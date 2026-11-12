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Ιστιοφόρο με τουρκική σημαία προσάραξε στο Λαύριο, σώος ο 36χρονος επιβαίνων
Ιστιοφόρο με τουρκική σημαία προσάραξε στο Λαύριο, σώος ο 36χρονος επιβαίνων
Για την αποκόλληση του σκάφους κινητοποιήθηκε το ιδιωτικό σκάφος «ΣΗ ΣΟΣ 1», με τη συνδρομή του οποίου το ιστιοφόρο αποκολλήθηκε
Σε αμμώδη ακτή στην παραλία Πουνταζέζα, στο Λαύριο, προσάραξε το βράδυ της Τετάρτης (11/11) ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Τουρκίας, στο οποίο επέβαινε ένας 36χρονος Τούρκος υπήκοος, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.
Η Λιμενική Αρχή Λαυρίου ενημερώθηκε για το περιστατικό και στελέχη του Λιμενικού Σώματος έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν το ιστιοφόρο προσαραγμένο στην ακτή.
Για την αποκόλληση του σκάφους κινητοποιήθηκε το ιδιωτικό σκάφος «ΣΗ ΣΟΣ 1», με τη συνδρομή του οποίου το ιστιοφόρο αποκολλήθηκε και μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου προσέδεσε με ασφάλεια.
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου, που διενεργεί την προανάκριση, απαγόρευσε τον απόπλου του ιστιοφόρου μέχρι να προσκομιστεί βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.
Από το περιστατικό δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.
Η Λιμενική Αρχή Λαυρίου ενημερώθηκε για το περιστατικό και στελέχη του Λιμενικού Σώματος έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν το ιστιοφόρο προσαραγμένο στην ακτή.
Για την αποκόλληση του σκάφους κινητοποιήθηκε το ιδιωτικό σκάφος «ΣΗ ΣΟΣ 1», με τη συνδρομή του οποίου το ιστιοφόρο αποκολλήθηκε και μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου προσέδεσε με ασφάλεια.
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου, που διενεργεί την προανάκριση, απαγόρευσε τον απόπλου του ιστιοφόρου μέχρι να προσκομιστεί βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.
Από το περιστατικό δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.
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