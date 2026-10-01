Μια ημέρα αφιερωμένη στην υιοθεσία ζώων συντροφιάς από τη Mars, την ΑΒ Βασιλόπουλος και τη Dogs’ Voice
Μια ημέρα αφιερωμένη στην υιοθεσία ζώων συντροφιάς από τη Mars, την ΑΒ Βασιλόπουλος και τη Dogs’ Voice
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, η Mars και η ΑΒ Βασιλόπουλος, σε συνεργασία με την Dogs’ Voice, διοργανώνουν μία ημέρα αφιερωμένη στην υιοθεσία και την υπεύθυνη κηδεμονία ζώων συντροφιάς
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος στο 20ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στη Νέα Ερυθραία, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά αδέσποτα ζωάκια που αναζητούν οικογένεια, καθώς και να λάβει την καθοδήγηση που χρειάζεται για να κάνει το βήμα προς την υιοθεσία συνειδητά και με αυτοπεποίθηση.
Η πρωτοβουλία υλοποιείται για τη στήριξη της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων και φέρνει στο προσκήνιο ιστορίες πυρόπληκτων ζώων που αναζητούν μια νέα αρχή, ανάμεσά τους και ζώα που διασώθηκαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Μέσα από αυτή τη δράση, οι συνδιοργανωτές δημιουργούν μια ζεστή γέφυρα γνωριμίας ανάμεσα στα ζώα και τους υποψήφιους κηδεμόνες τους, ενθαρρύνοντας την υπεύθυνη υιοθεσία και αναδεικνύοντας ότι η απόφαση να υποδεχθεί κανείς ένα ζώο στο σπίτι του αποτελεί μια μακροχρόνια δέσμευση φροντίδας και αγάπης.
Την πρωτοβουλία αυτή στηρίζει και η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα δώσει το «παρών» με τον Φύλαξ, τον πρεσβευτή της που εμπνέει τη «Γενιά της Καλοσύνης». Σε ειδικά διαμορφωμένη παιδική γωνιά, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν μαζί με τον Φύλαξ και να δώσουν τη δική τους προσωπική υπόσχεση στα ζώα, γράφοντας και υπογράφοντας το δικό τους μήνυμα φροντίδας και προστασίας, ως μικροί «Φύλακες των Ζώων». Μια βιωματική δράση που φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στις αξίες της φροντίδας, του σεβασμού και της υπεύθυνης στάσης απέναντι στα ζώα.
Με κοινό όραμα τη δημιουργία ενός Καλύτερου Κόσμου για τα Κατοικίδια, εργαζόμενοι της Mars και της ΑΒ Βασιλόπουλος θα συμμετάσχουν ενεργά στη δράση, ενισχύοντας την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από την υιοθεσία. Ως ο παγκόσμιος ηγέτης στη φροντίδα ζώων συντροφιάς, η Mars επενδύει διαχρονικά και υποστηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών ώστε αδέσποτα ζώα να βρίσκουν ένα ασφαλές και στοργικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας την υιοθεσία ως μια συνειδητή πράξη αγάπης και υπευθυνότητας που μπορεί να αλλάξει ζωές, τόσο των ίδιων των κατοικιδίων όσο και των ανθρώπων τους.
«Στη Mars πιστεύουμε ότι κάθε κατοικίδιο αξίζει ένα ασφαλές και παντοτινό σπίτι, γεμάτο φροντίδα και αγάπη. Μέσα από συνεργασίες που φέρνουν κοντά επιχειρήσεις, οργανώσεις και πολίτες, συμβάλλουμε στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών υιοθεσίας και προωθούμε την υπεύθυνη κηδεμονία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία σχέσεων ζωής ανάμεσα στις οικογένειες και τα κατοικίδιά τους», δήλωσε η Μαρία-Λουίζα Προσαλέντη, Corporate Affairs Manager της Mars Pet Nutrition σε Ελλάδα και Ισραήλ.
Από την πλευρά της, η Έλενα Δέδε, ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Dogs' Voice, δήλωσε: «Η στήριξη των πυρόπληκτων ζώων αρχίζει με τη διάσωση τους και ολοκληρώνεται όταν βρεθεί μια υπεύθυνη υιοθεσία. Στηρίζουμε τη Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, μια ομάδα που δίνει καθημερινά τεράστιο αγώνα να φροντίσει ζώα σε ανάγκη».
