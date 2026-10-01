Η Nova γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ και προσφέρει δωρεάν καφέ στους συνδρομητές της

H Nova σε συνεργασία με τα Coffee Lab, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, δίνει στους συνδρομητές της τη δυνατότητα να απολαύσουν έναν καφέ εντελώς δωρεάν, χωρίς προϋπόθεση αγοράς, μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης των Nova συνδρομητών στο PADU app