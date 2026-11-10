Σούπερ μεταγραφή για το τμήμα στίβου του Ηρακλή: Στον «Γηραιό» η Μαρινάκου

Η Αναστασία Μαρινάκου μετά τη νέα της νίκη στα 10χλμ του Μαραθωνίου ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή





Ο «Γηραιός» ανακοίνωσε την απόκτηση της





Η ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλή



«Ο Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ένταξη της Αναστασίας Μαρινάκου στην οικογένεια του συλλόγου μας!







Η Αναστασία αποτελεί μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε αγώνες από τα 800 έως Ημιμαραθώνιο.



Στο πλούσιο παλμαρέ της ξεχωρίζουν:







14 χρυσά μετάλλια σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κλειστού Στίβου.



Πανελλήνια ρεκόρ στις κατηγορίες Κ20 και Κ23 στον ανοιχτό στίβο, καθώς και στην Κ20 στον κλειστό στίβο.



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Έξι συνεχόμενες νίκες στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.



Ιδιαίτερη στιγμή στην καριέρα της αποτελεί και η επίδοσή της στον Ημιμαραθώνιο της Βαρκελώνης το 2026, όπου με χρόνο 1:11:37 σημείωσε την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών από Ελληνίδα αθλήτρια στην απόσταση.



Πίσω από τις επιτυχίες της βρίσκονται χρόνια σκληρής δουλειάς, επιμονής, θυσιών και αφοσίωσης στον αθλητισμό.



Σε μια σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο ερασιτέχνης Ηρακλής προκειμένου να ενισχύσει το τμήμα στίβου του.Ο «Γηραιός» ανακοίνωσε την απόκτηση της Αναστασίας Μαρινάκου , της Ελληνίδας πρωταθλήτριας που την Κυριακή θριάμβευσε στα 10χλμ του Μαραθωνίου της Αθήνας.«Ο Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ένταξη της Αναστασίας Μαρινάκου στην οικογένεια του συλλόγου μας!Μια σπουδαία αθλήτρια, με πλούσια αγωνιστική διαδρομή, σημαντικές διακρίσεις και μια πορεία που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό στίβο.Η Αναστασία αποτελεί μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε αγώνες από τα 800 έως Ημιμαραθώνιο.Στο πλούσιο παλμαρέ της ξεχωρίζουν:14 χρυσά μετάλλια σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ανοιχτού Στίβου.14 χρυσά μετάλλια σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κλειστού Στίβου.Πανελλήνια ρεκόρ στις κατηγορίες Κ20 και Κ23 στον ανοιχτό στίβο, καθώς και στην Κ20 στον κλειστό στίβο.Τρεις συνεχόμενες νίκες στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας.Έξι συνεχόμενες νίκες στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.Ιδιαίτερη στιγμή στην καριέρα της αποτελεί και η επίδοσή της στον Ημιμαραθώνιο της Βαρκελώνης το 2026, όπου με χρόνο 1:11:37 σημείωσε την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών από Ελληνίδα αθλήτρια στην απόσταση.Πίσω από τις επιτυχίες της βρίσκονται χρόνια σκληρής δουλειάς, επιμονής, θυσιών και αφοσίωσης στον αθλητισμό.

Η Αναστασία συνεχίζει την αγωνιστική της πορεία υπό τις οδηγίες του προπονητή της, Σταύρου Καρρέ, με τον οποίο συνεχίζει την κοινή τους προσπάθεια για νέες διακρίσεις και ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις.



Αναστασία, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Ηρακλή και σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.



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