεται να είναι παρόμοιο με εκείνο της Τετάρτης, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες
Νέο κύμα απειλητικών email για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε πάνω από 1.800 σχολεία της Ιταλίας καταγράφεται σήμερα, Πέμπτη (12/11), με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται εκκενώσεις σχολικών μονάδων σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Τα μηνύματα έχουν σταλεί σε σχολεία της Σικελίας, του Πιεμόντε, της Λιγουρίας, του Μολίζε, του Βένετο, του Μιλάνου και της Ούμπρια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φέρουν την υπογραφή του αυτοαποκαλούμενου «Μιχαήλ Αντρόποφ» (Mikhail Andropov).
Σε αρκετές περιπτώσεις τα απειλητικά μηνύματα εστάλησαν απευθείας στους διευθυντές των σχολείων. Σχεδόν παντού οι μαθητές έχουν ήδη επιστρέψει στις αίθουσες, μετά τους απαραίτητους ελέγχους. Αντίθετα, στην περιοχή Τιγκούλιο τα σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά εξαιτίας της πορτοκαλί προειδοποίησης για έντονες βροχοπτώσεις.
Σε ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα οι διευθύνσεις αποφάσισαν την εκκένωση των κτιρίων, ενώ οι αστυνομικές αρχές ελέγχουν ξεχωριστά κάθε καταγγελία.
Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, το περιεχόμενο των μηνυμάτων φαίνεται να είναι παρόμοιο με εκείνο της Τετάρτης, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.
Την εφαρμογή ενιαίου επιχειρησιακού πρωτοκόλλου για τη διαχείριση των απειλητικών μηνυμάτων, ανακοίνωσε η ιταλική κυβέρνηση, διευκρινίζοντας ότι η απλή παραλαβή ενός μαζικού email δεν αρκεί για να αποφασιστεί η εκκένωση ενός κτηρίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλάτσο Κίτζι, το ζήτημα θα εξεταστεί σε τεχνική συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την Ασφάλεια της Δημοκρατίας (CISR), η οποία θα γίνει σήμερα το απόγευμα.
«Κατά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την Ασφάλεια της Δημοκρατίας, θα καθοριστεί ένα κοινό επιχειρησιακό πρωτόκολλο για τη διαχείριση των αναφορών συναγερμού», αναφέρει η ανακοίνωση.
Όπως διευκρινίζεται, το πρωτόκολλο βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και προβλέπει, κατά γενικό κανόνα, ότι εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία πέρα από την απλή λήψη ενός μαζικού email που προειδοποιεί για κίνδυνο, δεν θα πραγματοποιούνται εκκενώσεις. Ωστόσο, ο αρμόδιος νομάρχης διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την εκκένωση κτηρίων εφόσον διαθέτει συγκεκριμένα και απτά στοιχεία που υποδεικνύουν πραγματικό κίνδυνο.
Τα μηνύματα έχουν σταλεί σε σχολεία της Σικελίας, του Πιεμόντε, της Λιγουρίας, του Μολίζε, του Βένετο, του Μιλάνου και της Ούμπρια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φέρουν την υπογραφή του αυτοαποκαλούμενου «Μιχαήλ Αντρόποφ» (Mikhail Andropov).
Σε αρκετές περιπτώσεις τα απειλητικά μηνύματα εστάλησαν απευθείας στους διευθυντές των σχολείων. Σχεδόν παντού οι μαθητές έχουν ήδη επιστρέψει στις αίθουσες, μετά τους απαραίτητους ελέγχους. Αντίθετα, στην περιοχή Τιγκούλιο τα σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά εξαιτίας της πορτοκαλί προειδοποίησης για έντονες βροχοπτώσεις.
Σε ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα οι διευθύνσεις αποφάσισαν την εκκένωση των κτιρίων, ενώ οι αστυνομικές αρχές ελέγχουν ξεχωριστά κάθε καταγγελία.
Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, το περιεχόμενο των μηνυμάτων φαίνεται να είναι παρόμοιο με εκείνο της Τετάρτης, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.
Από χακαρισμένο λογαριασμό στις Φιλιππίνες προήλθε το μήνυμαΤο νέο ηλεκτρονικό μήνυμα με την υπογραφή του «Μιχαήλ Αντρόποφ» και με απειλές για βόμβες σε σχολεία προήλθε από έναν τομέα που ανήκει σε έναν καθηγητή φυσικών επιστημών από τις Φιλιππίνες, ο οποίος εργάζεται στο Υπουργείο Παιδείας των Φιλιππίνων. Πρόκειται για έναν ακόμη χακαρισμένο λογαριασμό. Το μήνυμα που δημοσιεύθηκε χθες προήλθε από έναν τομέα που είχε κλαπεί από έναν φοιτητή πανεπιστημίου της Ταϊβάν. Προηγούμενα ηλεκτρονικά μηνύματα είχαν πλαστογραφημένη προέλευση από την Κολομβία.
Την εφαρμογή ενιαίου επιχειρησιακού πρωτοκόλλου για τη διαχείριση των απειλητικών μηνυμάτων, ανακοίνωσε η ιταλική κυβέρνηση, διευκρινίζοντας ότι η απλή παραλαβή ενός μαζικού email δεν αρκεί για να αποφασιστεί η εκκένωση ενός κτηρίου.
Ιταλική κυβέρνηση: Εκκενώσεις μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις πραγματικού κινδύνου
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλάτσο Κίτζι, το ζήτημα θα εξεταστεί σε τεχνική συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την Ασφάλεια της Δημοκρατίας (CISR), η οποία θα γίνει σήμερα το απόγευμα.
«Κατά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την Ασφάλεια της Δημοκρατίας, θα καθοριστεί ένα κοινό επιχειρησιακό πρωτόκολλο για τη διαχείριση των αναφορών συναγερμού», αναφέρει η ανακοίνωση.
Όπως διευκρινίζεται, το πρωτόκολλο βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και προβλέπει, κατά γενικό κανόνα, ότι εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία πέρα από την απλή λήψη ενός μαζικού email που προειδοποιεί για κίνδυνο, δεν θα πραγματοποιούνται εκκενώσεις. Ωστόσο, ο αρμόδιος νομάρχης διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την εκκένωση κτηρίων εφόσον διαθέτει συγκεκριμένα και απτά στοιχεία που υποδεικνύουν πραγματικό κίνδυνο.
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