Γεωργιάδης για την επίθεση από χάκερ στο email του: Να είμαι ειλικρινής θα ήθελα μια Porsche, αλλά δεν έχω λεφτά
Γεωργιάδης για την επίθεση από χάκερ στο email του: Να είμαι ειλικρινής θα ήθελα μια Porsche, αλλά δεν έχω λεφτά
«Με παίρνουν από όλη την Ελλάδα και λένε κράτα μου και εμένα μία», είπε ο υπουργός Υγείας σε σημερινή συνέντευξή του
Στην υπόθεση του χακαρίσματος του προσωπικού του email, μέσω του οποίου άγνωστοι προχώρησαν σε υποτιθέμενες παραγγελίες πολυτελών αυτοκινήτων και όπλων αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε σημερινή συνέντευξή του.
Ο υπουργός Υγείας μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με την Ζήνα» του Star επανέλαβε ότι έχει ήδη υποβάλει καταγγελία για το περιστατικό, το οποίο ερευνά πλέον η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ περιέγραψε με χιούμορ τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δημοσιοποίηση της υπόθεσης.
«Έχω κάνει καταγγελία. Έχει γίνει χαμός. Με παίρνουν από όλη την Ελλάδα και μου λένε κράτα μου και εμένα μια Porsche. Να είμαι ειλικρινής, και εγώ θα ήθελα να πάρω μία, αλλά δεν έχω λεφτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε πώς αντιλήφθηκε ότι κάτι ασυνήθιστο είχε συμβεί με τον προσωπικό του λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γιατί αποφάσισε να δημοσιοποιήσει αμέσως το περιστατικό.
«Όπως κάθε πρωί όταν ξυπνάω ανοίγω το κινητό μου και σκρολάρω. Ξυπνάω στις 6. Στις 6:15 κάνω διάδρομο κάθε πρωί. Όπως ανοίγω το κινητό, ένα από τα πράγματα που βλέπω είναι και τα mail μου», είπε αρχικά.
Και συνέχισε: «Ανοίγω τα mail και βλέπω ένα mail: Συγχαρητήρια για την επιτυχή παραγγελία σας, επεξεργάζεται το τμήμα πωλήσεων για να πάρετε τη Mercedes. Παρακάτω "συγχαρητήρια, πήρατε την Porsche", πιο κάτω "συγχαρητήρια, πήρατε τα όπλα". Ήταν χιλιάδες. Ήταν πάρα πολλά στο προσωπικό μου mail».
Αναφερόμενος στην απόφασή του να δημοσιοποιήσει το περιστατικό σημείωσε:
«Το πρώτο που σκέφτηκα είναι μη βγάλει κανένας τα mail στην τηλεόραση ότι "ο Γεωργιάδης παραγγέλνει Porsche", γιατί μετά δεν με ξεπλένει ούτε ο Ιορδάνης ποταμός. Οπότε έκανα αμέσως την ανάρτηση και έκανα καταγγελία. Το ψάχνει τώρα η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».
Ο υπουργός Υγείας μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με την Ζήνα» του Star επανέλαβε ότι έχει ήδη υποβάλει καταγγελία για το περιστατικό, το οποίο ερευνά πλέον η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ περιέγραψε με χιούμορ τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δημοσιοποίηση της υπόθεσης.
«Έχω κάνει καταγγελία. Έχει γίνει χαμός. Με παίρνουν από όλη την Ελλάδα και μου λένε κράτα μου και εμένα μια Porsche. Να είμαι ειλικρινής, και εγώ θα ήθελα να πάρω μία, αλλά δεν έχω λεφτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε πώς αντιλήφθηκε ότι κάτι ασυνήθιστο είχε συμβεί με τον προσωπικό του λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γιατί αποφάσισε να δημοσιοποιήσει αμέσως το περιστατικό.
«Όπως κάθε πρωί όταν ξυπνάω ανοίγω το κινητό μου και σκρολάρω. Ξυπνάω στις 6. Στις 6:15 κάνω διάδρομο κάθε πρωί. Όπως ανοίγω το κινητό, ένα από τα πράγματα που βλέπω είναι και τα mail μου», είπε αρχικά.
Και συνέχισε: «Ανοίγω τα mail και βλέπω ένα mail: Συγχαρητήρια για την επιτυχή παραγγελία σας, επεξεργάζεται το τμήμα πωλήσεων για να πάρετε τη Mercedes. Παρακάτω "συγχαρητήρια, πήρατε την Porsche", πιο κάτω "συγχαρητήρια, πήρατε τα όπλα". Ήταν χιλιάδες. Ήταν πάρα πολλά στο προσωπικό μου mail».
Αναφερόμενος στην απόφασή του να δημοσιοποιήσει το περιστατικό σημείωσε:
«Το πρώτο που σκέφτηκα είναι μη βγάλει κανένας τα mail στην τηλεόραση ότι "ο Γεωργιάδης παραγγέλνει Porsche", γιατί μετά δεν με ξεπλένει ούτε ο Ιορδάνης ποταμός. Οπότε έκανα αμέσως την ανάρτηση και έκανα καταγγελία. Το ψάχνει τώρα η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».
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