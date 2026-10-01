ΑΒ Βασιλόπουλος: Ποιότητα και τιμή που σε κάνουν… να παραμιλάς, με τα προϊόντα «ΑΒ Κάθε Μέρα Επιλογή»

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος, η αγάπη για το καλό φαγητό συναντά την ανάγκη των καταναλωτών για ποιότητα σε προσιτές τιμές. Με τα προϊόντα, η ΑΒ φέρνει στο καθημερινό καλάθι επιλογές που καλύπτουν βασικές ανάγκες του νοικοκυριού, χωρίς συμβιβασμό στην ποιότητα, και δίνουν ιδέες και έμπνευση για το καθημερινό τραπέζι.Η σειρά «ΑΒ Κάθε Μέρα Επιλογή» περιλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων που βρίσκουν θέση σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας. Για ένα θρεπτικό πρωινό, ένα πλούσιο μεσημεριανό ή μια αγαπημένη συνταγή για κάθε στιγμή της ημέρας, προσφέρουν λύσεις που συνδυάζουν απόλαυση και προσιτή τιμή. Από τα «ΑΒ Κάθε Μέρα Επιλογή» φρέσκα αυγά αχυρώνα και το ψωμί για τοστ μέχρι φρεσκοκομμένες σαλάτες, ελληνικό ρύζι και βέβαια ελαιόλαδο και πολλά ακόμη προϊόντα, ώστε κάθε καταναλωτής να βρει αυτό που χρειάζεται σε εξαιρετική τιμή.Η καλή πρώτη ύλη φέρνει στο μυαλό μια αγαπημένη συνταγή, μια γνώριμη γεύση ή μια καινούργια ιδέα για το επόμενο γεύμα. Η έμπνευση ξεκινά συχνά μπροστά στο ράφι, πριν ακόμη φτάσουμε στην κουζίνα, και η προσιτή τιμή κάνει την επιλογή ακόμα πιο εύκολη. Αυτή την εμπειρία αποτυπώνει μέσα από το χιούμορ η νέα καμπάνια της ΑΒ Βασιλόπουλος,, δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στα προϊόνταΜε τα «ΑΒ Κάθε Μέρα Επιλογή», η ΑΒ Βασιλόπουλος αποδεικνύει η ποιότητα μπορεί να συνδυαστεί με την προσιτή τιμή, έτσι ώστε κάθε καταναλωτής να μπορεί να τα απολαμβάνει όλα και κάτι παραπάνω.Δες εδώ τα σποτ της καμπάνιας που θα σε κάνουν να παραμιλάς: