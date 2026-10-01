Tίποτα δεν σταματά την KAYAK: 20 Great Taste Awards και συνεχίζει να ξεχωρίζει
Tίποτα δεν σταματά την KAYAK: 20 Great Taste Awards και συνεχίζει να ξεχωρίζει
Η γεύση Biscoff χαρίζει στην KAYAK τη 20ή διεθνή διάκριση των Great Taste Awards
Η KAYAK γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της, φτάνοντας τα 20 Great Taste Awards, με τη νέα διάκριση του παγωτού Lotus Biscoff στον διεθνή γαστρονομικό διαγωνισμό Great Taste Awards.
Η νέα βράβευση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών διακρίσεων για την KAYAK, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωσή της στην ποιότητα, την επιλογή εκλεκτών πρώτων υλών και τη δημιουργία γεύσεων με ξεχωριστή ταυτότητα.
Το Lotus Biscoff συνδυάζει την πλούσια και βελούδινη υφή του παγωτού KAYAK με τη χαρακτηριστική καραμελωμένη γεύση του αγαπημένου μπισκότου, δημιουργώντας έναν απολαυστικό συνδυασμό που ξεχώρισε στα φετινά Great Taste Awards.
Με τη συμπλήρωση 20 Great Taste Awards, η KAYAK συνεχίζει μια σταθερή πορεία διεθνών διακρίσεων, εξελίσσοντας διαρκώς τις γεύσεις της και συνδυάζοντας την τεχνογνωσία περισσότερων από τριών δεκαετιών με τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις.
Επισκεφθείτε μία KAYAK Boutique και ανακαλύψτε το βραβευμένο Lotus Biscoff, μαζί με τις υπόλοιπες ξεχωριστές γεύσεις KAYAK.
Η KAYAK είναι μια καταξιωμένη ελληνική εταιρεία που εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής παγωτού και γλυκού. Η φιλοσοφία της βασίζεται στη διαρκή αναζήτηση της τέλειας συνταγής, μέσα από εκλεκτά υλικά, συνδυάζοντας κλασικές γεύσεις με τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις.
Όλα τα παγωτά και γλυκά KAYAK παράγονται από επιλεγμένες πρώτες ύλες, όπως 100% φρέσκο ελληνικό γάλα, φρέσκια κρέμα γάλακτος, πραγματικά φρούτα, αληθινούς ξηρούς καρπούς και εκλεκτές ποικιλίες σοκολάτας.
Site: kayak.gr | Instagram: kayak.gr | Facebook: It is Kayak | TikTok: kayakicecream
Η νέα βράβευση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών διακρίσεων για την KAYAK, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωσή της στην ποιότητα, την επιλογή εκλεκτών πρώτων υλών και τη δημιουργία γεύσεων με ξεχωριστή ταυτότητα.
Το Lotus Biscoff συνδυάζει την πλούσια και βελούδινη υφή του παγωτού KAYAK με τη χαρακτηριστική καραμελωμένη γεύση του αγαπημένου μπισκότου, δημιουργώντας έναν απολαυστικό συνδυασμό που ξεχώρισε στα φετινά Great Taste Awards.
Με τη συμπλήρωση 20 Great Taste Awards, η KAYAK συνεχίζει μια σταθερή πορεία διεθνών διακρίσεων, εξελίσσοντας διαρκώς τις γεύσεις της και συνδυάζοντας την τεχνογνωσία περισσότερων από τριών δεκαετιών με τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις.
Επισκεφθείτε μία KAYAK Boutique και ανακαλύψτε το βραβευμένο Lotus Biscoff, μαζί με τις υπόλοιπες ξεχωριστές γεύσεις KAYAK.
Η KAYAK είναι μια καταξιωμένη ελληνική εταιρεία που εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής παγωτού και γλυκού. Η φιλοσοφία της βασίζεται στη διαρκή αναζήτηση της τέλειας συνταγής, μέσα από εκλεκτά υλικά, συνδυάζοντας κλασικές γεύσεις με τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις.
Όλα τα παγωτά και γλυκά KAYAK παράγονται από επιλεγμένες πρώτες ύλες, όπως 100% φρέσκο ελληνικό γάλα, φρέσκια κρέμα γάλακτος, πραγματικά φρούτα, αληθινούς ξηρούς καρπούς και εκλεκτές ποικιλίες σοκολάτας.
Site: kayak.gr | Instagram: kayak.gr | Facebook: It is Kayak | TikTok: kayakicecream
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα