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Η δήλωση του Μπαρτζώκα για τον Ντόρσεϊ: «Δεν θα αγωνιστεί στο ματς με τη Ντουμπάι»
Η δήλωση του Μπαρτζώκα για τον Ντόρσεϊ: «Δεν θα αγωνιστεί στο ματς με τη Ντουμπάι»
Ο Έλληνας προπονητής αναφέρθηκε στην υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ και στο ενδεχόμενο συμμετοχής του στο ερχόμενο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Ντουμπάι - Mιλουτίνοφ: «Προσπαθώ να επιστρέψω»
Την Πέμπτη (12/11, 21:15) ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στη SUNEL Arena τη Ντουμπάι στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague. Στην καθιερωμένη media day των «ερυθρόλευκων» ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στον αγώνα, αλλά και στην ενδεχόμενη επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά την τιμωρία του.
Αναλυτικά όσα είπε: «Ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος που κερδίζει ένα παιχνίδι εκτός έδρας, προφανώς μην έχοντας καλή εμφάνιση και αυτή τη στιγμή υπάρχει συζήτηση στα media για το τι δεν κάνουμε καλά. Το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ ανταγωνιστικό. Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι αυτό ήταν ένα wake up call. Ότι δεν παίξαμε καλά είναι δεδομένο. Δεν θεωρώ ότι ένα παιχνίδι που τελικά κερδίσαμε, πρέπει να μας προβληματίσει για κάτι.
Το πρόγραμμα που ακολουθούμε, όπως και όλες οι ομάδες, το ρεπό είναι υποχρεωτικό. Ακόμη κι όταν έχεις τρεις ημέρες, οι προπονήσεις είναι δύο. Όλα οδηγούν στο να έχουμε πολλά παιχνίδια, που είναι ενδιαφέροντα και ελκυστικά για τους χορηγούς και το κοινό. Πιστεύουμε ότι μέρα με τη μέρα το υπάρχον ρόστερ θα γίνεται καλύτερο.
Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για το αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι απαιτητικό. Ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι αύριο με την ομάδα. Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε για το παιχνίδι το αυριανό, με το ρόστερ που έχουμε και μετά θα έχουμε όλο το χρόνο να αναλύσουμε τα άλλα θέματα.
Η αγορά είναι περιορισμένη. Οι καλοί παίκτες δεν φεύγουν από τις ομάδες τους. Υπάρχει ένας συνδυασμός πραγμάτων που σκεφτόμαστε. Αν πάρεις παίκτη από την Αμερική θέλει αρκετό χρόνο προσαρμογής, αν τον πάρεις από την Ευρώπη είναι δύσκολο να τον βγάλεις από την ομάδα του. Αυτό που διαπιστώνω σαν συμπέρασμα είναι ότι είναι τόσο ψηλό το επίπεδο του Ολυμπιακού και δεν είναι εύκολο για έναν παίκτη να μπει και να έχει αμέσως επίδραση. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσοι υπάρχουν».
Μιλουτίνοφ: «Ακόμα δεν είμαι στο επίπεδο που θέλω»
Ο Σέρβος σέντερ αναφέρθηκε στην ερχόμενη αναμέτρηση των Πειραιωτών, αλλά και στην επιστροφή του στη δράση μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.
Για τον τραυματισμό του είπε: «Προσπαθώ να επιστρέψω μετά τον τραυματισμό μου. Ακόμα δεν είμαι στο επίπεδο που θέλω, αλλά προσπαθώ να βοηθώ την ομάδα με όποιον τρόπο μπορώ» είπε αρχικά ο Μιλουτίνοφ, ενώ όσον αφορά το δικό του μέλλον, είπε: «Δεν γνωρίζω τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή είμαι εδώ, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια».
Για την επίδραση του Καμπενγκέλε στο παιχνίδι της Ντουμπάι σχολίασε: «Είναι απίστευτος παίκτης και ένας από τους καλύτερους ψηλούς στην Ευρώπη. Η Ντουμπάι όμως έχει πολλούς παίκτες αξιόλογους παίκτες και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί».
