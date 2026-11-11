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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος που καταζητείται στην Ελβετία για μεταφορά 21 τόνων κοκαΐνης από τη λατινική Αμερική
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος που καταζητείται στην Ελβετία για μεταφορά 21 τόνων κοκαΐνης από τη λατινική Αμερική
Μετά τη σύλληψή του θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εξέταση του αιτήματος έκδοσής του στην Ελβετία
Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη καταζητούμενους από την Ελβετία για εμπλοκή στη μεταφορά τουλάχιστον 21 τόνων κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη, κατά την τελευταία επταετία.
Πρόκειται για Τούρκο υπήκοο, 51 ετών, εις βάρος του οποίου εκκρεμεί αίτημα έκδοσης των ελβετικών Αρχών για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Ο άνδρας που κατάφεραν να εντοπιστούν και να συλλάβουν οι ελληνικές Αρχές, κατηγορείται, σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, ότι από το 2019 συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε ως αντικείμενο τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην ευρωπαϊκή αγορά.
Συγκεκριμένα, ο 51χρονος φέρεται να είχε υποστηρικτό ρόλο σε μία ή περισσότερες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική.
Η βασική χώρα προέλευσης των φορτίων φαίνεται πως ήταν ο Ισημερινός, απ’ όπου φέρονται να ξεκινούσαν οι αποστολές κοκαΐνης με προορισμό την Ευρώπη.
Επιπλέον, ο 51χρονος που συνελήφθη κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω της λειτουργίας δικτύου εταιρειών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διαχείριση και απόκρυψη παράνομων χρηματικών ποσών.
Μετά τη σύλληψή του θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εξέταση του αιτήματος έκδοσής του στην Ελβετία.
Πρόκειται για Τούρκο υπήκοο, 51 ετών, εις βάρος του οποίου εκκρεμεί αίτημα έκδοσης των ελβετικών Αρχών για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Ο άνδρας που κατάφεραν να εντοπιστούν και να συλλάβουν οι ελληνικές Αρχές, κατηγορείται, σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, ότι από το 2019 συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε ως αντικείμενο τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην ευρωπαϊκή αγορά.
Συγκεκριμένα, ο 51χρονος φέρεται να είχε υποστηρικτό ρόλο σε μία ή περισσότερες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική.
Η βασική χώρα προέλευσης των φορτίων φαίνεται πως ήταν ο Ισημερινός, απ’ όπου φέρονται να ξεκινούσαν οι αποστολές κοκαΐνης με προορισμό την Ευρώπη.
Επιπλέον, ο 51χρονος που συνελήφθη κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω της λειτουργίας δικτύου εταιρειών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διαχείριση και απόκρυψη παράνομων χρηματικών ποσών.
Μετά τη σύλληψή του θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εξέταση του αιτήματος έκδοσής του στην Ελβετία.
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