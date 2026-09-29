Η Super Technologies, με την υποστήριξη της Blackstone, γίνεται στρατηγικός εταίρος του Atlantic Council και ιδρυτικός εταίρος του Power of Sports Center

Κλείσιμο

Η Super γίνεται ιδρυτικός εταίρος του νέου Power of Sports Center του Atlantic Council, αναλαμβάνοντας στρατηγικό ρόλο στη διαμόρφωση παγκόσμιων πρωτοβουλιών που εστιάζουν στον αυξανόμενο ρόλο του αθλητισμού στη διπλωματία, τη διεθνή συνεργασία, την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία.Η συνεργασία φέρνει τη διεθνή κλίμακα και το επενδυτικό αποτύπωμα της Super σε έναν παγκόσμιο στρατηγικό διάλογο, αξιοποιώντας την παρουσία της σε 2 ηπείρους και την υποστήριξή της από κορυφαίους παγκόσμιους επενδυτές, σε συνέχεια της αναχρηματοδότησης ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025 με τη συμμετοχή των Blackstone και HPS Investment Partners.Η Super Technologies, η παγκόσμια gametech εταιρεία που υποστηρίζεται από κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Blackstone, ανακοίνωσε μια στρατηγική συνεργασία με το Atlantic Council, εντασσόμενη στη διεθνή κοινότητα ηγετών των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων και της πολιτικής. Η Super θα γίνει επίσης ιδρυτικός εταίρος του νέου Power of Sports Center του Atlantic Council, μιας πρωτοποριακής πλατφόρμας συναντήσεων και περιεχομένου που διερευνά τον ρόλο του αθλητισμού στη διπλωματία, τη διεθνή συνεργασία, την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη.Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα νέο βήμα στην εξέλιξη της Super σε μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας και ψυχαγωγίας με διευρυνόμενο διεθνές αποτύπωμα. Τοποθετεί τη Super σε ένα παγκόσμιο φόρουμ που ασχολείται με ορισμένες από τις κύριες δυνάμεις που διαμορφώνουν τις διεθνείς σχέσεις και δίνει στην εταιρεία την ευκαιρία να συνεισφέρει την εμπειρία της στη διασταύρωση του αθλητισμού, της τεχνολογίας, των επενδύσεων και του διεθνούς επιχειρείν.Για τη Super, η συνεργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια περίοδο αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, όπου ο αθλητισμός διαδραματίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο ως πλατφόρμα διεθνούς δραστηριοποίησης.Ως ιδρυτικός εταίρος του Power of Sports Center, η Super θα συμμετάσχει στη διαμόρφωση της ατζέντας του κατά τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει ηγέτες από τον αθλητισμό, την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις για να εξετάσουν πώς ο αθλητισμός μπορεί να συνδέσει κοινότητες και έθνη, να ενισχύσει τον διάλογο και να δημιουργήσει ευκαιρίες για καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη.Η Super διαθέτει ένα ισχυρό ιστορικό επενδύσεων στον αθλητισμό στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τη Βραζιλία, παράλληλα με το έργο του Ιδρύματος Super (Super Foundation) στο σκάκι, τον συμπεριληπτικό αθλητισμό και την ανάπτυξη νέων αθλητών. Αυτή η εμπειρία έχει δείξει πώς ο αθλητισμός ξεπερνά τα σύνορα, συνδέοντας επιχειρήσεις, κοινότητες και θεσμούς.«Ο αθλητισμός είναι μία από τις λίγες πραγματικά παγκόσμιες γλώσσες στον κόσμο. Η συνεργασία μας με το Atlantic Council δίνει στη Super την ευκαιρία να συμβάλει σε μία ευρύτερη διεθνή συζήτηση για το πώς ο αθλητισμός μπορεί να υποστηρίξει τον διάλογο, τη συνεργασία και την ανάπτυξη.Ως ιδρυτικός εταίρος του Power of Sports Center, στόχος μας είναι να φέρουμε την εμπειρία μας στον αθλητισμό, την τεχνολογία, τις επενδύσεις και τις διεθνείς αγορές σε πρωτοβουλίες που μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικό και διαρκές αντίκτυπο. Είμαστε υπερήφανοι που εντασσόμαστε στην παγκόσμια κοινότητα του Atlantic Council και συμβάλλουμε σε μια πλατφόρμα που αναγνωρίζει τον στρατηγικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο αθλητισμός στην προσέγγιση ανθρώπων, θεσμών και χωρών», δήλωσε ο Sacha Dragic, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Super Technologies.«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που καλωσορίζουμε τη Super Technologies στην παγκόσμια κοινότητα του Atlantic Council και που η εταιρεία εντάσσεται στο Power of Sports Center ως ιδρυτικός εταίρος. Ο αθλητισμός είναι κάτι περισσότερο από ψυχαγωγία – επηρεάζει τη γεωπολιτική, τις επενδύσεις, την τεχνολογία και την παγκόσμια κουλτούρα, φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά πέρα από εθνικά σύνορα. Το διεθνές αποτύπωμα και οι επενδύσεις της Super στον αθλητισμό την καθιστούν έναν πολύτιμο εταίρο καθώς εξερευνούμε πώς ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στη διπλωματία, την καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και τη διεθνή συνεργασία», πρόσθεσε ο Frederick Kempe, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Atlantic Council.Η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Super έχει υποστηριχθεί από κορυφαίους παγκόσμιους επενδυτές. Το 2019, η Blackstone πραγματοποίησε μια στρατηγική επένδυση μειοψηφίας ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία, υποστηρίζοντας τη διεθνή της επέκταση και τον μετασχηματισμό της σε έναν παγκόσμιο τεχνολογικό οργανισμό.Το 2025, η Super ολοκλήρωσε αναχρηματοδότηση ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της θέση και εδραιώνοντας τη σχέση της με την Blackstone και την HPS Investment Partners (μέρος της BlackRock), παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη κεφαλαιακή επάρκεια για την επιτάχυνση της διεθνούς της επέκτασης.