Για τα χαμηλά ποσοστά της ομάδας του και αν επηρεάζονται από τη μικρή προσέλευση κόσμου στη SUNEL Arena υποστήριξε: «Δεν πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό. Μπορεί να μην είμαστε τόσο καλοί επιθετικά όπως στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά έχουμε βελτιωθεί αμυντικά και με τη δουλειά που ρίχνουμε καθημερινά τα αποτελέσματα θα έρθουν.»
Αναλυτικά όσα είπε: «Ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος που κερδίζει ένα παιχνίδι εκτός έδρας, προφανώς μην έχοντας καλή εμφάνιση και αυτή τη στιγμή υπάρχει συζήτηση στα media για το τι δεν κάνουμε καλά. Το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ ανταγωνιστικό. Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι αυτό ήταν ένα wake up call. Ότι δεν παίξαμε καλά είναι δεδομένο. Δεν θεωρώ ότι ένα παιχνίδι που τελικά κερδίσαμε, πρέπει να μας προβληματίσει για κάτι.
Το πρόγραμμα που ακολουθούμε, όπως και όλες οι ομάδες, το ρεπό είναι υποχρεωτικό. Ακόμη κι όταν έχεις τρεις ημέρες, οι προπονήσεις είναι δύο. Όλα οδηγούν στο να έχουμε πολλά παιχνίδια, που είναι ενδιαφέροντα και ελκυστικά για τους χορηγούς και το κοινό. Πιστεύουμε ότι μέρα με τη μέρα το υπάρχον ρόστερ θα γίνεται καλύτερο.
Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για το αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι απαιτητικό. Ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι αύριο με την ομάδα. Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε για το παιχνίδι το αυριανό, με το ρόστερ που έχουμε και μετά θα έχουμε όλο το χρόνο να αναλύσουμε τα άλλα θέματα.
Η αγορά είναι περιορισμένη. Οι καλοί παίκτες δεν φεύγουν από τις ομάδες τους. Υπάρχει ένας συνδυασμός πραγμάτων που σκεφτόμαστε. Αν πάρεις παίκτη από την Αμερική θέλει αρκετό χρόνο προσαρμογής, αν τον πάρεις από την Ευρώπη είναι δύσκολο να τον βγάλεις από την ομάδα του. Αυτό που διαπιστώνω σαν συμπέρασμα είναι ότι είναι τόσο ψηλό το επίπεδο του Ολυμπιακού και δεν είναι εύκολο για έναν παίκτη να μπει και να έχει αμέσως επίδραση. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσοι υπάρχουν».
Μιλουτίνοφ: «Ακόμα δεν είμαι στο επίπεδο που θέλω»
Ο Σέρβος σέντερ αναφέρθηκε στην ερχόμενη αναμέτρηση των Πειραιωτών, αλλά και στην επιστροφή του στη δράση μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.
Για τον τραυματισμό του είπε: «Προσπαθώ να επιστρέψω μετά τον τραυματισμό μου. Ακόμα δεν είμαι στο επίπεδο που θέλω, αλλά προσπαθώ να βοηθώ την ομάδα με όποιον τρόπο μπορώ» είπε αρχικά ο Μιλουτίνοφ, ενώ όσον αφορά το δικό του μέλλον, είπε: «Δεν γνωρίζω τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή είμαι εδώ, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια».
Για την επίδραση του Καμπενγκέλε στο παιχνίδι της Ντουμπάι σχολίασε: «Είναι απίστευτος παίκτης και ένας από τους καλύτερους ψηλούς στην Ευρώπη. Η Ντουμπάι όμως έχει πολλούς παίκτες αξιόλογους παίκτες και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί».
Για τα χαμηλά ποσοστά της ομάδας του και αν επηρεάζονται από τη μικρή προσέλευση κόσμου στη SUNEL Arena υποστήριξε: «Δεν πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό. Μπορεί να μην είμαστε τόσο καλοί επιθετικά όπως στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά έχουμε βελτιωθεί αμυντικά και με τη δουλειά που ρίχνουμε καθημερινά τα αποτελέσματα θα έρθουν.»
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