Μια ημέρα αφιερωμένη στην υιοθεσία ζώων συντροφιάς από τη Mars, την ΑΒ Βασιλόπουλος και τη Dogs’ Voice

Το, στο κατάστημαστο 20ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στη Νέα Ερυθραία, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά, καθώς και να λάβει την καθοδήγηση που χρειάζεται για να κάνει το βήμα προς την υιοθεσία συνειδητά και με αυτοπεποίθηση.Η πρωτοβουλία υλοποιείται για τη στήριξη τηςκαι φέρνει στο προσκήνιο ιστορίες πυρόπληκτων ζώων που αναζητούν μια νέα αρχή, ανάμεσά τους και ζώα που διασώθηκαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Μέσα από αυτή τη δράση, οι συνδιοργανωτές δημιουργούν μια ζεστή γέφυρα γνωριμίας ανάμεσα στα ζώα και τους υποψήφιους κηδεμόνες τους, ενθαρρύνοντας την υπεύθυνη υιοθεσία και αναδεικνύοντας ότι η απόφαση να υποδεχθεί κανείς ένα ζώο στο σπίτι του αποτελεί μιαΤην πρωτοβουλία αυτή στηρίζει και η, η οποία θα δώσει το «παρών» με τον Φύλαξ, τον πρεσβευτή της που εμπνέει τη. Σε ειδικά διαμορφωμένη παιδική γωνιά, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν μαζί με τον Φύλαξ και να δώσουν τη δική τους προσωπική υπόσχεση στα ζώα, γράφοντας και υπογράφοντας το δικό τους μήνυμα φροντίδας και προστασίας, ως μικροί «Φύλακες των Ζώων». Μια βιωματική δράση που φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στις αξίες της φροντίδας, του σεβασμού και της υπεύθυνης στάσης απέναντι στα ζώα.Με κοινό όραμα τη δημιουργία ενός, εργαζόμενοι της Mars και της ΑΒ Βασιλόπουλος θα συμμετάσχουν ενεργά στη δράση, ενισχύοντας την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από την υιοθεσία. Ως ο παγκόσμιος ηγέτης στη φροντίδα ζώων συντροφιάς, η, αναδεικνύοντας την υιοθεσία ως μια συνειδητή πράξη αγάπης και υπευθυνότητας που μπορεί να αλλάξει ζωές, τόσο των ίδιων των κατοικιδίων όσο και των ανθρώπων τους.«Στη Mars πιστεύουμε ότι κάθε κατοικίδιο αξίζει ένα ασφαλές και παντοτινό σπίτι, γεμάτο φροντίδα και αγάπη. Μέσα από συνεργασίες που φέρνουν κοντά επιχειρήσεις, οργανώσεις και πολίτες, συμβάλλουμε στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών υιοθεσίας και προωθούμε την υπεύθυνη κηδεμονία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία σχέσεων ζωής ανάμεσα στις οικογένειες και τα κατοικίδιά τους», δήλωσε ηΑπό την πλευρά της, η Έλενα Δέδε, ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Dogs' Voice, δήλωσε: «Η στήριξη των πυρόπληκτων ζώων αρχίζει με τη διάσωση τους και ολοκληρώνεται όταν βρεθεί μια υπεύθυνη υιοθεσία. Στηρίζουμε τη Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, μια ομάδα που δίνει καθημερινά τεράστιο αγώνα να φροντίσει ζώα σε ανάγκη».Σας περιμένουμε να γνωρίσετε τους μικρούς μας φίλους που αναζητούν μια οικογένεια και να γίνετε μέρος μιας πρωτοβουλίας που μπορεί να προσφέρει σε ένα ζώο τη δεύτερη ευκαιρία που του αξίζει!