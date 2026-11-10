Δεύτερη σερί άνοδος στο Χρηματιστήριο: Πάτησαν «γκάζι» στις δημοπρασίες οι αγοραστές

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την τριμηνιαία αναθεώρηση του FTSE All World. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 21 Δεκεμβρίου, με τις αντίστοιχες ροές να πραγματοποιούνται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου.Σήμερα πραγματοποιείται επίσης το Mid Cap Conference της Euronext Athens, με τη συμμετοχή 22 εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες θα παρουσιάσουν στην επενδυτική κοινότητα τις οικονομικές επιδόσεις, τις επιχειρηματικές προοπτικές και τα επενδυτικά τους σχέδια. Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι Alter Ego Media, Alumil, ΑΒΑΞ, BriQ Properties, Capital Maritime Finance, Εκτέρ, Ideal Holdings, Interlife, Κρι Κρι, Lavipharm, Noval Property, ONYX, Orilina Properties, Performance Technologies, Premia Properties, Profile Software, Qualco, Real Consulting, Πλαστικά Θράκης, Safe Bulkers, Trade Estates και Trastor. Το συνέδριο πραγματοποιείται στην Αθήνα και αποτελεί ευκαιρία για απευθείας επαφές των διοικήσεων με θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές, με στόχο την ενίσχυση της επενδυτικής προβολής των εταιρειών και τη διεύρυνση του ενδιαφέροντος για τις μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.