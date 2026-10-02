Η Vitex και η Investing For Purpose επενδύουν στην PCN Materials
Η Vitex και η Investing For Purpose επενδύουν στην PCN Materials
Η επένδυση των Vitex και Investing For Purpose υποστηρίζει την επόμενη φάση ανάπτυξης της ελληνικής εταιρείας ανάπτυξης και παραγωγής advanced materials (υλικά προηγμένης τεχνολογίας), ενισχύοντας την περαιτέρω εξέλιξη, βιομηχανική κλιμάκωση και διεθνή αξιοποίηση της καινοτόμου τεχνολογίας φωτοκατάλυσης που ενεργοποιείται από το ορατό φως, με εφαρμογές σε δομικά υλικά και λύσεις για την αντιρρύπανση των επιφανειών και την βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα (ΙΑQ)
Η Vitex, η μεγαλύτερη βιομηχανία χρωμάτων στην Ελλάδα, και η Investing For Purpose (IFP), impact investing venture capital fund με έδρα την Αθήνα και τη στήριξη του European Investment Fund (EIF), επενδύουν στην PCN Materials, ενισχύοντας τη μετοχική και χρηματοδοτική βάση της εταιρείας και υποστηρίζοντας την επόμενη φάση της τεχνολογικής και εμπορικής της ανάπτυξης.
Η PCN Materials είναι ελληνική εταιρεία που έχει αναπτύξει τεχνολογία φωτοκατάλυσης ενεργοποιούμενης από το ορατό φως — μία τεχνολογία που ανήκει σε μια ιδιαίτερα περιορισμένη κατηγορία παγκοσμίως. Η τεχνογνωσία της εταιρείας επιτρέπει τη μετατροπή δομικών επιφανειών σε ενεργά συστήματα φωτοκαταλυτικού καθαρισμού, με εφαρμογές στην αποικοδόμηση αέριων ρύπων και πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.).
Η προσέγγιση της PCN Materials δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη επιμέρους προϊόντων. Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα εύρος προηγμένων λύσεων που μπορούν να ενσωματωθούν σε διαφορετικά υλικά και δομικές εφαρμογές, προσδίδοντας στις επιφάνειες ενεργές λειτουργίες πέρα από τον παραδοσιακό τους ρόλο ως παθητικά δομικά στοιχεία.
Η τεχνολογία της PCN Materials έχει ήδη εφαρμοστεί σε σημαντικά έργα, δημιουργώντας ένα πρώτο επίπεδο τεχνολογικής και εμπορικής επικύρωσης και ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξή της σε διεθνείς αγορές και βιομηχανικές εφαρμογές.
Η νέα επένδυση των Vitex και IFP υποστηρίζει την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας, με έμφαση στην εμπορική ανάπτυξη των προϊόντων, την κλιμάκωση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και την ενίσχυση της διεθνούς εμπορικής παρουσίας της PCN Materials.
Η συμμετοχή της Vitex, που έρχεται ως φυσική συνέχιση της επιτυχημένης τοποθέτησης του Vitex FOS σε σημαντικά έργα που υιοθετούν τεχνολογίες αιχμής, προσθέτει στο επενδυτικό σχήμα σημαντική βιομηχανική τεχνογνωσία στον χώρο των χρωμάτων, των επιχρισμάτων και των δομικών υλικών. Παράλληλα, δημιουργεί δυνατότητες για την περαιτέρω αξιολόγηση και αξιοποίηση της τεχνολογίας της PCN Materials σε εφαρμογές όπου η λειτουργικότητα των επιφανειών αποτελεί κρίσιμο τεχνικό χαρακτηριστικό.
Για την IFP, η επένδυση στην PCN Materials εντάσσεται στη στρατηγική του fund για τη χρηματοδότηση και στήριξη εταιρειών με καινοτόμες λύσεις με περιβαλλοντικά οφέλη, μετρήσιμο θετικό αντίκτυπο και δυνατότητες διεθνούς ανάπτυξης.
Η PCN Materials είναι ελληνική εταιρεία που έχει αναπτύξει τεχνολογία φωτοκατάλυσης ενεργοποιούμενης από το ορατό φως — μία τεχνολογία που ανήκει σε μια ιδιαίτερα περιορισμένη κατηγορία παγκοσμίως. Η τεχνογνωσία της εταιρείας επιτρέπει τη μετατροπή δομικών επιφανειών σε ενεργά συστήματα φωτοκαταλυτικού καθαρισμού, με εφαρμογές στην αποικοδόμηση αέριων ρύπων και πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.).
Η προσέγγιση της PCN Materials δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη επιμέρους προϊόντων. Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα εύρος προηγμένων λύσεων που μπορούν να ενσωματωθούν σε διαφορετικά υλικά και δομικές εφαρμογές, προσδίδοντας στις επιφάνειες ενεργές λειτουργίες πέρα από τον παραδοσιακό τους ρόλο ως παθητικά δομικά στοιχεία.
Η τεχνολογία της PCN Materials έχει ήδη εφαρμοστεί σε σημαντικά έργα, δημιουργώντας ένα πρώτο επίπεδο τεχνολογικής και εμπορικής επικύρωσης και ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξή της σε διεθνείς αγορές και βιομηχανικές εφαρμογές.
Η νέα επένδυση των Vitex και IFP υποστηρίζει την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας, με έμφαση στην εμπορική ανάπτυξη των προϊόντων, την κλιμάκωση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και την ενίσχυση της διεθνούς εμπορικής παρουσίας της PCN Materials.
Η συμμετοχή της Vitex, που έρχεται ως φυσική συνέχιση της επιτυχημένης τοποθέτησης του Vitex FOS σε σημαντικά έργα που υιοθετούν τεχνολογίες αιχμής, προσθέτει στο επενδυτικό σχήμα σημαντική βιομηχανική τεχνογνωσία στον χώρο των χρωμάτων, των επιχρισμάτων και των δομικών υλικών. Παράλληλα, δημιουργεί δυνατότητες για την περαιτέρω αξιολόγηση και αξιοποίηση της τεχνολογίας της PCN Materials σε εφαρμογές όπου η λειτουργικότητα των επιφανειών αποτελεί κρίσιμο τεχνικό χαρακτηριστικό.
Για την IFP, η επένδυση στην PCN Materials εντάσσεται στη στρατηγική του fund για τη χρηματοδότηση και στήριξη εταιρειών με καινοτόμες λύσεις με περιβαλλοντικά οφέλη, μετρήσιμο θετικό αντίκτυπο και δυνατότητες διεθνούς ανάπτυξης.
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