Η Vitex και η Investing For Purpose επενδύουν στην PCN Materials

η μεγαλύτερη βιομηχανία χρωμάτων στην Ελλάδα, και ηimpact investing venture capital fund με έδρα την Αθήνα και τη στήριξη τουεπενδύουν στην, ενισχύοντας τη μετοχική και χρηματοδοτική βάση της εταιρείας και υποστηρίζοντας την επόμενη φάση της τεχνολογικής και εμπορικής της ανάπτυξης.είναι ελληνική εταιρεία που έχει αναπτύξει τεχνολογία φωτοκατάλυσης ενεργοποιούμενης από το ορατό φως — μία τεχνολογία που ανήκει σε μια ιδιαίτερα περιορισμένη κατηγορία παγκοσμίως. Η τεχνογνωσία της εταιρείας επιτρέπει τη μετατροπή δομικών επιφανειών σεκαθαρισμού, με εφαρμογές στην αποικοδόμηση αέριων ρύπων και πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.).Η προσέγγιση της PCN Materials δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη επιμέρους προϊόντων. Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα εύρος προηγμένων λύσεων που μπορούν να ενσωματωθούν σε διαφορετικά υλικά και δομικές εφαρμογές, προσδίδοντας στις επιφάνειες ενεργές λειτουργίες πέρα από τον παραδοσιακό τους ρόλο ως παθητικά δομικά στοιχεία.Η τεχνολογία της PCN Materials έχει ήδη εφαρμοστεί σε σημαντικά έργα, δημιουργώντας ένα πρώτο επίπεδο τεχνολογικής και εμπορικής επικύρωσης και ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξή της σε διεθνείς αγορές και βιομηχανικές εφαρμογές.Η νέα επένδυση τωνκαιυποστηρίζει την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας, με έμφαση στην εμπορική ανάπτυξη των προϊόντων, την κλιμάκωση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και την ενίσχυση της διεθνούς εμπορικής παρουσίας της PCN Materials.Η συμμετοχή τηςπου έρχεται ως φυσική συνέχιση της επιτυχημένης τοποθέτησης του Vitex FOS σε σημαντικά έργα που υιοθετούν τεχνολογίες αιχμής, προσθέτει στο επενδυτικό σχήμα σημαντική βιομηχανική τεχνογνωσία στον χώρο των χρωμάτων, των επιχρισμάτων και των δομικών υλικών. Παράλληλα, δημιουργεί δυνατότητες για την περαιτέρω αξιολόγηση και αξιοποίηση της τεχνολογίας της PCN Materials σε εφαρμογές όπου η λειτουργικότητα των επιφανειών αποτελεί κρίσιμο τεχνικό χαρακτηριστικό.Για την IFP, η επένδυση στην PCN Materials εντάσσεται στη στρατηγική του fund για τη χρηματοδότηση και στήριξη εταιρειών με καινοτόμες λύσεις με περιβαλλοντικά οφέλη, μετρήσιμο θετικό αντίκτυπο και δυνατότητες διεθνούς ανάπτυξης.