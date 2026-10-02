«MISSONIFIED» Φθινόπωρο Χειμώνας 2026, Η Missoni ως attitude

Η καθημερινή εκδοχή της Missoni, όπως την οραματίζεται ο Alberto Caliri, αποκτά νέες αποχρώσεις σε κάθε σεζόν, διευρύνοντας τις εκφραστικές της δυνατότητες μέσα από μια πρόταση που προορίζεται για την πραγματική ζωή.Στη συλλογή, η Missoni Woman στρέφεται προς την ανδρική γκαρνταρόμπα, επιλέγοντας κομμάτια και φορώντας τα αυτούσια, χωρίς να χάνει τη δική της ρευστή και λαμπερή ταυτότητα.Από τη μία, βρίσκονται τα roomy martingale παλτό, τα statement μπουφάν, τα shearling jackets, τα blazers με αυστηρούς, μυτερούς γιακάδες — στιβαρά και bourgeois κομμάτια σε επαναπροσδιορισμένους όγκους — και από την άλλη, τα midi-length φορέματα, χαλαρά στο επάνω μέρος και στη συνέχεια εφαρμοστά, που αγκαλιάζουν και ορίζουν τη σιλουέτα, μαζί με διάχυτες metallic λάμψεις.Ο οίκος Missoni επαναπροσδιορίζει το παιχνίδι μοτίβων και χρωμάτων μέσα από την “μονοχρωματική πολυχρωμία" όπου οι υφές, οι λεπτομέρειες και οι τρισδιάστατες γεωμετρίες προσθέτουν ένταση και βάθος. Καφέ, ταμπά, ώχρα, κονιάκ και μπλε ελεκτρίκ ορίζουν την παλέτα, ενώ μοτίβα checks και fiammato συναντούν την καθαρότητα των κάθετων ρίγων.Η καμπάνια γεννιέται από τη συνάντηση ανάμεσα σε μια γυναίκα και τη μητρόπολη, σε μια συνεχή ανταλλαγή ανάμεσα στον χώρο. Η αρχιτεκτονική, το μάρμαρο και ο τα μοναδικά πετρώματα γίνονται μέρος της σκηνής, ενώ η γυναίκα κινείται μέσα στην πόλη μέχρι σχεδόν να γίνει ένα με αυτή. Μέσα από αυτή την οπτική παίρνει μορφή η καμπάνια της Missoni για το Fall Winter 2026.Μέσα από τον φακό, οι εικόνες δημιουργούν μια ισορροπία ανάμεσα στη φιγούρα και το αστικό τοπίο.Κεντρική διάθεση SPORT AND FASHION FREEDOM LTDMissoni boutique Βουκουρεστίου 21, attica Golden Hall, City Linkmore info : info@thisisplay.gr