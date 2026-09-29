Ξεκίνα τα επόμενα ψώνια από το ψυγείο σου: Ένα ηχηρό μήνυμα της Lidl Ελλάς για την ενίσχυση της μείωσης σπατάλης τροφίμων

Έναν χρόνο μετά την εκστρατεία «Η δύναμή μας», η εταιρεία επανέρχεται την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σπατάλης Τροφίμων με ένα απλό αλλά πολύ σημαντικό μήνυμα προς τους πελάτες της που εξοικονομεί χρήματα και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της σπατάλης τροφίμων