Σας περιμένουμε να γνωρίσετε τους μικρούς μας φίλους που αναζητούν μια οικογένεια και να γίνετε μέρος μιας πρωτοβουλίας που μπορεί να προσφέρει σε ένα ζώο τη δεύτερη ευκαιρία που του αξίζει!
Η πρωτοβουλία υλοποιείται για τη στήριξη της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων και φέρνει στο προσκήνιο ιστορίες πυρόπληκτων ζώων που αναζητούν μια νέα αρχή, ανάμεσά τους και ζώα που διασώθηκαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Μέσα από αυτή τη δράση, οι συνδιοργανωτές δημιουργούν μια ζεστή γέφυρα γνωριμίας ανάμεσα στα ζώα και τους υποψήφιους κηδεμόνες τους, ενθαρρύνοντας την υπεύθυνη υιοθεσία και αναδεικνύοντας ότι η απόφαση να υποδεχθεί κανείς ένα ζώο στο σπίτι του αποτελεί μια μακροχρόνια δέσμευση φροντίδας και αγάπης.
Την πρωτοβουλία αυτή στηρίζει και η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα δώσει το «παρών» με τον Φύλαξ, τον πρεσβευτή της που εμπνέει τη «Γενιά της Καλοσύνης». Σε ειδικά διαμορφωμένη παιδική γωνιά, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν μαζί με τον Φύλαξ και να δώσουν τη δική τους προσωπική υπόσχεση στα ζώα, γράφοντας και υπογράφοντας το δικό τους μήνυμα φροντίδας και προστασίας, ως μικροί «Φύλακες των Ζώων». Μια βιωματική δράση που φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στις αξίες της φροντίδας, του σεβασμού και της υπεύθυνης στάσης απέναντι στα ζώα.
Με κοινό όραμα τη δημιουργία ενός Καλύτερου Κόσμου για τα Κατοικίδια, εργαζόμενοι της Mars και της ΑΒ Βασιλόπουλος θα συμμετάσχουν ενεργά στη δράση, ενισχύοντας την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από την υιοθεσία. Ως ο παγκόσμιος ηγέτης στη φροντίδα ζώων συντροφιάς, η Mars επενδύει διαχρονικά και υποστηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών ώστε αδέσποτα ζώα να βρίσκουν ένα ασφαλές και στοργικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας την υιοθεσία ως μια συνειδητή πράξη αγάπης και υπευθυνότητας που μπορεί να αλλάξει ζωές, τόσο των ίδιων των κατοικιδίων όσο και των ανθρώπων τους.
«Στη Mars πιστεύουμε ότι κάθε κατοικίδιο αξίζει ένα ασφαλές και παντοτινό σπίτι, γεμάτο φροντίδα και αγάπη. Μέσα από συνεργασίες που φέρνουν κοντά επιχειρήσεις, οργανώσεις και πολίτες, συμβάλλουμε στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών υιοθεσίας και προωθούμε την υπεύθυνη κηδεμονία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία σχέσεων ζωής ανάμεσα στις οικογένειες και τα κατοικίδιά τους», δήλωσε η Μαρία-Λουίζα Προσαλέντη, Corporate Affairs Manager της Mars Pet Nutrition σε Ελλάδα και Ισραήλ.
Από την πλευρά της, η Έλενα Δέδε, ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Dogs' Voice, δήλωσε: «Η στήριξη των πυρόπληκτων ζώων αρχίζει με τη διάσωση τους και ολοκληρώνεται όταν βρεθεί μια υπεύθυνη υιοθεσία. Στηρίζουμε τη Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, μια ομάδα που δίνει καθημερινά τεράστιο αγώνα να φροντίσει ζώα σε ανάγκη».
Σας περιμένουμε να γνωρίσετε τους μικρούς μας φίλους που αναζητούν μια οικογένεια και να γίνετε μέρος μιας πρωτοβουλίας που μπορεί να προσφέρει σε ένα ζώο τη δεύτερη ευκαιρία που του αξίζει!
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