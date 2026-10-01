Tίποτα δεν σταματά την KAYAK: 20 Great Taste Awards και συνεχίζει να ξεχωρίζει

Η KAYAK γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της, φτάνοντας τα, με τη νέα διάκριση του παγωτούστον διεθνή γαστρονομικό διαγωνισμό Great Taste Awards.Η νέα βράβευση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών διακρίσεων για την KAYAK, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωσή της στην ποιότητα, την επιλογή εκλεκτών πρώτων υλών και τη δημιουργία γεύσεων με ξεχωριστή ταυτότητα.Τοσυνδυάζει την πλούσια και βελούδινη υφή του παγωτού KAYAK με τη χαρακτηριστική καραμελωμένη γεύση του αγαπημένου μπισκότου, δημιουργώντας έναν απολαυστικό συνδυασμό που ξεχώρισε στα φετινά Great Taste Awards.Με τη συμπλήρωση, η KAYAK συνεχίζει μια σταθερή πορεία διεθνών διακρίσεων, εξελίσσοντας διαρκώς τις γεύσεις της και συνδυάζοντας την τεχνογνωσία περισσότερων από τριών δεκαετιών με τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις.Επισκεφθείτε μίακαι ανακαλύψτε το βραβευμένο Lotus Biscoff, μαζί με τις υπόλοιπες ξεχωριστές γεύσεις KAYAK.Η KAYAK είναι μια καταξιωμένη ελληνική εταιρεία που εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής παγωτού και γλυκού. Η φιλοσοφία της βασίζεται στη διαρκή αναζήτηση της τέλειας συνταγής, μέσα από εκλεκτά υλικά, συνδυάζοντας κλασικές γεύσεις με τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις.Όλα τα παγωτά και γλυκά KAYAK παράγονται από επιλεγμένες πρώτες ύλες, όπως 100% φρέσκο ελληνικό γάλα, φρέσκια κρέμα γάλακτος, πραγματικά φρούτα, αληθινούς ξηρούς καρπούς και εκλεκτές ποικιλίες σοκολάτας.: kayak.gr |: kayak.gr |: It is Kayak |: kayakicecream